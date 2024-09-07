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    «Быки» не будут церемониться с ФК 10

    Краснодар — ФК 10: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ФК 10
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    Эдуард Сперцян
    7 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и ФК 10. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ФК 10, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Краснодар» намерен побороться за золотые медали РПЛ. По итогам 7 туров команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Краснодар» в 7 поединках выиграл 4 раза. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч — всего 3 мяча.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Краснодар» разгромил «Локомотив» (3:0).

    До того команда в Кубке России нанесла поражение «Пари НН» (1:0). Причем чуть раньше кубанцы обыграли еще и столичное «Динамо» (1:0).

    В 5 своих последних матчах «Краснодар» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Краснодар» ныне находится на подъеме. Шесть побед подряд в последних матчах сие только подтверждают.

    Вот только результативность у краснодарцев прихрамывает. В 7 поединках чемпионата России команда Мурада Мусаева отличилась всего 9 точными ударами.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и статус обязывает сметать оппонента с газона.

    ФК 10

    Турнирное положение: Эта команда давненько находится на слуху. ФК 10 имеет в своем составе ряд бывших профессионалов.

    Причем ФК 10 не очень удачно провел последний сезон в Медиалиге. Там команда вылетела в 1/8 финала плей-офф.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила «Fight Nights». Правда, случилось это лишь в серии послематчевых пенальти.

    До того команда, тоже в лотерее, потерпела поражение от «Тандема». Да и поединок с «броуками» принес разочарование (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ФК 10 победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе полпред Медиалиги выглядит нестабильно. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

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    При этом ФК 10 не может выиграть в 3 матчах кряду. Да и последняя виктория симпатичной команды случилась уже давненько.

    Вот только команда вряд ли способна обескуражить одного из лидеров РПЛ. Да и при нынешней диспозиции шансов у медиаклуба маловато.

    И уж точно команда предстанет в оптимальном составе. «Краснодар» для номинальных гостей будет весьма серьезным раздражителем.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • «Краснодар» выиграл в 6 своих последних поединках

    • ФК 10 не побеждал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 5.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.04 и 1.91.

    Прогноз: «Краснодар» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Краснодар» намерен продлить свой победный сериал, да и с клубом Медиалиги церемониться не собирается.

    Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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