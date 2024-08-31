Брест
Сент-Этьен
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» по итогам двух туров Лиги 1 находится в дне турнирной таблицы, занимая 18-ю позицию.
Команда пока что не набрала ни одного балла, уступая спасительной 15-й строчке и зоне плей-офф за выживание по дополнительным показателям.
Брест — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде потерпел поражение от «Ланса» (0:2).
Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были официальными, а еще один -товарищеским.
Не сыграют: травмированы — Мбок, Локо, Лес-Мелу, дисквалифицирован — Ндиай.
Состояние команды: в семи последних играх (контрольных и официальных), «Брест» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.
Это говорит о плохой форме коллектива, которая привела к его падению на последнюю позицию в чемпионате Франции, а значит шансы даже на ничью невелики.
Махди Камара — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Сент-Этьен» после двух стартовых туров французского первенства не набрал ни одного очка.
Команда находится в зоне плей-офф за выживание на 16-й позиции, уступая безопасной 15-й строчке по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на своем поле проиграл «Гавру» (0:2).
Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были официальными, а еще один -товарищеским.
Не сыграют: травмированы — Муэффек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Сент-Этьен» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.
Это говорит о не лучших шансах гостей даже не на победу, а на ничью. Между тем, и шансы набрать три очка также немалы, если учесть форму соперника.
Команда пока не забивала в новом сезоне Лиги 1.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Бреста» забивала только одна команда
- в семи последних матчах «Брест» не выиграл
- в трех последних матчах «Сент-Этьена» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Сент-Этьена» — в 4.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
При этом в шести из восьми последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в семи последних матчах «Брест» не выиграл.
Ставка: «Сент-Этьен» не проиграет за 2.03