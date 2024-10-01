ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни Инфантино — президент ФИФАКлубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего Ренато МойканоМойкано удосрочил Сен-Дени, Имавов одолел Аллена. Обзор карда UFC Paris «Сибирь»«Сибирь» — в тройке Востока, первая тренерская отставка, серия «Ак Барса», травма Кузнецова
  • 13:12
    • Хачанов уступил Алькарасу в 1/4 финала турнира в Пекине
    Все новости спорта

    В Эйндховене будет равный футбол?

    ПСВ — «Спортинг». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на ПСВ — «Спортинг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортинг»
    1 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСВ и «Спортинг». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ блестяще играет в чемпионате Голландии. Команда лидирует с огромным отрывом. В семи встречах набрано 21 очко.

    Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги чемпионов ПСВ неудачно съездил в Турин. Команда проиграла «Ювентусу» со счетом 0:3.

    Однако затем в Эредивизи были одержаны две победы кряду. ПСВ взял верх над «Фортуной Ситтард» и «Виллемом II».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: ПСВ намерен порадовать фанатов первой победой в Лиге чемпионов-2024/25. Шансы у команды есть, но лиссабонский клуб — очень непростой соперник.

    В чемпионате Голландии у ПСВ пока нет конкурентов. Впечатляет атака команды. В семи матчах ПСВ наколотил в ворота соперников 25 голов, пропустив лишь 4 мяча.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: «Спортинг», как и ПСВ, прекрасно начал сезон во внутреннем чемпионате. Лиссабонский клуб уверенно занимает первое место в таблице. В семи поединках команда набрала 21 очко.

  • Клубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего
  • Кажется, всё идет к тому, что запланированный на 2025 год клубный чемпионат мира придется отменить
  • 28/09/2024

    • Последние матчи: В первом туре основного этапа ЛЧ «Спортинг» принимал «Лилль». Хозяева подтвердили статус фаворита. Клуб победил 2:0.

    Вскоре лиссабонцы добились двух разгромных побед в чемпионате Португалии. Команда не испытала проблем в матчах с «АВС». и «Эшторилом». Оба поединка «Спортинг» выиграл с одинаковым счетом 3:0.

    Состояние команды: «Спортинг» находится в прекрасной форме. Команда сейчас выигрывает одну встречу за другой.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Победная серия «Спортинга» насчитывает 8 матчей. Удастся ли клубу добиться успеха в Эйндховене?

    Нет сомнений, что гости будут стремиться одержать очередную победу. Букмекеры в предстоящем матче не видят явного фаворита.

    Статистика для ставок

    • ПСВ в чемпионате Голландии в семи матчах забил 25 голов

    • Выигрышная серия «Спортинга» составляет 8 матчей

    • В сентябре 2019 года ПСВ в рамках Лиги Европы одолел дома «Спортинг» со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.39.

    Прогноз: Обе команды находятся в отличной форме. Стоит ждать большое количество голов.

    Ставка: ТБ 3 за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче никто не сможет победить.

    Ставка: ничья за 3.60

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Персеполис — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гетеборг — ГАИС
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Райян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Расинг Сантандер — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парма — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.88
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПСВ — «Спортинг»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на футбол. В Эйндховене будет равный футбол?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры