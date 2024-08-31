31 августа в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Атлетико». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» стартовал в чемпионате не столь ярко. Баски в 3 турах набрали всего 4 очка.

При этом «Атлетик» сейчас находится на 10 месте таблицы. Да и настреляли баски всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур принес команде три очка. «Атлетик» с минимальным счетом одолел «Валенсию».

До того баски уступили «Барселоне» (1:2). А вот поединок с «Хетафе» завершился для команды лишь ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом «Атлетик» в них забил 5 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Юрий Бершиш, Айтор Паредес, Унаи Симон — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски явно пободаются за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам смотрится весьма прилично.

Поединки против «матрасников» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Вот только лазарет басков все никак не опустеет…

«Атлетико»

Турнирное положение: Похоже, «Атлетико» вновь придется непросто в борьбе за самые высокие места. Мадридцы традиционно сильны, но уход Альваро Мораты может сказаться на атакующем потенциале.

Причем «Атлетико» в 3 первых турах не проиграл ни разу. Мадридцы набрали 5 очков, отличившись 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. «Матрасникам» не удалось вскрыть оборону «Эспаньола» (0:0).

До того команда уверенно расправилась с «Жироной» (3:0). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» настрелял 13 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила лишь трижды.

Не сыграют: Томас Лемар — травмирован.

Состояние команды: в двух своих последних поединках мадридцы не пропустили ни разу. Да и вообще, оборона команды является чуть ли не главной ее ценностью.

При этом особые надежды возлагаются на Антуана Гризманна. Француз в 3 стартовых матчах Примеры забил 1 мяч и отдал две результативные передачи.

Летние контрольные поединки команде также дались неплохо. В 4 спаррингах «Атлетико» выиграл 3 раза при одном паритете.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут играть на победу. Гризманн и его партнеры намерены как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

Статистика для ставок

«Атлетико» не пропускал в 2 своих последних поединках

«Атлетик» в среднем забивает 1 гол за матч

«Атлетико» не проигрывает с середины мая

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 3.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.14 и 1.82.

Прогноз: Мадридцы выглядят сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.

«Атлетик» в последних матчах выглядел не столь выгодно, да и «матрасники» явно будут прибавлять.

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.08