18 сентября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «армейцы» смогли набрать пять очков в трех играх и идут на втором месте в турнирной таблице группы С.

Команда из Москвы забил три мяча, а в свои ворота пропустила два.

В чемпионате же москвичи имеют в своем активе 13 очков и располагаются на шестой строчке.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата московский коллектив проиграл «Зениту» (0:1), но победил «Химки» (2:0).

До этого команда из столицы России переиграла «Ахмат» (2:0) в Кубке страны.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим же столичный коллектив разгромил «Акрон» (4:0) в чемпионате.

Не сыграют: травмирован у «красно-синих» Егор Ушаков.

Состояние команды: сейчас ЦСКА показывает неплохой футбол, но при этом пока что не может похвастаться стабильностью и результатами.

При этом, Марко Николич точно привнес в команду что-то новое. Думается, что ЦСКА может побороться минимум за топ-3 в текущем сезоне.

«Краснодар»

Турнирное положение: краснодарцы смогли набрать девять очков из девяти возможных и идут первыми в своем квартете.

Краснодарский коллектив забил три мяча, а в свои не пропустил ни одного.

В чемпионате команда из Краснодара набрала 18 очков и идет на второй строчке.

Последние матчи: в прошлых турах «быки» переиграли «Ростов» (2:0) и «Локомотив» (3:0).

До этого команда из одноименного города одолела «Пари НН» (1:0) в Кубке.

Перед этим «Краснодар» также выиграл у «Динамо» (1:0) и «Пари НН» (2:1).

Не сыграют: травмирован Алексей Миронов.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева не только добиваются результата, но и показывают отличный футбол в последних матчах.

Думается, что «Краснодар», как и в прошлом сезоне, будет стараться до последнего бороться за чемпионский титул и пройти в Кубке как можно дальше.

Статистика для ставок

«Краснодар» имеет серию из 7 побед подряд

ЦСКА выиграл 3 из последних 4 матчей

В последней очной игре «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 10 августа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.55, а победа «Краснодара» — в 3.25.

ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: неизвестно какие будут составы у команд, поэтому думается, что шансы равны и все может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: команды в последнее время не особо много забивают и пропускают, поэтому ждем низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.