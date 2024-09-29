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    «Наполи» уверенно справится с «Монцей»

    «Наполи» — «Монца». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 29 сентября 2024 года

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    «Наполи»
    «Наполи» на своем поле примет «Монцу» в 6-м туре итальянской Серии А. Поединок состоится 29 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Сентября 2024 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: Клуб из Неаполя прошлый чемпионат Италии завершил на десятой строке в таблице, проиграв семь пунктов еврозоне.

    В текущем же розыгрыше Серии А «Наполи» три матча выиграл, раз уступил и раз сыграл вничью, забил девять мячей при четырех пропущенных, и идет вторым в таблице.

    Наполи — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Голубые» в первом туре чемпионата неожиданно были разгромлены в гостях «Вероной» 0:3, а после этого выиграли три последующие игры, одолев дома 3:0 «Болонью» и 2:1 «Парму», а также на выезде «Кальяри» 4:0. В прошлом же игровом дне они расписали в Турине мировую с «Ювентусом» 0:0.

    А несколько дней тому назад они в рамках Кубка Италии на своем поле разгромили со счетом 5:0 «Палермо» из Серии Б.

    Не сыграют: Вратарь Алекс Мерет и защитник Мариу Руй пропустят этот поединок.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Наполи» вышел победителем из своих четырех предыдущих встреч из пяти проведенных при одной мировой. Причем в трех последних играх клуб даже не пропускал. А вот до этого в официальных поединках неаполитанцы не могли победить на протяжении девяти встреч кряду.

    За этот период времени они трижды потерпели фиаско и расписали шесть мировых. Причем в трех играх данного отрезка «Наполи» уходил с поля без результативных действий.

    «Монца»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше Серии А финишировал в середине таблицы, далеко и от еврозоны, и от зоны вылета.

    В текущем же чемпионате «Монца» после пяти туров набрала три очка и идет предпоследней. У нее три ничьи и два проигрыша, разница мячей составляет 4:6.

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    • Последние матчи: В первых четырех турах «красно-белые» уступили дома «Дженоа» со счетом 0:1, а также расписали мировые с «Эмполи» 0:0 и «Фиорентиной» 2:2 на выезде, и на своем поле с «Интером» 1:1. В прошлом же игровом дне они потерпели фиаско в родных стенах от «Болоньи» 1:2. Накануне же они обыграли «Брешию» со счетом 3:1 в Кубке Италии.

    Не сыграют: Все основные игроки в строю и готовы помочь своей команде.

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    Состояние команды: В рамках Серии А «Монца» не может выиграть вот уже на протяжении 14 встреч еще с учетом прошлого сезона.

    За это время коллектив шесть поединков завершил мировыми исходами и восемь встреч проиграл. И в данном отрезке команда шесть раз уходила с поля без результативных действий и только дважды смогла сохранить свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне на поле «Наполи» эти команды сыграли вничью 0:0

    • А за предыдущие шесть встреч этих команд трижды была ничья при двух выигрышах неаполитанцев и одном «Монцы»

    • И четыре матча за этот отрезок носили верховой характер

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.40, победа «Монцы» — 9.10, ничья — 5.24.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: «Наполи» набрал прекрасный ход и на своем поле просто обязан уверенно разбираться с аутсайдером этого чемпионата. В общем, ставим здесь с форой -1,5 на хозяев.

    Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 2.11.

    Прогноз: И также еще прогнозируем здесь верховой исход, так как очные игры этих клубов в основном приносят результативные исходы.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

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    «Наполи» — «Монца»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» уверенно справится с «Монцей»
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