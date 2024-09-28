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    «Доги» быстро загрызут команду Кузяева

    Гавр — Лилль: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.37. 28.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Лилль»
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    Далер Кузяев
    28 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Лилль». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Сентября 2024 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 20:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» начали чемпионат не лучшим образом. По итогам первых 5 туров Лиги 1 они осели на 12 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Гавр» имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 10 мячей.

    Гавр — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Монако» (1:3).

    До того команда уступила еще и «Тулузе» (0:2). А вот обыграть «Осер» «небесным» удалось, причем уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Гавр» настрелял 7 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Небесные» испытывают сложности как в плане реализации, так и в аспекте надежности тылов. Да и стабильности команде Далера Кузяева заметно не хватает.

    Матчи против «догов» для команды традиционно складываются неудачно. В 7 последних очных поединках «Гавр» проиграл.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, «небесным» нужно реабилитироваться за 2 последних коллизии.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» в новом чемпионате стартовал не столь успешно. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Лилль» успел наколотить 8 мячей в ворота соперников. А вот пропустили «доги» всего на мяч меньше.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Доги» не сумели переиграть «Страсбург» (3:3).

    А вот старт в Лиге чемпионов команда провалила. «Доги» по всем статьям уступили лиссабонскому «Спортингу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Хакон Харальдссон, Исмаили, Нгалаел Мукау — травмированы.

    Состояние команды: «Доги» не выигрывают уже в 5 матчах кряду. Причем в них команда разжилась лишь одной ничьей.

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    При этом «Лилль» в среднем пропускает более гола за матч. Да и клубный лазарет и не думает пустовать.

    Отставание от 4 позиции составляет всего 2 очка. Да и по своему потенциалу «доги» явно должны бороться за попадание в тройку.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только Джонатан Дэвид отличился всего 2 голами в нынешнем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» не побеждал в 5 своих последних поединках

    • «Доги» обыгрывали «Гавр» в 7 последних очных встречах

    • «Гавр» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.95 и 1.77.

    Прогноз: «Доги» имеют высокий потенциал, и явно постараются быстро реабилитироваться за последние неудачи.

    «Гаврь» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Лилль» намерен подняться в группу лидеров.

    Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    «Гавр» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. «Доги» быстро загрызут команду Кузяева
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