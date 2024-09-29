«Наполи» на своем поле примет «Монцу» в 6-м туре итальянской Серии А. Поединок состоится 29 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Клуб из Неаполя прошлый чемпионат Италии завершил на десятой строке в таблице, проиграв семь пунктов еврозоне.

В текущем же розыгрыше Серии А «Наполи» три матча выиграл, раз уступил и раз сыграл вничью, забил девять мячей при четырех пропущенных, и идет вторым в таблице.

Последние матчи: «Голубые» в первом туре чемпионата неожиданно были разгромлены в гостях «Вероной» 0:3, а после этого выиграли три последующие игры, одолев дома 3:0 «Болонью» и 2:1 «Парму», а также на выезде «Кальяри» 4:0. В прошлом же игровом дне они расписали в Турине мировую с «Ювентусом» 0:0.

А несколько дней тому назад они в рамках Кубка Италии на своем поле разгромили со счетом 5:0 «Палермо» из Серии Б.

Не сыграют: Вратарь Алекс Мерет и защитник Мариу Руй пропустят этот поединок.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Наполи» вышел победителем из своих четырех предыдущих встреч из пяти проведенных при одной мировой. Причем в трех последних играх клуб даже не пропускал. А вот до этого в официальных поединках неаполитанцы не могли победить на протяжении девяти встреч кряду.

За этот период времени они трижды потерпели фиаско и расписали шесть мировых. Причем в трех играх данного отрезка «Наполи» уходил с поля без результативных действий.

«Монца»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше Серии А финишировал в середине таблицы, далеко и от еврозоны, и от зоны вылета.

В текущем же чемпионате «Монца» после пяти туров набрала три очка и идет предпоследней. У нее три ничьи и два проигрыша, разница мячей составляет 4:6.

Последние матчи: В первых четырех турах «красно-белые» уступили дома «Дженоа» со счетом 0:1, а также расписали мировые с «Эмполи» 0:0 и «Фиорентиной» 2:2 на выезде, и на своем поле с «Интером» 1:1. В прошлом же игровом дне они потерпели фиаско в родных стенах от «Болоньи» 1:2. Накануне же они обыграли «Брешию» со счетом 3:1 в Кубке Италии.

Не сыграют: Все основные игроки в строю и готовы помочь своей команде.

Состояние команды: В рамках Серии А «Монца» не может выиграть вот уже на протяжении 14 встреч еще с учетом прошлого сезона.

За это время коллектив шесть поединков завершил мировыми исходами и восемь встреч проиграл. И в данном отрезке команда шесть раз уходила с поля без результативных действий и только дважды смогла сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне на поле «Наполи» эти команды сыграли вничью 0:0

А за предыдущие шесть встреч этих команд трижды была ничья при двух выигрышах неаполитанцев и одном «Монцы»

И четыре матча за этот отрезок носили верховой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.40, победа «Монцы» — 9.10, ничья — 5.24.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.12 соответственно.

Прогноз: «Наполи» набрал прекрасный ход и на своем поле просто обязан уверенно разбираться с аутсайдером этого чемпионата. В общем, ставим здесь с форой -1,5 на хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 2.11.

Прогноз: И также еще прогнозируем здесь верховой исход, так как очные игры этих клубов в основном приносят результативные исходы.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.