Реймс
Лилль
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» в прошлом сезоне выступил достаточно посредственно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Реймс» добыл 12 побед при 12 поражениях. Да и атака команды отличилась всего 53 забитыми мячами в 34 матчах.
Реймс — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда провела 8 контрольных поединков. В них она добыла 4 победы при 2 коллизиях.
При этом «Реймс» в своем последнем поединке одолел «Осер» (3:1). При этом чуть раньше с этим же соперником команда добилась лишь ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. А вот в собственные ворота было пропущено 7 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Реймсу» явно будет сложнее, чем в минувшем сезоне. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.
Поединки с «Лиллем» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Реймс» добыл 3 виктории при одном поражении.
Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Вот только в прошлом сезоне «Реймс» дома минимально уступил «догам».
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» прошедший чемпионат может записать себе в актив. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Лилль» в прошлом сезоне не столь мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 52 голами.
Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «доги» выиграли 3 раза при одном поражении.
При этом «Лилль» уже успел пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Доги» прошли сильный «Фенербахче» (2:1, 1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» сумел настрелять 8 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.
Не сыграют: Набиль Бенталеб — травмирован.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит потенциальным борцом за самые высокие места. Да и состав у «догов» весьма крепкий.
При этом «Лилль» весьма неплохо выглядел в своих последних спаррингах. Да и проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов должен окрылить игроков.
В прошедшем чемпионате «Лилль» по разу обыграл и уступил «Реймсу». Причем в выездном поединке команда победила с минимальным счетом, а единственный мяч забил Джонатан Дэвид.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Доги» уже раскачались, и теперь постараются преуспеть на старте чемпионата.
Статистика для ставок
- «Лилль» в среднем пропускает гол за матч
- «Реймс» в среднем забивает чуть больше гола за матч
- Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Лилля» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.99 и 1.96.
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Прогноз: «Лилль» имеет весьма крепкий состав, плюс явно намерен начать чемпионат с победы.
«Реймс» не особенно стабилен, да и «доги» нынче смотрятся куда выгоднее оппонента.
Ставка: Победа «Лилля» за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья за 3.66