25 августа во втором туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Вальядолид». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридцы стартовали в новом сезоне с ничьи, поэтому пока что являются середняком турнирной таблицы.

В прошлом сезоне команда из Мадрида набрала 95 очков и стала чемпионом страны.

Мадридский коллектив смог 87 раз поразит ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в первом туре «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1).

До этого «королевский клуб» победил «Аталанту» (2:0) в поединке за Суперкубок УЕФА.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Во время подготовки к сезону команда из столицы Испании победила «Альбасете» (3:0) и «Челси» (2:1), но проиграла «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2).

Не сыграют: столичному коллективе не помогут травмированные Давид Алаба и Эдуарду Камавинга, а также дисквалифицированный Ферлан Менди.

Состояние команды: пока что сложно что-то говорить, однако «Реал», как и всегда, является главным претендентом на чемпионский титул.

Во время летнего трансферного окна подопечные Карло Анчелотти смогли сохранить всех лидеров, а также усилились Килианом Мбаппе. Будут ли у команды соперники?

«Вальядолид»

Турнирное положение: команда из одноименного города стартовала в сезоне с победы и нынче находится в лидирующей группе.

В прошлом сезоне коллектив из Вальядолида смог набрать 72 пункта и финишировал на второй строчке в турнирной таблице Сегунды, повысившись в классе.

«Бело-фиолетовые» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в первом туре «Вальядолид» победил «Эспаньол» (1:0).

Во время подготовки к сезону «Пусела» победила «Тулузу» (2:0), «Гимнастику» (5:2) и «По» (4:1), сыграла вничью с «Бургосом» (1:1) и проиграла «Дерби Каунти» (1:2).

Не сыграют: не сможет сыграть только травмированный Ануар.

Состояние команды: подопечные Пауло Пеццолано неплохо усилились и хорошо готовы к выступлениям в Примере.

Несмотря на это, думается, что «Вальядолид» будет бороться за выживание в этом сезоне.

Статистика для ставок

«Вальядолид» проиграл только 1 из последних 6 матчей, включая спарринги

«Реал» не забил только в 1 из последних 31 матчей

В последнем очном матче команд «Реал» разгромил «Вальядолид» со счетом 6:0

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.70, а победа «Вальядолида» — в 16.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.42, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.90.

Прогноз: «Реал» в последнее время пропускает, поэтому вполне может быть, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.10.

Прогноз: «Реал» намного сильнее соперника, поэтому сделаем вывод, что он должен крупно побеждать после потери очков в первом туре.

Ставка: победа «Реала» с форой-2,5 за 2.30.