Реал Мадрид
Аталанта
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Реал» Мадрид в прошлом сезоне выступил весьма продуктивно. Команда выиграла Примеру, в итоге опередив «Барселону» на 10 очков.
При этом «Реал» Мадрид выиграл в 29 матчах из 38. Причем игроки команды Карло Анчелотти настреляли 87 мячей в ворота соперников.
Реал Мадрид — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда дважды победила при 2 поражениях.
В своем последнем поединке «Реал» Мадрид нанес поражение «Челси» (2:1). А вот «Барселоне» мадридцы уступили (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 8 мячей. А вот в свои ворота было пропущено 4 мяча.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Реал» Мадрид явно постарается начать официальный сезон с трофея. Триумфатор Лиги чемпионов выглядит сильнее итальянцев
Поединки против «Аталанты» для команды традиционно складываются удачно. В двух очных встречах «Реал» Мадрид переиграл земляков Труффальдино.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и подбор атакующих исполнителей у «сливочных» блестящий.
«Аталанта»
Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила довольно удачно. «Аталанта» финишировала на 4 месте турнирной таблицы Серии А.
Причем «Аталанта» блестяще выглядела в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 72 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом команда провела 3 контрольных поединка. В них «Аталанта» проиграла дважды при одном паритете.
Поединок с «Санкт-Паули» команда провела неудачно (0:3). Да и «Парме» клуб из Бергамо уступил, причем тоже разгромно (1:4).
Вообще, в 5 последних матчах «Аталанта» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 раз при 12 пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь монолитно. При этом ей нужно явно прибавлять в плане надежности тылов.
При этом «Аталанта» не побеждала в 4 своих последних матчах. Причем два последних поединка завершились для команды разгромными поражениями.
А вот в минувшем чемпионате бергамаски пропускали в среднем более гола за матч. «Аталанта» компенсировала ошибки в обороне прекрасной атакой.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и свои шансы на контратаках итальянцы способны отыскать.
Статистика для ставок
- «Аталанта» не побеждала в 4 своих последних поединках
- Бергамаски разгромно уступили в 2 своих последних контрольных матчах
- «Реал» Мадрид обыграл «Аталанту» в обоих очных поединках
Ставка и прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.62, а победа оппонента — в скромные 6.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.
Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно постараются быстро вскрыть итальянские тылы.
«Реал» явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, прекрасно выглядит в плане реализации.
Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.29
- 2.02Ростов — Химки: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 1.88Оренбург — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 1.80Фенербахче — Лилль: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как