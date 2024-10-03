Бешикташ
Айнтрахт Ф
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Бешикташ» на данном этапе выглядит весьма прилично. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.
При этом «Бешикташ» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 4 раза в 6 поединках Суперлиги.
Бешикташ — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Орлы» учинили разгром «Кайсериспору» (3:0).
При этом «Бешикташ» до того по всем статьям уступил «Аяксу» (0:4). А вот «Эюпспор» был натужно обыгран (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лигем Европы турки провалили. Да и сама игра команды вызывает вопросы.
При этом «Бешикташ» является сугубо домашней командой. В 6 последних поединках на своем поле «орлы» неизменно побеждали.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и опытный форвард Чиро Иммобиле способен выдать яркий поединок.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 2 позиции.
Причем «Айнтрахт» Фр в среднем забивает чуть чаще 2 голов за матч. В 5 поединках Бундеслиги команда настреляла 11 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Айнтрахт» Фр нанес поражение «Хольштайну» (4:2).
При этом до того команда подписала боевую мировую с «Викторией» Пльзень (3:3). А вот чуть ранее «Айнтрахт» Фр сумел одолеть «Боруссию» М (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Кевин Трапп — травмирован.
Состояние команды: Франкфуртцы традиционно не боятся никого. При этом в среднем команда пропускает фактически гол за матч.
В нынешнем сезоне команда выглядит весьма симпатично. Привычно блистает Омар Мармош, на счету которого уже 6 мячей в 5 турах Бундеслиги.
В кадровом плане «Айнтрахт» Фр визуально выглядит достаточно выгодно. При всем при этом лазарет немцев практически пуст.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Мармош и его партнеры намерены воспользоваться проблемами турок в обороне.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» Фр не проигрывает 5 матчей кряду
- «Бешикташ» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Орлы» выиграли в 6 своих последних домашних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.
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Прогноз: «Бешикташ» дома выглядит весьма монолитно, и уж точно не даст разгуляться немцам.
Франкфуртцы выглядят весьма монолитно, но наверняка будут действовать с некоторой оглядкой на свои тылы.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25