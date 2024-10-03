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    «Волки» сразу загрызут шведов

    «Эльфсборг» — «Рома». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эльфсборг» — «Рома»
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    Джанлука Манчини
    3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Эльфсборг

  • Борас
    •  Эльфсборг 22:00 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: «Эльфсборг» в текущем сезоне выступает не столь мощно. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы чемпионата Швеции.

    При этом «Эльфсборг» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 25 поединках шведского чемпионата.

    Эльфсборг — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Кальмар» был обыгран уверенно (3:1).

    При этом «Эльфсборг» до того уступил «АЗ Алкмаару» (2:3). А вот поединок с «Хаммарбю» принес лишь сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Тимоти Оума — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: старт в Лиге Европы шведы не могут записать себе в актив. «Эльфсборг» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов.

    При этом «Эльфсборг» вполне способен преуспеть в плане реализации. Да и Микаэль Байду настрелял уже 10 мячей в чемпионате Швеции.

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и дать бой итальянцам команда уж точно постарается.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 9 позиции.

    Причем «Рома» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 6 поединках Серии А команда Ивана Юрича настреляла лишь 7 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Рома» нанесла поражение «Венеции» (2:1).

    При этом до того команда расписала мировую с «Атлетиком» (1:1). А вот чуть ранее «Рома» уверенно расправилась с «Удинезе» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Энцо Ле Фе, Алексис Салемакерс — травмированы.

    Состояние команды: в пяти своих последних поединках «Рома» не проигрывала. Причем римляне в среднем пропускают реже гола за матч.

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    Приход нового наставника предсказуемо добавил «волкам» эмоций. Да и украинский форвард Артем Довбик начал забивать.

    В кадровом плане «Рома» визуально выглядит весьма выгодно. Вот только римлянам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы атаке «волков» продемонстрировать весь свой потенциал.

    Статистика для ставок

    • «Эльфсборг» в среднем пропускает более гола за матч

    • «Рома» не проигрывала в 5 своих последних матчах

    • Римляне в среднем забивают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

    Прогноз: Римляне постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.

    Итальянцы явно намерены действовать первым номером, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Эльфсборг» — «Рома»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» сразу загрызут шведов
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