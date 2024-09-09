9 сентября во 2-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Нигер и Гана. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигер — Гана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нигер

Турнирное положение: Нигер постарается побороться за одно из двух первых мест в своем квартете. Вот только стартовая коллизия в матче с Суданом (0:1) явно подпортила планы.

При этом Нигер неплохо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 2 позиции, в 3 матчах набрав 6 очков.

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Последние матчи: до неудачи в матче с суданцами команда добыла победу над Конго. Причем та виктория получилась технической.

А вот до того Нигер не сумел одолеть Буркина-Фасо (1:1). Правда, чуть ранее случилась неудача в матче с Того (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Нигер явно не боится Гану. Да и в последней очной встрече полуторагодичной давности команда переиграла соперника (2:0).

Матчи с Ганой для команды традиционно складываются непросто. В 4 очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Очевидно, что хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Нигер не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Гана

Турнирное положение: Гана явно намеревается стать триумфатором своего квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

Причем Гана стартовала в турнире неудачно. Команда дома с минимальным счетом уступила Анголе.

Последние матчи: в отборе на Мундиаль команда выступает довольно успешно. На данный момент Гана находится на 2 месте в группе.

При этом команда переиграла сборную ЦАР (4:3). А вот чуть раньше были обыграны крепкие малийцы (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Гана добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: последние победы давались команде весьма и весьма натужно. Да и оборона Ганы частенько совершает ошибки.

При этом Гана уже 7 лет не обыгрывала Нигер. Хотя по именам состав команды выглядит весьма и весьма выгодно!

И уж точно команда постарается подняться на первую строчку в группе. Ганцы наверняка проявят высокую атакующую активность.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и стартовая неудача по-хорошему должна раззадорить команду.

Статистика для ставок

Нигер в среднем забивает меньше гола за матч

Гана до последней коллизии выиграла 2 раза кряду

Нигер в последнем очном поединке одолел Гану (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.03, а победа оппонента — в скромные 4.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.91 и 1.40.

Прогноз: Ганцы выглядят куда сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Гана постарается реабилитироваться за стартовую неудачу, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Победа Ганы за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся и тем, и другим.

Ставка: Обе забьют за 2.17