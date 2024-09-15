ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сесар МонтесМексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом Валентина Шевченко и Алекса Грассо5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC Ханси Флик 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону»
  • 23:28
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»
  • 22:15
    • «Рубин» уступил на своем поле «Крыльям Советов» в матче РПЛ
  • 19:10
    • Месси полностью восстановился от травмы
  • 17:42
    • «Химки» объявили о подписании контракта с Джикией
    Все новости спорта

    Три очка для команды Новикова?

    «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.82) и прогноз на футбол, Первая лига, 15 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Новиков
    15 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 15 Сентября 2024 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 15:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: «Армейцы» все никак не могут выбраться из зоны вылета. После 9 туров команда занимает 16 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «СКА-Хабаровск» в 9 поединках сумел разжиться всего 8 очками. А вот пропускает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 15 мячей.

    СКА-Хабаровск — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл три очка. Команда минимально переиграла «Чайку».

    До того команда минимально уступила тульскому «Арсеналу». А вот перестрелка со скромным «Соколом» завершилась паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: по подбору игроков хабаровчане явно не выглядят борцом за выживание. Вот только с реализацией у команды не складывается от слова совсем — всего 5 забитых мячей.

    Поединки с нижнекамцами для команды исторически складываются весьма непросто. Из 5 последних очных встреч «СКА-Хабаровск» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Нет сомнений, что хабаровчане постараются выбраться из опасной зоны. Вот только «Нефтехимик» команда не может обыграть уже 2 года.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда Кирилла Новикова способна пободаться за стыки. При этом по итогам первых 9 туров она пребывает на 10 месте.

    Причем «Нефтехимик» не столь ярко действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила 9 мячей в ворота соперников.

  • 8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА
  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 8-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда Новикова потерпела поражение. «Нефтехимик» минимально уступил «Енисею».

    До того команда сыграла вничью с КАМАЗом (0:0). Да и поединок с «Уралом» завершился для нижнекамцев паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» проиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Николай Толстопятов — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на данном этапе «Нефтехимик» не блещет стабильностью. Да и оборона дала результативный сбой 10 раз в 9 матчах первой лиги.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Нефтехимик» в нынешнем первенстве выиграл и уступил по 3 раза. Между тем, роль вечного середняка нижнекамцев не устраивает.

    Отрыв от искомого 4 места составляет 4 очка. Да и потери очков на ровном месте стали для москвичей неприятной традицией и в чем-то даже тенденцией.

    И уж точно «Нефтехимик» будет действовать максимально активно. Как минимум, за один балл нижнекамцы должны зацепиться.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» в среднем забивает аккурат гол за матч

    • Хабаровчане в среднем пропускают почти 2 мяча за матч

    • «Армейцы» уже 2 года не могут обыграть «Нефтехимик»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

    Прогноз: Нижнекамцы выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Нефтехимик» потенциально способен прибавить, да и оборона хабаровчан уж слишком часто допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Осорио-Серрано — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Стакушич — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Комо — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для команды Новикова?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры