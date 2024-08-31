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    Брест — Сент-Этьен: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Сент-Этьен»
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    Кенни Лала («Брест»)
    31 августа в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Августа 2024 года

    Брест

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Брест 18:00 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» по итогам двух туров Лиги 1 находится в дне турнирной таблицы, занимая 18-ю позицию.

    Команда пока что не набрала ни одного балла, уступая спасительной 15-й строчке и зоне плей-офф за выживание по дополнительным показателям.

    Брест — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде потерпел поражение от «Ланса» (0:2).

    Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были официальными, а еще один -товарищеским.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Мбок, Локо, Лес-Мелу, дисквалифицирован — Ндиай.

    Состояние команды: в семи последних играх (контрольных и официальных), «Брест» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о плохой форме коллектива, которая привела к его падению на последнюю позицию в чемпионате Франции, а значит шансы даже на ничью невелики.

    Махди Камара — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» после двух стартовых туров французского первенства не набрал ни одного очка.

    Команда находится в зоне плей-офф за выживание на 16-й позиции, уступая безопасной 15-й строчке по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на своем поле проиграл «Гавру» (0:2).

    Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были официальными, а еще один -товарищеским.

    Не сыграют: травмированы — Муэффек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Сент-Этьен» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже не на победу, а на ничью. Между тем, и шансы набрать три очка также немалы, если учесть форму соперника.

    Команда пока не забивала в новом сезоне Лиги 1.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Бреста» забивала только одна команда

    • в семи последних матчах «Брест» не выиграл

    • в трех последних матчах «Сент-Этьена» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Сент-Этьена» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    При этом в шести из восьми последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в семи последних матчах «Брест» не выиграл.

    Ставка: «Сент-Этьен» не проиграет за 2.03

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    «Брест» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. У кого прервется серия поражений?
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