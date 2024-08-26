Вильярреал
Сельта
«Вильярреал»
Турнирное положение: команда из города Вильярреаль удачно стартовал в новом сезоне испанской Примеры.
Коллектив из одноименного города смог набрать четыре балла и идет на третьей строчке в турнирной таблице.
Вильярреал — Сельта: коэффициенты букмекеров
В прошлом сезоне «желтая субмарина» набрала 53 пункта и заняла восьмую позицию.
Последние матчи: в прошлом туре «Вильерреал» на выезде переиграл «Севилью» (2:1), а до этого в родных стенах сыграл вничью с «Атлетико».
Во время подготовки к сезону подопечные Марселино победили «Сьон» (3:1), сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Боруссией» (2:2), а также проиграли «Лестеру» (1:2), «Сент-Этьену» (1:3) и «Брайтону» (0:4).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Хуан Фойт, Денис Суарес и Альфонсо Педраса.
Состояние команды:старт сезона выдался для «Вильярреала» оптимистичным, поэтому можно сделать вывод, что команда хорошо готова.
Легко с «Вильярреалом» никогда и никому не бывает. Думается, что команде по силам навязать борьбу за место в еврокубках.
«Сельта»
Турнирное положение: «кельты» еще лучше стартовали в новом сезоне, добыв две победу в двух матчах.
«Небесные» имеют в своем активе шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице испанской Примеры.
Прошлый сезон команда из Виго завершила на 13-м месте и набрала 41 очко.
Последние матчи: в стартовых турах «Сельта» взяла верх над «Алавесом» (2:1) и «Валенсией» (3:1).
Во время подготовки к сезону подопечные Клаудио Хиральдеса переиграли «Лутон» (3:1), «Жил Висенте» (1:0), «Спортингш Хихон» (2:1) и «Визелу» (4:0), а также сыграли вничью с «Бенфикой» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2) и проиграли «Лиллю» (1:3).
Не сыграют: под вопросом выход на поле Михайло Ристича и Луки де ла Торре.
Состояние команды: «Сельта» отлично готова к сезону, что и продемонстрировали стартовые матчи. В настоящий момент команда является грозной силой.
Конечно, в итоге вряд ли «Сельта» сможет побороться за что-то стоящее, однако это футбол и быть может все.
Статистика для ставок
- «Вильярреал» не проигрывает в 6 подряд официальных матчах
- «Сельта» выиграла 4 из последних 5 официальных матчей
- В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами
Прогнозы и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Сельты» — в 3.90.
ТБ 2,5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.93.
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Прогноз: обе команды здорово стартовали в сезоне, поэтому игра обещает быть интересной и вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.60.
Прогноз: также не ждем много голов в этой игре. Думается, что команды не смогут забить даже три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.