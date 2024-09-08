Нью-Йорк Ред Буллс
Спортинг Канзас Сити
«Нью-Йорк Ред Буллз»
Турнирное положение: С 42 набранными очками данный коллектив находится на четвертом месте в Восточной конференции.
«Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл десять игр из 27 проведенных, 12 раз сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей составляет 43:34.
Последние матчи: В минувшем туре «быки» потерпели домашнее фиаско от «Филадельфии» со счетом 0:2. Немногим же ранее они поделили очки с «Шарлотт» 1:1 на выезде. Перед этим они провели два матча в Кубке лиг, обе их завершив миром в основное время, но проиграв оба раз в серии пенальти.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К этому поединку «Нью-Йорк Ред Буллз» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров. В этот отрезок времени команда расписали три мировые в основное время и раз уступила. Выиграл же коллектив только дважды за минувшие десять встреч, но и проиграл только раз в основное время.
«Спортинг Канзас-Сити»
Турнирное положение: Данный коллектив с 27 набранными очками находится на 12 месте в Западной конференции и на девять пунктов отстает от зоны плей-офф.
«Спортинг Канзас-Сити» добился семь викторий в 27 поединках, шесть раз отыграл вничью и потерпел 14 фиаско, разница мячей составляет 44:52.
Последние матчи: «Сине-голубые» в преддверии данного поединка добыла викторию над командой из не МЛС в матче Кубка США со счетом 2:0, а в последней игре чемпионата они на своем поле разгромили со счетом 3:0 «Орландо Сити».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Спортинг Канзас-Сити» вышел победителем из своих двух предыдущих игр и не пропустил в этих поединках. Перед этой же серией команда уступила в трех матчах из пяти проведенных в различных турнирах при одной виктории. А не забивал коллектив только в одном поединке из десяти предыдущих.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл у предстоящего противника в трех из пяти предыдущих игр при одном фиаско
- В шести из семи минувших очных поединках этих клубов забивали обе стороны
- А пять из семи этих встреч завершились на тотал больше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — 1.66, победа «Спортинг Канзас-Сити» — 4.80, ничья — 4.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.18 соответственно.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: От поединка двух весьма результативных команд стоит ждать обмена голами и верхового тотала. К тому же на это еще указывает очная статистика игр данных команд.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.06.
Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на непроигрыш гостей, ведь «быки» в последнее время совсем не радуют викториями.
Ставка: Х2 2.16.