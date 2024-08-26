26 августа в третьем туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Сельта». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: команда из города Вильярреаль удачно стартовал в новом сезоне испанской Примеры.

Коллектив из одноименного города смог набрать четыре балла и идет на третьей строчке в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «желтая субмарина» набрала 53 пункта и заняла восьмую позицию.

Последние матчи: в прошлом туре «Вильерреал» на выезде переиграл «Севилью» (2:1), а до этого в родных стенах сыграл вничью с «Атлетико».

Во время подготовки к сезону подопечные Марселино победили «Сьон» (3:1), сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Боруссией» (2:2), а также проиграли «Лестеру» (1:2), «Сент-Этьену» (1:3) и «Брайтону» (0:4).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Хуан Фойт, Денис Суарес и Альфонсо Педраса.

Состояние команды:старт сезона выдался для «Вильярреала» оптимистичным, поэтому можно сделать вывод, что команда хорошо готова.

Легко с «Вильярреалом» никогда и никому не бывает. Думается, что команде по силам навязать борьбу за место в еврокубках.

«Сельта»

Турнирное положение: «кельты» еще лучше стартовали в новом сезоне, добыв две победу в двух матчах.

«Небесные» имеют в своем активе шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице испанской Примеры.

Прошлый сезон команда из Виго завершила на 13-м месте и набрала 41 очко.

Последние матчи: в стартовых турах «Сельта» взяла верх над «Алавесом» (2:1) и «Валенсией» (3:1).

Во время подготовки к сезону подопечные Клаудио Хиральдеса переиграли «Лутон» (3:1), «Жил Висенте» (1:0), «Спортингш Хихон» (2:1) и «Визелу» (4:0), а также сыграли вничью с «Бенфикой» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2) и проиграли «Лиллю» (1:3).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Михайло Ристича и Луки де ла Торре.

Состояние команды: «Сельта» отлично готова к сезону, что и продемонстрировали стартовые матчи. В настоящий момент команда является грозной силой.

Конечно, в итоге вряд ли «Сельта» сможет побороться за что-то стоящее, однако это футбол и быть может все.

Статистика для ставок

«Вильярреал» не проигрывает в 6 подряд официальных матчах

«Сельта» выиграла 4 из последних 5 официальных матчей

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами

Прогнозы и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Сельты» — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.93.

Прогноз: обе команды здорово стартовали в сезоне, поэтому игра обещает быть интересной и вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: также не ждем много голов в этой игре. Думается, что команды не смогут забить даже три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.