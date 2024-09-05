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    Иран уничтожит киргизов?

    Иран — Кыргызстан: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Иран — Кыргызстан
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    Сердар Азмун
    5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Иран и Кыргызстан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иран — Кыргызстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Иран

    Турнирное положение: Иранцы уж точно поборются за одно из двух проходных мест на Мундиаль. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно.

    При этом Иран на предыдущем этапе квалификации выиграл свою группу. В 6 матчах команда выиграла 4 раз при 2 ничьих.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла выиграть. Иранцы подписали мировую с Узбекистаном (0:0).

    А вот до того Иран уверенно переиграл Гонконг (4:2). Да и поединок со сборной Туркменистана принес команде три очка (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Иранцы во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили лишь 4 мяча. Да и атака команды отличилась 16 точными выстрелами.

    Матчи с Кыргызстаном для команды традиционно складываются успешно. Все 4 очных поединка Иран завершил победами.

    Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с виктории. Да и вообще, Кыргызстану команда меньше 3 мячей не забивает.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Кыргызстан явно намеревается проявить себя на фоне лучших азиатских сборных. Вот только конкуренты у команды чересчур маститые.

    Причем Кыргызстан нам предыдущем этапе квалификации занял 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только Оман.

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    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела неплохо. Ничья с Оманом (1:1) вышла полностью справедливой.

    При этом поединок с Малайзией завершился вничью (1:1). Зато матч с Тайванем принес команде уверенную викторию (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кыргызстан победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и стабильности киргизам явно недостает, особенно в матчах с крепкими оппонентами.

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    При этом Кыргызстан крайне неудачно играет с более статусными соперниками. В двух последних очных битвах с иранцами команда пропустила 11 мячей.

    Тем не менее, киргизы постараются оказать достойное сопротивление иранцам. Да и мотивация дать бой одному из грандов азиатского футбола у команды имеется.

    Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Свои шансы киргизы поищут в контригре.

    Статистика для ставок

    • Иран не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • Кыргызстан не побеждал в 3 своих последних матчах

    • Иран обыгрывал киргизов во всех 4 очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 40.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: Иранцы на голову сильнее киргизов, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Иран наверняка будет действовать с позиции силы, да и оборона соперника частенько дает сбои.

    Ставка: Фора Ирана -3.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 3.40

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    Иран — Кыргызстан: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на футбол. Иран уничтожит киргизов?
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