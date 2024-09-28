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    Монако — Монпелье: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Монпелье»
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    Александр Головин
    28 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Монпелье». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Сентября 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 22:00 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски начали чемпионат достаточно продуктивно. По итогам первых 5 туров Лиги 1 они осели на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Монако» прекрасно атакует, отличившись уже 10 голами. А вот в свои ворота команда пропустила лишь дважды.

    Монако — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Монако» уверенно расправился с «Гавром» (3:1).

    До того команда прекрасно стартовала в Лиге чемпионов, обыграв «Барселону» (2:1). А вот «Осер» был обыгран еще увереннее (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Монако» настрелял 11 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Монегаски намерены наконец-то реально бросить перчатку непотопляемому ПСЖ. Да и лидеры команды на месте.

    Матчи против «Монпелье» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Монако» выиграл трижды при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, монегаски намерены продлить свой победный сериал.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» в новом чемпионате стартовал достаточно скромно. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Монпелье» успел забить всего 5 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда чаще всех в лиге (наряду с «Сент-Этьеном») — 15 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Монпелье» сумел переиграть «Осер» (3:2).

    А вот поражение от «Ренна» вышло разгромным (0:3). Да и «Нанту» команда уступила по всем статьям (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Муса Аль-Тамари, Жорис Шотар, Отамане Маамма, Иссаига Силла — травмированы.

    Состояние команды: главным бичом «Монпелье» являются ненадежные тылы. От ПСЖ команда пропустила 6 мячей.

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    При этом «Монпелье» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и клубный лазарет никак не перестает пустовать.

    Гандикап от опасной зоны нынче измеряется лишь одним зачетным баллом. Да и по игре команда выглядит крайне неубедительно.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Вот только в 2 последних очных поединках команда уступила монегаскам.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» в среднем пропускает 3 гола за матч

    • Монегаски обыгрывали «Монпелье» в 2 последних очных встречах

    • «Монако» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.44 и 2.60.

    Прогноз: Монегаски нынче выглядят мощнее соперника, и явно обнажат его проблемы в обороне.

    «Монпелье» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Монако» мотивирован сохранить место в группе лидеров.

    Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

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