29 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Килмарнок» и «Копенгаген». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Килмарнок» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Килмарнок»

Турнирное положение: «Килмарнок» крайне неудачно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Килмарнок» имеет крайне ненадежные тылы. В 3 матчах шотландского чемпионата в воротах команды побывало 9 мячей.

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Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова уступила. «Килмарнок» был бит «Абердином» (0:2).

При этом в первом матче финала квалификации Лиги конференций команда уступила «Копенгагену» (0:2). А вот до того случилось поражение от «Мотеруэлла» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Килмарнок» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: шотландцы нынче находятся в явном кризисе. Да и атака команды в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает.

При этом «Килмарнок» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Шотландцам теперь нужно исключительно атаковать.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. «Килмарнок» явно намерен преуспеть в плане реализации.

«Копенгаген»

Турнирное положение: Копенгагенцы слабовато стартовали в своем чемпионате. Команда там находится на скромном 5 месте в турнирной таблице.

Причем «Копенгаген» в 6 матчах своего чемпионата добыл всего 11 очков. Зато забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела добыть хотя бы балл. «Копенгаген» уступил «Норшелланну» (2:3).

А вот несколько раньше команда переиграла «Килмарнок» (2:0). А вот поединок с «Виборгом» принес лишь ничейный результат (1:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Копенгаген» наколотил 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: датчане крепки, правда стабильностью не отличаются. «Копенгаген» явно сильнее шотландцев.

Вот только в 2 своих последних матчах команда уступила. Да и оборона датчан частенько допускает непростительные ошибки.

При этом «Копенгаген» в первом поединке с шотландцами оба своих мяча забил во втором тайме. Так что датчане явно способны прибавлять по ходу поединка.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Никакой тактики игры на удержание ждать от них не стоит.

Статистика для ставок

Шотландцы не побеждали в своих последних 3 поединках

«Килмарнок» не забивал в 3 своих последних матчах

В первом матче победу добыл «Копенгаген» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 4.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.13.

Прогноз: Шотландцы имеют огромнейшие проблемы в плане реализации.

«Копенгаген» явно сильнее соперника, что уже продемонстрировал в первом поединке.

Ставка: Обе не забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.13