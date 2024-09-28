Монако
Монпелье
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски начали чемпионат достаточно продуктивно. По итогам первых 5 туров Лиги 1 они осели на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Монако» прекрасно атакует, отличившись уже 10 голами. А вот в свои ворота команда пропустила лишь дважды.
Монако — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Монако» уверенно расправился с «Гавром» (3:1).
До того команда прекрасно стартовала в Лиге чемпионов, обыграв «Барселону» (2:1). А вот «Осер» был обыгран еще увереннее (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Монако» настрелял 11 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Монегаски намерены наконец-то реально бросить перчатку непотопляемому ПСЖ. Да и лидеры команды на месте.
Матчи против «Монпелье» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Монако» выиграл трижды при 2 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, монегаски намерены продлить свой победный сериал.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» в новом чемпионате стартовал достаточно скромно. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Монпелье» успел забить всего 5 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда чаще всех в лиге (наряду с «Сент-Этьеном») — 15 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Монпелье» сумел переиграть «Осер» (3:2).
А вот поражение от «Ренна» вышло разгромным (0:3). Да и «Нанту» команда уступила по всем статьям (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Муса Аль-Тамари, Жорис Шотар, Отамане Маамма, Иссаига Силла — травмированы.
Состояние команды: главным бичом «Монпелье» являются ненадежные тылы. От ПСЖ команда пропустила 6 мячей.
При этом «Монпелье» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и клубный лазарет никак не перестает пустовать.
Гандикап от опасной зоны нынче измеряется лишь одним зачетным баллом. Да и по игре команда выглядит крайне неубедительно.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Вот только в 2 последних очных поединках команда уступила монегаскам.
Статистика для ставок
- «Монпелье» в среднем пропускает 3 гола за матч
- Монегаски обыгрывали «Монпелье» в 2 последних очных встречах
- «Монако» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.44 и 2.60.
- 1.78ПСЖ — Ренн: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97Оренбург — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.79Факел — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Монегаски нынче выглядят мощнее соперника, и явно обнажат его проблемы в обороне.
«Монпелье» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Монако» мотивирован сохранить место в группе лидеров.
Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10