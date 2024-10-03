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    «Бешикташ» — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Айнтрахт» Фр
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    Марио Гетце
    3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Бешикташ» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Бешикташ

  • Стамбул
    •  Бешикташ 22:00 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Бешикташ» на данном этапе выглядит весьма прилично. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.

    При этом «Бешикташ» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 4 раза в 6 поединках Суперлиги.

    Бешикташ — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Орлы» учинили разгром «Кайсериспору» (3:0).

    При этом «Бешикташ» до того по всем статьям уступил «Аяксу» (0:4). А вот «Эюпспор» был натужно обыгран (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: старт в Лигем Европы турки провалили. Да и сама игра команды вызывает вопросы.

    При этом «Бешикташ» является сугубо домашней командой. В 6 последних поединках на своем поле «орлы» неизменно побеждали.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и опытный форвард Чиро Иммобиле способен выдать яркий поединок.

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 2 позиции.

    Причем «Айнтрахт» Фр в среднем забивает чуть чаще 2 голов за матч. В 5 поединках Бундеслиги команда настреляла 11 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Айнтрахт» Фр нанес поражение «Хольштайну» (4:2).

    При этом до того команда подписала боевую мировую с «Викторией» Пльзень (3:3). А вот чуть ранее «Айнтрахт» Фр сумел одолеть «Боруссию» М (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Кевин Трапп — травмирован.

    Состояние команды: Франкфуртцы традиционно не боятся никого. При этом в среднем команда пропускает фактически гол за матч.

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    В нынешнем сезоне команда выглядит весьма симпатично. Привычно блистает Омар Мармош, на счету которого уже 6 мячей в 5 турах Бундеслиги.

    В кадровом плане «Айнтрахт» Фр визуально выглядит достаточно выгодно. При всем при этом лазарет немцев практически пуст.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Мармош и его партнеры намерены воспользоваться проблемами турок в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» Фр не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Бешикташ» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Орлы» выиграли в 6 своих последних домашних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

    Прогноз: «Бешикташ» дома выглядит весьма монолитно, и уж точно не даст разгуляться немцам.

    Франкфуртцы выглядят весьма монолитно, но наверняка будут действовать с некоторой оглядкой на свои тылы.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Бешикташ» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. С голами будет напряженка
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