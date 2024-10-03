3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: «Эльфсборг» в текущем сезоне выступает не столь мощно. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы чемпионата Швеции.

При этом «Эльфсборг» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 25 поединках шведского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Кальмар» был обыгран уверенно (3:1).

При этом «Эльфсборг» до того уступил «АЗ Алкмаару» (2:3). А вот поединок с «Хаммарбю» принес лишь сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Тимоти Оума — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лиге Европы шведы не могут записать себе в актив. «Эльфсборг» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов.

При этом «Эльфсборг» вполне способен преуспеть в плане реализации. Да и Микаэль Байду настрелял уже 10 мячей в чемпионате Швеции.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и дать бой итальянцам команда уж точно постарается.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 9 позиции.

Причем «Рома» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 6 поединках Серии А команда Ивана Юрича настреляла лишь 7 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Рома» нанесла поражение «Венеции» (2:1).

При этом до того команда расписала мировую с «Атлетиком» (1:1). А вот чуть ранее «Рома» уверенно расправилась с «Удинезе» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Энцо Ле Фе, Алексис Салемакерс — травмированы.

Состояние команды: в пяти своих последних поединках «Рома» не проигрывала. Причем римляне в среднем пропускают реже гола за матч.

Приход нового наставника предсказуемо добавил «волкам» эмоций. Да и украинский форвард Артем Довбик начал забивать.

В кадровом плане «Рома» визуально выглядит весьма выгодно. Вот только римлянам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы атаке «волков» продемонстрировать весь свой потенциал.

Статистика для ставок

«Эльфсборг» в среднем пропускает более гола за матч

«Рома» не проигрывала в 5 своих последних матчах

Римляне в среднем забивают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

Прогноз: Римляне постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.

Итальянцы явно намерены действовать первым номером, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10