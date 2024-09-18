ЦСКА
Краснодар
ЦСКА
Турнирное положение: «армейцы» смогли набрать пять очков в трех играх и идут на втором месте в турнирной таблице группы С.
Команда из Москвы забил три мяча, а в свои ворота пропустила два.
ЦСКА — Краснодар: коэффициенты букмекеров
В чемпионате же москвичи имеют в своем активе 13 очков и располагаются на шестой строчке.
Последние матчи: в прошлых турах чемпионата московский коллектив проиграл «Зениту» (0:1), но победил «Химки» (2:0).
До этого команда из столицы России переиграла «Ахмат» (2:0) в Кубке страны.
Перед этим же столичный коллектив разгромил «Акрон» (4:0) в чемпионате.
Не сыграют: травмирован у «красно-синих» Егор Ушаков.
Состояние команды: сейчас ЦСКА показывает неплохой футбол, но при этом пока что не может похвастаться стабильностью и результатами.
При этом, Марко Николич точно привнес в команду что-то новое. Думается, что ЦСКА может побороться минимум за топ-3 в текущем сезоне.
«Краснодар»
Турнирное положение: краснодарцы смогли набрать девять очков из девяти возможных и идут первыми в своем квартете.
Краснодарский коллектив забил три мяча, а в свои не пропустил ни одного.
В чемпионате команда из Краснодара набрала 18 очков и идет на второй строчке.
Последние матчи: в прошлых турах «быки» переиграли «Ростов» (2:0) и «Локомотив» (3:0).
До этого команда из одноименного города одолела «Пари НН» (1:0) в Кубке.
Перед этим «Краснодар» также выиграл у «Динамо» (1:0) и «Пари НН» (2:1).
Не сыграют: травмирован Алексей Миронов.
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева не только добиваются результата, но и показывают отличный футбол в последних матчах.
Думается, что «Краснодар», как и в прошлом сезоне, будет стараться до последнего бороться за чемпионский титул и пройти в Кубке как можно дальше.
Статистика для ставок
- «Краснодар» имеет серию из 7 побед подряд
- ЦСКА выиграл 3 из последних 4 матчей
- В последней очной игре «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 10 августа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.55, а победа «Краснодара» — в 3.25.
ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
- 3.75Милан — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.88Зенит — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Ювентус — ПСВ: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: неизвестно какие будут составы у команд, поэтому думается, что шансы равны и все может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.55.
Прогноз: команды в последнее время не особо много забивают и пропускают, поэтому ждем низовой матч.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.