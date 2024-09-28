28 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Лилль». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» начали чемпионат не лучшим образом. По итогам первых 5 туров Лиги 1 они осели на 12 строчке турнирной таблицы.

При этом «Гавр» имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 10 мячей.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Монако» (1:3).

До того команда уступила еще и «Тулузе» (0:2). А вот обыграть «Осер» «небесным» удалось, причем уверенно (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Гавр» настрелял 7 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Небесные» испытывают сложности как в плане реализации, так и в аспекте надежности тылов. Да и стабильности команде Далера Кузяева заметно не хватает.

Матчи против «догов» для команды традиционно складываются неудачно. В 7 последних очных поединках «Гавр» проиграл.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, «небесным» нужно реабилитироваться за 2 последних коллизии.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» в новом чемпионате стартовал не столь успешно. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Лилль» успел наколотить 8 мячей в ворота соперников. А вот пропустили «доги» всего на мяч меньше.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Доги» не сумели переиграть «Страсбург» (3:3).

А вот старт в Лиге чемпионов команда провалила. «Доги» по всем статьям уступили лиссабонскому «Спортингу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хакон Харальдссон, Исмаили, Нгалаел Мукау — травмированы.

Состояние команды: «Доги» не выигрывают уже в 5 матчах кряду. Причем в них команда разжилась лишь одной ничьей.

При этом «Лилль» в среднем пропускает более гола за матч. Да и клубный лазарет и не думает пустовать.

Отставание от 4 позиции составляет всего 2 очка. Да и по своему потенциалу «доги» явно должны бороться за попадание в тройку.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только Джонатан Дэвид отличился всего 2 голами в нынешнем чемпионате.

Статистика для ставок

«Лилль» не побеждал в 5 своих последних поединках

«Доги» обыгрывали «Гавр» в 7 последних очных встречах

«Гавр» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.95 и 1.77.

Прогноз: «Доги» имеют высокий потенциал, и явно постараются быстро реабилитироваться за последние неудачи.

«Гаврь» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Лилль» намерен подняться в группу лидеров.

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40