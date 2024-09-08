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    «Быки» оступятся в матче с гостями из Канзас-Сити?

    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Спортинг Канзас-Сити». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 8 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Спортинг Канзас-Сити»
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    «Нью-Йорк Ред Буллз»
    8 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» на своем поле примет «Спортинг Канзас-Сити». Начало игры — в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Спортинг Канзас-Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 08 Сентября 2024 года

    Нью-Йорк Ред Буллс

  • Гаррисон
    •  Нью-Йорк Ред Буллс 02:30 Спортинг Канзас Сити

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
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    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Турнирное положение: С 42 набранными очками данный коллектив находится на четвертом месте в Восточной конференции.

    «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл десять игр из 27 проведенных, 12 раз сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей составляет 43:34.

    Последние матчи: В минувшем туре «быки» потерпели домашнее фиаско от «Филадельфии» со счетом 0:2. Немногим же ранее они поделили очки с «Шарлотт» 1:1 на выезде. Перед этим они провели два матча в Кубке лиг, обе их завершив миром в основное время, но проиграв оба раз в серии пенальти.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К этому поединку «Нью-Йорк Ред Буллз» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров. В этот отрезок времени команда расписали три мировые в основное время и раз уступила. Выиграл же коллектив только дважды за минувшие десять встреч, но и проиграл только раз в основное время.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 27 набранными очками находится на 12 месте в Западной конференции и на девять пунктов отстает от зоны плей-офф.

    «Спортинг Канзас-Сити» добился семь викторий в 27 поединках, шесть раз отыграл вничью и потерпел 14 фиаско, разница мячей составляет 44:52.

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    • Последние матчи: «Сине-голубые» в преддверии данного поединка добыла викторию над командой из не МЛС в матче Кубка США со счетом 2:0, а в последней игре чемпионата они на своем поле разгромили со счетом 3:0 «Орландо Сити».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Спортинг Канзас-Сити» вышел победителем из своих двух предыдущих игр и не пропустил в этих поединках. Перед этой же серией команда уступила в трех матчах из пяти проведенных в различных турнирах при одной виктории. А не забивал коллектив только в одном поединке из десяти предыдущих.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл у предстоящего противника в трех из пяти предыдущих игр при одном фиаско

    • В шести из семи минувших очных поединках этих клубов забивали обе стороны

    • А пять из семи этих встреч завершились на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — 1.66, победа «Спортинг Канзас-Сити» — 4.80, ничья — 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.18 соответственно.

    Прогноз: От поединка двух весьма результативных команд стоит ждать обмена голами и верхового тотала. К тому же на это еще указывает очная статистика игр данных команд.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.06.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на непроигрыш гостей, ведь «быки» в последнее время совсем не радуют викториями.

    Ставка: Х2 2.16.

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    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» оступятся в матче с гостями из Канзас-Сити?
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