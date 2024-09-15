15 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «Армейцы» все никак не могут выбраться из зоны вылета. После 9 туров команда занимает 16 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «СКА-Хабаровск» в 9 поединках сумел разжиться всего 8 очками. А вот пропускает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 15 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл три очка. Команда минимально переиграла «Чайку».

До того команда минимально уступила тульскому «Арсеналу». А вот перестрелка со скромным «Соколом» завершилась паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков хабаровчане явно не выглядят борцом за выживание. Вот только с реализацией у команды не складывается от слова совсем — всего 5 забитых мячей.

Поединки с нижнекамцами для команды исторически складываются весьма непросто. Из 5 последних очных встреч «СКА-Хабаровск» выиграл и проиграл по 2 раза.

Нет сомнений, что хабаровчане постараются выбраться из опасной зоны. Вот только «Нефтехимик» команда не может обыграть уже 2 года.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Команда Кирилла Новикова способна пободаться за стыки. При этом по итогам первых 9 туров она пребывает на 10 месте.

Причем «Нефтехимик» не столь ярко действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда Новикова потерпела поражение. «Нефтехимик» минимально уступил «Енисею».

До того команда сыграла вничью с КАМАЗом (0:0). Да и поединок с «Уралом» завершился для нижнекамцев паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» проиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: Николай Толстопятов — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе «Нефтехимик» не блещет стабильностью. Да и оборона дала результативный сбой 10 раз в 9 матчах первой лиги.

При этом «Нефтехимик» в нынешнем первенстве выиграл и уступил по 3 раза. Между тем, роль вечного середняка нижнекамцев не устраивает.

Отрыв от искомого 4 места составляет 4 очка. Да и потери очков на ровном месте стали для москвичей неприятной традицией и в чем-то даже тенденцией.

И уж точно «Нефтехимик» будет действовать максимально активно. Как минимум, за один балл нижнекамцы должны зацепиться.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» в среднем забивает аккурат гол за матч

Хабаровчане в среднем пропускают почти 2 мяча за матч

«Армейцы» уже 2 года не могут обыграть «Нефтехимик»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

Прогноз: Нижнекамцы выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Нефтехимик» потенциально способен прибавить, да и оборона хабаровчан уж слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.46