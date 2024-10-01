1 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСВ и «Спортинг». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ блестяще играет в чемпионате Голландии. Команда лидирует с огромным отрывом. В семи встречах набрано 21 очко.

Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги чемпионов ПСВ неудачно съездил в Турин. Команда проиграла «Ювентусу» со счетом 0:3.

Однако затем в Эредивизи были одержаны две победы кряду. ПСВ взял верх над «Фортуной Ситтард» и «Виллемом II».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: ПСВ намерен порадовать фанатов первой победой в Лиге чемпионов-2024/25. Шансы у команды есть, но лиссабонский клуб — очень непростой соперник.

В чемпионате Голландии у ПСВ пока нет конкурентов. Впечатляет атака команды. В семи матчах ПСВ наколотил в ворота соперников 25 голов, пропустив лишь 4 мяча.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг», как и ПСВ, прекрасно начал сезон во внутреннем чемпионате. Лиссабонский клуб уверенно занимает первое место в таблице. В семи поединках команда набрала 21 очко.

Последние матчи: В первом туре основного этапа ЛЧ «Спортинг» принимал «Лилль». Хозяева подтвердили статус фаворита. Клуб победил 2:0.

Вскоре лиссабонцы добились двух разгромных побед в чемпионате Португалии. Команда не испытала проблем в матчах с «АВС». и «Эшторилом». Оба поединка «Спортинг» выиграл с одинаковым счетом 3:0.

Состояние команды: «Спортинг» находится в прекрасной форме. Команда сейчас выигрывает одну встречу за другой.

Победная серия «Спортинга» насчитывает 8 матчей. Удастся ли клубу добиться успеха в Эйндховене?

Нет сомнений, что гости будут стремиться одержать очередную победу. Букмекеры в предстоящем матче не видят явного фаворита.

Статистика для ставок

ПСВ в чемпионате Голландии в семи матчах забил 25 голов

Выигрышная серия «Спортинга» составляет 8 матчей

В сентябре 2019 года ПСВ в рамках Лиги Европы одолел дома «Спортинг» со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.39.

Прогноз: Обе команды находятся в отличной форме. Стоит ждать большое количество голов.

Ставка: ТБ 3 за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче никто не сможет победить.

Ставка: ничья за 3.60