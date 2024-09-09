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    Три очка для сборной Ганы?

    Нигер — Гана. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 9 сентября 2024 года

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    9 сентября во 2-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Нигер и Гана. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигер — Гана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 09 Сентября 2024 года

    Нигер

  • Ниамей
    •  Нигер 18:00 Гана

    Гана

  • Аккра
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    Нигер

    Турнирное положение: Нигер постарается побороться за одно из двух первых мест в своем квартете. Вот только стартовая коллизия в матче с Суданом (0:1) явно подпортила планы.

    При этом Нигер неплохо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 2 позиции, в 3 матчах набрав 6 очков.

    Нигер — Гана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: до неудачи в матче с суданцами команда добыла победу над Конго. Причем та виктория получилась технической.

    А вот до того Нигер не сумел одолеть Буркина-Фасо (1:1). Правда, чуть ранее случилась неудача в матче с Того (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Нигер явно не боится Гану. Да и в последней очной встрече полуторагодичной давности команда переиграла соперника (2:0).

    Матчи с Ганой для команды традиционно складываются непросто. В 4 очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Нигер не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Гана

    Турнирное положение: Гана явно намеревается стать триумфатором своего квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

    Причем Гана стартовала в турнире неудачно. Команда дома с минимальным счетом уступила Анголе.

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    • Последние матчи: в отборе на Мундиаль команда выступает довольно успешно. На данный момент Гана находится на 2 месте в группе.

    При этом команда переиграла сборную ЦАР (4:3). А вот чуть раньше были обыграны крепкие малийцы (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гана добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: последние победы давались команде весьма и весьма натужно. Да и оборона Ганы частенько совершает ошибки.

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    При этом Гана уже 7 лет не обыгрывала Нигер. Хотя по именам состав команды выглядит весьма и весьма выгодно!

    И уж точно команда постарается подняться на первую строчку в группе. Ганцы наверняка проявят высокую атакующую активность.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и стартовая неудача по-хорошему должна раззадорить команду.

    Статистика для ставок

    • Нигер в среднем забивает меньше гола за матч

    • Гана до последней коллизии выиграла 2 раза кряду

    • Нигер в последнем очном поединке одолел Гану (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.03, а победа оппонента — в скромные 4.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.91 и 1.40.

    Прогноз: Ганцы выглядят куда сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Гана постарается реабилитироваться за стартовую неудачу, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа Ганы за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся и тем, и другим.

    Ставка: Обе забьют за 2.17

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