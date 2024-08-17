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    Вест Хэм — Астон Вилла: прогноз и ставка (коэффициент 2.38) на футбол. 17/08/2024 в 19:30

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Астон Вилла»
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    Джаррод Боуэн
    17 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2024 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 19:30 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» в прошлом сезоне выступил неудачно. Лондонцы финишировали лишь на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Вест Хэм» крайне слабо оборонялся, пропустив в свои ворота 74 раза в 38 матчах. А вот атака блистала не особо — 60 точных ударов.

    Вест Хэм — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «молотобойцы» выиграли 1 раз при 2 коллизиях.

    В своем последнем контрольном поединке «Вест Хэм» в серии пенальти одолел «Сельту». А вот «Кристал Пэлас» команда уступила (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда отличилась 7 забитыми мячами. А вот в собственные ворота лондонцы пропустили 10 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Лондонцы в последних спаррингах выглядели не столь выгодно. Несмотря на крепкий состав, команда пока никак не может реализовать свой потенциал.

    Матчи против «вилланов» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Вест Хэм» добыл 2 виктории при одной коллизии.

    Очевидно, что «молотобойцы» постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и удачный старт в чемпионате крайне важен с точки зрения психологии.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» прошедший чемпионат вполне могут записать себе в актив. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астон Вилла» в прошлом сезоне мощно выглядела в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 76 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 7 контрольных поединков. В них клуб из Бирмингема выиграл трижды при 4 поражениях.

    В последнем контрольном матче команда уступила дортмундской «Боруссии» (0:2). А вот виктория над «Атлетиком» получилась натужной (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» настреляла всего 4 мяча в ворота соперников. В свои же ворота команда пропустила 11 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «вилланы» видятся потенциальными борцами за попадание в еврокубки. Вот только в своих последних спаррингах команда не преуспевала в плане реализации.

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    При этом «Астон Вилла» уже два года не проигрывает «Вест Хэму». Да и в прошлом сезоне «вилланы» взяли в матчах с лондонцами 4 очка (4:1, 1:1).

    А вот тылы бирмингемцев частенько дают сбои. В прошедшем чемпионате «Астон Вилла» пропустила 61 мяч в АПЛ.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Вилланы» попытаются добыть, как минимум, один зачетный балл.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» победил в 4 своих последних матчах

    • «Вилланы» в минувшем чемпионате набрали 4 очка в матчах с лондонцами

    • «Вилланы» уже 2 года не проигрывают «Вест Хэму»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.38.

    Прогноз: Обе команды испытывают некоторые сложности в созидательном аспекте.

    Лондонцы в родных стенах постараются сыграть максимально эффективно, да и оппонент не блещет в атаке.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.57

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    «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. С голами будет напряженка?
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