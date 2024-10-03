3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Бешикташ» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» на данном этапе выглядит весьма прилично. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.

При этом «Бешикташ» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 4 раза в 6 поединках Суперлиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Орлы» учинили разгром «Кайсериспору» (3:0).

При этом «Бешикташ» до того по всем статьям уступил «Аяксу» (0:4). А вот «Эюпспор» был натужно обыгран (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лигем Европы турки провалили. Да и сама игра команды вызывает вопросы.

При этом «Бешикташ» является сугубо домашней командой. В 6 последних поединках на своем поле «орлы» неизменно побеждали.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и опытный форвард Чиро Иммобиле способен выдать яркий поединок.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 2 позиции.

Причем «Айнтрахт» Фр в среднем забивает чуть чаще 2 голов за матч. В 5 поединках Бундеслиги команда настреляла 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Айнтрахт» Фр нанес поражение «Хольштайну» (4:2).

При этом до того команда подписала боевую мировую с «Викторией» Пльзень (3:3). А вот чуть ранее «Айнтрахт» Фр сумел одолеть «Боруссию» М (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Кевин Трапп — травмирован.

Состояние команды: Франкфуртцы традиционно не боятся никого. При этом в среднем команда пропускает фактически гол за матч.

В нынешнем сезоне команда выглядит весьма симпатично. Привычно блистает Омар Мармош, на счету которого уже 6 мячей в 5 турах Бундеслиги.

В кадровом плане «Айнтрахт» Фр визуально выглядит достаточно выгодно. При всем при этом лазарет немцев практически пуст.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Мармош и его партнеры намерены воспользоваться проблемами турок в обороне.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» Фр не проигрывает 5 матчей кряду

«Бешикташ» в среднем пропускает реже гола за матч

«Орлы» выиграли в 6 своих последних домашних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

Прогноз: «Бешикташ» дома выглядит весьма монолитно, и уж точно не даст разгуляться немцам.

Франкфуртцы выглядят весьма монолитно, но наверняка будут действовать с некоторой оглядкой на свои тылы.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25