5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Иран и Кыргызстан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иран — Кыргызстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Иран

Турнирное положение: Иранцы уж точно поборются за одно из двух проходных мест на Мундиаль. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно.

При этом Иран на предыдущем этапе квалификации выиграл свою группу. В 6 матчах команда выиграла 4 раз при 2 ничьих.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла выиграть. Иранцы подписали мировую с Узбекистаном (0:0).

А вот до того Иран уверенно переиграл Гонконг (4:2). Да и поединок со сборной Туркменистана принес команде три очка (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Иранцы во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили лишь 4 мяча. Да и атака команды отличилась 16 точными выстрелами.

Матчи с Кыргызстаном для команды традиционно складываются успешно. Все 4 очных поединка Иран завершил победами.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с виктории. Да и вообще, Кыргызстану команда меньше 3 мячей не забивает.

Кыргызстан

Турнирное положение: Кыргызстан явно намеревается проявить себя на фоне лучших азиатских сборных. Вот только конкуренты у команды чересчур маститые.

Причем Кыргызстан нам предыдущем этапе квалификации занял 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только Оман.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неплохо. Ничья с Оманом (1:1) вышла полностью справедливой.

При этом поединок с Малайзией завершился вничью (1:1). Зато матч с Тайванем принес команде уверенную викторию (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Кыргызстан победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и стабильности киргизам явно недостает, особенно в матчах с крепкими оппонентами.

При этом Кыргызстан крайне неудачно играет с более статусными соперниками. В двух последних очных битвах с иранцами команда пропустила 11 мячей.

Тем не менее, киргизы постараются оказать достойное сопротивление иранцам. Да и мотивация дать бой одному из грандов азиатского футбола у команды имеется.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Свои шансы киргизы поищут в контригре.

Статистика для ставок

Иран не проигрывал в 4 своих последних поединках

Кыргызстан не побеждал в 3 своих последних матчах

Иран обыгрывал киргизов во всех 4 очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 40.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.47 и 2.70.

Прогноз: Иранцы на голову сильнее киргизов, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Иран наверняка будет действовать с позиции силы, да и оборона соперника частенько дает сбои.

Ставка: Фора Ирана -3.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 3.40