ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Даниэль Кормье«Второе место сборной США по борьбе на Олимпиаде-2024 — это провал» — интервью с экс-чемпионом UFC Даниэлем Кормье
  • 21:18
    • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ
  • 21:09
    • Сафонов в запасе «ПСЖ», а Кузяев в основе «Гавра» на матч Лиги 1
  • 20:45
    • Абена перешел из «Ференцвароша» в «Спартак»
    Все новости спорта

    Добудут ли «доги» три очка?

    Реймс — Лилль: прогноз и ставка (коэффициент 2.18) на футбол. 17/08/2024 в 20:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Реймс Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Реми Кабелла
    17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Лилль». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 17 Августа 2024 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 20:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» в прошлом сезоне выступил достаточно посредственно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Реймс» добыл 12 побед при 12 поражениях. Да и атака команды отличилась всего 53 забитыми мячами в 34 матчах.

    Реймс — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 8 контрольных поединков. В них она добыла 4 победы при 2 коллизиях.

    При этом «Реймс» в своем последнем поединке одолел «Осер» (3:1). При этом чуть раньше с этим же соперником команда добилась лишь ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. А вот в собственные ворота было пропущено 7 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Реймсу» явно будет сложнее, чем в минувшем сезоне. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

    Поединки с «Лиллем» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Реймс» добыл 3 виктории при одном поражении.

    Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Вот только в прошлом сезоне «Реймс» дома минимально уступил «догам».

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» прошедший чемпионат может записать себе в актив. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Лилль» в прошлом сезоне не столь мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 52 голами.

  • Продали и сразу забыли. Почему Альварес так и не стал незаменимым в «Манчестер Сити»
  • Но Пеп Гвардиола, возможно, еще пожалеет, что не попытался отговорить Хулиана Альвареса от перехода в «Атлетико»
  • 14/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «доги» выиграли 3 раза при одном поражении.

    При этом «Лилль» уже успел пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Доги» прошли сильный «Фенербахче» (2:1, 1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» сумел настрелять 8 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.

    Не сыграют: Набиль Бенталеб — травмирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит потенциальным борцом за самые высокие места. Да и состав у «догов» весьма крепкий.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Лилль» весьма неплохо выглядел в своих последних спаррингах. Да и проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов должен окрылить игроков.

    В прошедшем чемпионате «Лилль» по разу обыграл и уступил «Реймсу». Причем в выездном поединке команда победила с минимальным счетом, а единственный мяч забил Джонатан Дэвид.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Доги» уже раскачались, и теперь постараются преуспеть на старте чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» в среднем пропускает гол за матч

    • «Реймс» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    • Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Лилля» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.99 и 1.96.

    Прогноз: «Лилль» имеет весьма крепкий состав, плюс явно намерен начать чемпионат с победы.

    «Реймс» не особенно стабилен, да и «доги» нынче смотрятся куда выгоднее оппонента.

    Ставка: Победа «Лилля» за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья за 3.66

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Андреева — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Синнер — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хуркач — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Гончаров — Богатырев
  • Бои
  • Сегодня в 23:35
    •  2.75
  • Прогноз на матч Касанганай — Сильвейра
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реймс» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Добудут ли «доги» три очка?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры