Динамо Минск
Гомель
«Динамо» Минск
Турнирное положение: «Динамо» Минск потенциально лидирует в чемпионате. Между тем, по факту команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Минск достаточно неплохо выглядит в атаке. В 15 матчах чемпионата команда отличилась 28 забитыми мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Динамо» Минск минимально одолел брестское «Динамо».
Правда, после того команда вылетела из квалификации Лиги Европы. «Андерлхету» минчане дважды уступили — 0:1, 0:1.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск добыло 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Минчане имеют достаточно крепкий состав. При этом подопечные Вадима Скрипченко еще ни разу не уступили в чемпионате.
Очные поединки против «Гомеля» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей «Динамо» Минск выиграло все 5.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Минчане явно постараются как можно скорее догнать ушедших вперед конкурентов.
«Гомель»
Турнирное положение: «Гомель» выступает в чемпионате на своем уровне. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Гомель» в 19 матчах чемпионата победил всего 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 16 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда смогла победить. «Гомель» дома одолел «Сморгонь» (2:1).
А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с БАТЭ (2:0). Да и поединок с «Неманом» завершился почетной мировой (1:1).
В 5 своих последних матчах «Гомель» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух своих последних матчей гомельчане победили. А вот не проигрывает команда в трех матчах кряду.
При этом «Гомель» в двух своих последних поединках забивал по 2 мяча. Вот только средняя результативность чуть превышает гол за матч.
К тому же, гомельчане традиционно неудачно противостоят динамовцам. Последняя виктория над минчанами случилась больше 2 лет назад.
Нет сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Крепкому середняку чемпионата уж точно палец в рот не клади, плюс есть мотивация дать бой действующему чемпиону.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск еще ни разу не уступило в чемпионате
- «Гомель» имеет действующую двухматчевую победную серию
- В 5 последних очных поединках неизменно побеждали минчане
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.59 и 2.31.
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Прогноз: Минчане на всех парах несутся в лидеры, и явно будут активно атаковать.
«Динамо» Минск нынче выглядит сильнее соперника, которого к тому же традиционно обыгрывает.
Ставка: Фора «Динамо» Минск -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.31