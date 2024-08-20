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    Ла Лига. «Реал» Мадрид теряет очки на старте сезона

    Итоги 1-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Клубы испанского чемпионата провели первые официальные матчи нового футбольного сезона. Чемпион «Реал» потерял очки в стартовой игре чемпионата, а «Барселона» набрала полноценные 3 очка.

    Мирный исход

    Новый сезон в чемпионате Испании нельзя назвать успешным для действующего чемпиона. «Реал» не смог одолеть на выезде «Мальорку», обменявшись с соперником голами (1:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    К тому же в поединке было зафиксировано удаления. В составе «Реала» красную карточку получил Ферлан Менди. Он не сможет сыграть в игре против «Вальядолида» в рамках второго тура Примеры.

    Победа Барселоны

    Вице-чемпион минувшего сезона выиграл стартовую игру чемпионата Испании. Каталонская «Барселона» в гостях обыграла «Валенсию» (2:1). За сине-гранатовых дублем отметился Роберт Левандовский.

    «Валенсия» — «Барселона»
    globallookpress.com

    «Атлетико» Мадрид из числа потенциальных конкурентов «Реала» и «Барселоны» — матч 1-го тура сыграл вничью. «Матрасники» на выезде устроили голепад вместе с «Вильярреалом» (2:2).

    В составе «Атлетико» голами отметились Александер Серлот и Маркос Льоренте.

    Старт новичков

    Дебютанты Ла Лиги набрали 4 очка на троих в стартовом туре испанского чемпионата. «Вальядолид» с победы начал новый сезон, одержав победу над другим новичком Примеры — «Эспаньолом» (1:0). «Леганес» поделил очки «Осасуной» (1:1).

    Что дальше?

    В расписании 2-го тура чемпионата Испании центральных матчей нет. Чемпион «Реал» дома примет новичка «Вальядолид». Королевский клуб попытает счастья, чтобы одержать первую победу в сезоне.

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    У каталонской «Барслеоны» будет игра в родных стенах против «Атлетика» из Бильбао, а «Атлетико» примет у себя дома «Жирону».

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    • Яркую афишу с участием Топ-клубов Испании мы увидим в 8-м туре. Мадридское дерби:
    «Атлетико» против «Реала». Встреча запланирована на 29 сентября.

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