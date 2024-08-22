Пюник
Целе
«Пюник»
Турнирная таблица: На старте нового сезона чемпионата Армении «Пюник» сыграл вничью с «Урарту» (0:0). Затем последовало поражение от «Алашкерта» (0:2).
Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом раунде Лиги чемпионов. Чемпион Армении уступил минскому «Динамо» (0:1 — дома, 0:0 — в гостях).
Пюник — Целе: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее македонской «Струги» (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).
Клуб из Еревана с победы стартовал в противостоянии с «Ордабасы» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференции. В ворота казахов «Пюник» забил один гол, отличился нигерийский форвард Юсуф Отубанджо. Ответный поединок также завершился минимальной победой армянской команды (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал три победы, одну встречу завершил вничью и одну проиграл.
«Целе»
Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Целе» занимает 6 место в турнирной таблице, аккумулировав 7 очков. В 4-м туре внутреннего первенства «Целе» сыграл вничью с «Олимпией» (2:2).
Последние матчи: Свою еврокампанию «Целе» начал в Лиге чемпионов, в первом отборочном раунде чемпион Словении выиграл у эстонской «Флоры» (2:1 — дома, 5:0 — в гостях).
Затем словенцы оступились в матче против «Слована» из Братиславы (1:1 — дома, 0:5 — в гостях).
Таким образом «Целе» отправился в Лигу Европы, где в третьем раунде словенцы проиграли «Шэмрок Роверсу» из Ирландии (1:0 — дома, 1:3 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В последних 5 матчах «Целе» одержал две победы, одну игру сыграл вничью и две встречи проиграл.
Статистика для ставок
- «Пюник» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций
- «Целе» в этом евросезоне сыграл в трёх турнирах УЕФА
- «Пюник» и «Целе» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.38, а победа «Целе» — в 3.07.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.13 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: 1:0 — любимый счёт «Пюника», клуб из Еревана дома особенно силён. Не исключаем минимальной победы армянской команды.
Ставка: Пюника «Пюника» с коэффициентом 2.40.
Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.26.