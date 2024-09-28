Гавр
Лилль
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» начали чемпионат не лучшим образом. По итогам первых 5 туров Лиги 1 они осели на 12 строчке турнирной таблицы.
При этом «Гавр» имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 10 мячей.
Гавр — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Монако» (1:3).
До того команда уступила еще и «Тулузе» (0:2). А вот обыграть «Осер» «небесным» удалось, причем уверенно (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Гавр» настрелял 7 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесные» испытывают сложности как в плане реализации, так и в аспекте надежности тылов. Да и стабильности команде Далера Кузяева заметно не хватает.
Матчи против «догов» для команды традиционно складываются неудачно. В 7 последних очных поединках «Гавр» проиграл.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, «небесным» нужно реабилитироваться за 2 последних коллизии.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» в новом чемпионате стартовал не столь успешно. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Лилль» успел наколотить 8 мячей в ворота соперников. А вот пропустили «доги» всего на мяч меньше.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Доги» не сумели переиграть «Страсбург» (3:3).
А вот старт в Лиге чемпионов команда провалила. «Доги» по всем статьям уступили лиссабонскому «Спортингу» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Хакон Харальдссон, Исмаили, Нгалаел Мукау — травмированы.
Состояние команды: «Доги» не выигрывают уже в 5 матчах кряду. Причем в них команда разжилась лишь одной ничьей.
При этом «Лилль» в среднем пропускает более гола за матч. Да и клубный лазарет и не думает пустовать.
Отставание от 4 позиции составляет всего 2 очка. Да и по своему потенциалу «доги» явно должны бороться за попадание в тройку.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только Джонатан Дэвид отличился всего 2 голами в нынешнем чемпионате.
Статистика для ставок
- «Лилль» не побеждал в 5 своих последних поединках
- «Доги» обыгрывали «Гавр» в 7 последних очных встречах
- «Гавр» в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.95 и 1.77.
- 1.78ПСЖ — Ренн: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97Оренбург — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.79Факел — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Доги» имеют высокий потенциал, и явно постараются быстро реабилитироваться за последние неудачи.
«Гаврь» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Лилль» намерен подняться в группу лидеров.
Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40