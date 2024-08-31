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    Сумеют ли «матрасники» обидеть басков?

    Атлетик — Атлетико: прогноз и ставка

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    31 августа в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Атлетико». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Августа 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 20:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» стартовал в чемпионате не столь ярко. Баски в 3 турах набрали всего 4 очка.

    При этом «Атлетик» сейчас находится на 10 месте таблицы. Да и настреляли баски всего 3 мяча в ворота соперников.

    Атлетик — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур принес команде три очка. «Атлетик» с минимальным счетом одолел «Валенсию».

    До того баски уступили «Барселоне» (1:2). А вот поединок с «Хетафе» завершился для команды лишь ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом «Атлетик» в них забил 5 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Юрий Бершиш, Айтор Паредес, Унаи Симон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски явно пободаются за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам смотрится весьма прилично.

    Поединки против «матрасников» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Вот только лазарет басков все никак не опустеет…

    «Атлетико»

    Турнирное положение: Похоже, «Атлетико» вновь придется непросто в борьбе за самые высокие места. Мадридцы традиционно сильны, но уход Альваро Мораты может сказаться на атакующем потенциале.

    Причем «Атлетико» в 3 первых турах не проиграл ни разу. Мадридцы набрали 5 очков, отличившись 5 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. «Матрасникам» не удалось вскрыть оборону «Эспаньола» (0:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Жироной» (3:0). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» настрелял 13 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила лишь трижды.

    Не сыграют: Томас Лемар — травмирован.

    Состояние команды: в двух своих последних поединках мадридцы не пропустили ни разу. Да и вообще, оборона команды является чуть ли не главной ее ценностью.

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    При этом особые надежды возлагаются на Антуана Гризманна. Француз в 3 стартовых матчах Примеры забил 1 мяч и отдал две результативные передачи.

    Летние контрольные поединки команде также дались неплохо. В 4 спаррингах «Атлетико» выиграл 3 раза при одном паритете.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут играть на победу. Гризманн и его партнеры намерены как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «Атлетик» в среднем забивает 1 гол за матч

    • «Атлетико» не проигрывает с середины мая

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 3.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.14 и 1.82.

    Прогноз: Мадридцы выглядят сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.

    «Атлетик» в последних матчах выглядел не столь выгодно, да и «матрасники» явно будут прибавлять.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.08

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    «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «матрасники» обидеть басков?
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