Реал Мадрид
Вальядолид
«Реал»
Турнирное положение: мадридцы стартовали в новом сезоне с ничьи, поэтому пока что являются середняком турнирной таблицы.
В прошлом сезоне команда из Мадрида набрала 95 очков и стала чемпионом страны.
Реал Мадрид — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Мадридский коллектив смог 87 раз поразит ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в первом туре «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1).
До этого «королевский клуб» победил «Аталанту» (2:0) в поединке за Суперкубок УЕФА.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Во время подготовки к сезону команда из столицы Испании победила «Альбасете» (3:0) и «Челси» (2:1), но проиграла «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2).
Не сыграют: столичному коллективе не помогут травмированные Давид Алаба и Эдуарду Камавинга, а также дисквалифицированный Ферлан Менди.
Состояние команды: пока что сложно что-то говорить, однако «Реал», как и всегда, является главным претендентом на чемпионский титул.
Во время летнего трансферного окна подопечные Карло Анчелотти смогли сохранить всех лидеров, а также усилились Килианом Мбаппе. Будут ли у команды соперники?
«Вальядолид»
Турнирное положение: команда из одноименного города стартовала в сезоне с победы и нынче находится в лидирующей группе.
В прошлом сезоне коллектив из Вальядолида смог набрать 72 пункта и финишировал на второй строчке в турнирной таблице Сегунды, повысившись в классе.
«Бело-фиолетовые» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в первом туре «Вальядолид» победил «Эспаньол» (1:0).
Во время подготовки к сезону «Пусела» победила «Тулузу» (2:0), «Гимнастику» (5:2) и «По» (4:1), сыграла вничью с «Бургосом» (1:1) и проиграла «Дерби Каунти» (1:2).
Не сыграют: не сможет сыграть только травмированный Ануар.
Состояние команды: подопечные Пауло Пеццолано неплохо усилились и хорошо готовы к выступлениям в Примере.
Несмотря на это, думается, что «Вальядолид» будет бороться за выживание в этом сезоне.
Статистика для ставок
- «Вальядолид» проиграл только 1 из последних 6 матчей, включая спарринги
- «Реал» не забил только в 1 из последних 31 матчей
- В последнем очном матче команд «Реал» разгромил «Вальядолид» со счетом 6:0
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.70, а победа «Вальядолида» — в 16.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.42, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.90.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Реал» в последнее время пропускает, поэтому вполне может быть, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.10.
Прогноз: «Реал» намного сильнее соперника, поэтому сделаем вывод, что он должен крупно побеждать после потери очков в первом туре.
Ставка: победа «Реала» с форой-2,5 за 2.30.