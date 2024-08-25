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    «Реал» и «Вальядолид» забьют друг другу?!

    Реал — Вальядолид: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 25.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Вальядолид»
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    Джуд Беллингем («Реал»)
    25 августа во втором туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Вальядолид». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Августа 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 18:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридцы стартовали в новом сезоне с ничьи, поэтому пока что являются середняком турнирной таблицы.

    В прошлом сезоне команда из Мадрида набрала 95 очков и стала чемпионом страны.

    Реал Мадрид — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Мадридский коллектив смог 87 раз поразит ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в первом туре «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1).

    До этого «королевский клуб» победил «Аталанту» (2:0) в поединке за Суперкубок УЕФА.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Во время подготовки к сезону команда из столицы Испании победила «Альбасете» (3:0) и «Челси» (2:1), но проиграла «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2).

    Не сыграют: столичному коллективе не помогут травмированные Давид Алаба и Эдуарду Камавинга, а также дисквалифицированный Ферлан Менди.

    Состояние команды: пока что сложно что-то говорить, однако «Реал», как и всегда, является главным претендентом на чемпионский титул.

    Во время летнего трансферного окна подопечные Карло Анчелотти смогли сохранить всех лидеров, а также усилились Килианом Мбаппе. Будут ли у команды соперники?

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: команда из одноименного города стартовала в сезоне с победы и нынче находится в лидирующей группе.

    В прошлом сезоне коллектив из Вальядолида смог набрать 72 пункта и финишировал на второй строчке в турнирной таблице Сегунды, повысившись в классе.

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    • «Бело-фиолетовые» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в первом туре «Вальядолид» победил «Эспаньол» (1:0).

    Во время подготовки к сезону «Пусела» победила «Тулузу» (2:0), «Гимнастику» (5:2) и «По» (4:1), сыграла вничью с «Бургосом» (1:1) и проиграла «Дерби Каунти» (1:2).

    Не сыграют: не сможет сыграть только травмированный Ануар.

    Состояние команды: подопечные Пауло Пеццолано неплохо усилились и хорошо готовы к выступлениям в Примере.

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    Несмотря на это, думается, что «Вальядолид» будет бороться за выживание в этом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Вальядолид» проиграл только 1 из последних 6 матчей, включая спарринги

    • «Реал» не забил только в 1 из последних 31 матчей

    • В последнем очном матче команд «Реал» разгромил «Вальядолид» со счетом 6:0

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.70, а победа «Вальядолида» — в 16.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.42, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.90.

    Прогноз: «Реал» в последнее время пропускает, поэтому вполне может быть, что обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

    Прогноз: «Реал» намного сильнее соперника, поэтому сделаем вывод, что он должен крупно побеждать после потери очков в первом туре.

    Ставка: победа «Реала» с форой-2,5 за 2.30.

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    «Реал» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» и «Вальядолид» забьют друг другу?!
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