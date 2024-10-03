Эльфсборг
Рома
«Эльфсборг»
Турнирное положение: «Эльфсборг» в текущем сезоне выступает не столь мощно. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы чемпионата Швеции.
При этом «Эльфсборг» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 25 поединках шведского чемпионата.
Эльфсборг — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Кальмар» был обыгран уверенно (3:1).
При этом «Эльфсборг» до того уступил «АЗ Алкмаару» (2:3). А вот поединок с «Хаммарбю» принес лишь сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Тимоти Оума — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы шведы не могут записать себе в актив. «Эльфсборг» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов.
При этом «Эльфсборг» вполне способен преуспеть в плане реализации. Да и Микаэль Байду настрелял уже 10 мячей в чемпионате Швеции.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и дать бой итальянцам команда уж точно постарается.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 9 позиции.
Причем «Рома» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 6 поединках Серии А команда Ивана Юрича настреляла лишь 7 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Рома» нанесла поражение «Венеции» (2:1).
При этом до того команда расписала мировую с «Атлетиком» (1:1). А вот чуть ранее «Рома» уверенно расправилась с «Удинезе» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Энцо Ле Фе, Алексис Салемакерс — травмированы.
Состояние команды: в пяти своих последних поединках «Рома» не проигрывала. Причем римляне в среднем пропускают реже гола за матч.
Приход нового наставника предсказуемо добавил «волкам» эмоций. Да и украинский форвард Артем Довбик начал забивать.
В кадровом плане «Рома» визуально выглядит весьма выгодно. Вот только римлянам нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы атаке «волков» продемонстрировать весь свой потенциал.
Статистика для ставок
- «Эльфсборг» в среднем пропускает более гола за матч
- «Рома» не проигрывала в 5 своих последних матчах
- Римляне в среднем забивают фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.
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- 2.75Астон Вилла — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Римляне постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.
Итальянцы явно намерены действовать первым номером, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10