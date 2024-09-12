12 сентября в 19-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Гомель». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Гомель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: «Динамо» Минск потенциально лидирует в чемпионате. Между тем, по факту команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Минск достаточно неплохо выглядит в атаке. В 15 матчах чемпионата команда отличилась 28 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Динамо» Минск минимально одолел брестское «Динамо».

Правда, после того команда вылетела из квалификации Лиги Европы. «Андерлхету» минчане дважды уступили — 0:1, 0:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск добыло 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Минчане имеют достаточно крепкий состав. При этом подопечные Вадима Скрипченко еще ни разу не уступили в чемпионате.

Очные поединки против «Гомеля» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей «Динамо» Минск выиграло все 5.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Минчане явно постараются как можно скорее догнать ушедших вперед конкурентов.

«Гомель»

Турнирное положение: «Гомель» выступает в чемпионате на своем уровне. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Гомель» в 19 матчах чемпионата победил всего 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 16 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда смогла победить. «Гомель» дома одолел «Сморгонь» (2:1).

А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с БАТЭ (2:0). Да и поединок с «Неманом» завершился почетной мировой (1:1).

В 5 своих последних матчах «Гомель» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух своих последних матчей гомельчане победили. А вот не проигрывает команда в трех матчах кряду.

При этом «Гомель» в двух своих последних поединках забивал по 2 мяча. Вот только средняя результативность чуть превышает гол за матч.

К тому же, гомельчане традиционно неудачно противостоят динамовцам. Последняя виктория над минчанами случилась больше 2 лет назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Крепкому середняку чемпионата уж точно палец в рот не клади, плюс есть мотивация дать бой действующему чемпиону.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск еще ни разу не уступило в чемпионате

«Гомель» имеет действующую двухматчевую победную серию

В 5 последних очных поединках неизменно побеждали минчане

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.59 и 2.31.

Прогноз: Минчане на всех парах несутся в лидеры, и явно будут активно атаковать.

«Динамо» Минск нынче выглядит сильнее соперника, которого к тому же традиционно обыгрывает.

Ставка: Фора «Динамо» Минск -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.31