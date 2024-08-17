17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Лилль». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» в прошлом сезоне выступил достаточно посредственно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Реймс» добыл 12 побед при 12 поражениях. Да и атака команды отличилась всего 53 забитыми мячами в 34 матчах.

Последние матчи: летом команда провела 8 контрольных поединков. В них она добыла 4 победы при 2 коллизиях.

При этом «Реймс» в своем последнем поединке одолел «Осер» (3:1). При этом чуть раньше с этим же соперником команда добилась лишь ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. А вот в собственные ворота было пропущено 7 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Реймсу» явно будет сложнее, чем в минувшем сезоне. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

Поединки с «Лиллем» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Реймс» добыл 3 виктории при одном поражении.

Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Вот только в прошлом сезоне «Реймс» дома минимально уступил «догам».

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» прошедший чемпионат может записать себе в актив. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Лилль» в прошлом сезоне не столь мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 52 голами.

Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «доги» выиграли 3 раза при одном поражении.

При этом «Лилль» уже успел пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Доги» прошли сильный «Фенербахче» (2:1, 1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» сумел настрелять 8 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.

Не сыграют: Набиль Бенталеб — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит потенциальным борцом за самые высокие места. Да и состав у «догов» весьма крепкий.

При этом «Лилль» весьма неплохо выглядел в своих последних спаррингах. Да и проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов должен окрылить игроков.

В прошедшем чемпионате «Лилль» по разу обыграл и уступил «Реймсу». Причем в выездном поединке команда победила с минимальным счетом, а единственный мяч забил Джонатан Дэвид.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Доги» уже раскачались, и теперь постараются преуспеть на старте чемпионата.

Статистика для ставок

«Лилль» в среднем пропускает гол за матч

«Реймс» в среднем забивает чуть больше гола за матч

Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Лилля» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.99 и 1.96.

Прогноз: «Лилль» имеет весьма крепкий состав, плюс явно намерен начать чемпионат с победы.

«Реймс» не особенно стабилен, да и «доги» нынче смотрятся куда выгоднее оппонента.

Ставка: Победа «Лилля» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья за 3.66