31 августа в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» по итогам двух туров Лиги 1 находится в дне турнирной таблицы, занимая 18-ю позицию.

Команда пока что не набрала ни одного балла, уступая спасительной 15-й строчке и зоне плей-офф за выживание по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде потерпел поражение от «Ланса» (0:2).

Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были официальными, а еще один -товарищеским.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Мбок, Локо, Лес-Мелу, дисквалифицирован — Ндиай.

Состояние команды: в семи последних играх (контрольных и официальных), «Брест» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохой форме коллектива, которая привела к его падению на последнюю позицию в чемпионате Франции, а значит шансы даже на ничью невелики.

Махди Камара — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» после двух стартовых туров французского первенства не набрал ни одного очка.

Команда находится в зоне плей-офф за выживание на 16-й позиции, уступая безопасной 15-й строчке по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на своем поле проиграл «Гавру» (0:2).

Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были официальными, а еще один -товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Муэффек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Сент-Этьен» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже не на победу, а на ничью. Между тем, и шансы набрать три очка также немалы, если учесть форму соперника.

Команда пока не забивала в новом сезоне Лиги 1.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Бреста» забивала только одна команда

в семи последних матчах «Брест» не выиграл

в трех последних матчах «Сент-Этьена» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Сент-Этьена» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом в шести из восьми последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в семи последних матчах «Брест» не выиграл.

Ставка: «Сент-Этьен» не проиграет за 2.03