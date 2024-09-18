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    «Краснодар» продолжит побеждать?

    ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.55. 18/09/2024 в 19:00

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Краснодар»
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    Эдуард Сперцян («Краснодар»)
    18 сентября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 18 Сентября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: «армейцы» смогли набрать пять очков в трех играх и идут на втором месте в турнирной таблице группы С.

    Команда из Москвы забил три мяча, а в свои ворота пропустила два.

    ЦСКА — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате же москвичи имеют в своем активе 13 очков и располагаются на шестой строчке.

    Последние матчи: в прошлых турах чемпионата московский коллектив проиграл «Зениту» (0:1), но победил «Химки» (2:0).

    До этого команда из столицы России переиграла «Ахмат» (2:0) в Кубке страны.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же столичный коллектив разгромил «Акрон» (4:0) в чемпионате.

    Не сыграют: травмирован у «красно-синих» Егор Ушаков.

    Состояние команды: сейчас ЦСКА показывает неплохой футбол, но при этом пока что не может похвастаться стабильностью и результатами.

    При этом, Марко Николич точно привнес в команду что-то новое. Думается, что ЦСКА может побороться минимум за топ-3 в текущем сезоне.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: краснодарцы смогли набрать девять очков из девяти возможных и идут первыми в своем квартете.

    Краснодарский коллектив забил три мяча, а в свои не пропустил ни одного.

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  • 14/09/2024

    • В чемпионате команда из Краснодара набрала 18 очков и идет на второй строчке.

    Последние матчи: в прошлых турах «быки» переиграли «Ростов» (2:0) и «Локомотив» (3:0).

    До этого команда из одноименного города одолела «Пари НН» (1:0) в Кубке.

    Перед этим «Краснодар» также выиграл у «Динамо» (1:0) и «Пари НН» (2:1).

    Не сыграют: травмирован Алексей Миронов.

    Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева не только добиваются результата, но и показывают отличный футбол в последних матчах.

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    Думается, что «Краснодар», как и в прошлом сезоне, будет стараться до последнего бороться за чемпионский титул и пройти в Кубке как можно дальше.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» имеет серию из 7 побед подряд

    • ЦСКА выиграл 3 из последних 4 матчей

    • В последней очной игре «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 10 августа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.55, а победа «Краснодара» — в 3.25.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

    Прогноз: неизвестно какие будут составы у команд, поэтому думается, что шансы равны и все может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: команды в последнее время не особо много забивают и пропускают, поэтому ждем низовой матч.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

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    ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на футбол. «Краснодар» продолжит побеждать?
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