14 августа в финале Суперкубка УЕФА по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Аталанта». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Реал» Мадрид в прошлом сезоне выступил весьма продуктивно. Команда выиграла Примеру, в итоге опередив «Барселону» на 10 очков.

При этом «Реал» Мадрид выиграл в 29 матчах из 38. Причем игроки команды Карло Анчелотти настреляли 87 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда дважды победила при 2 поражениях.

В своем последнем поединке «Реал» Мадрид нанес поражение «Челси» (2:1). А вот «Барселоне» мадридцы уступили (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 8 мячей. А вот в свои ворота было пропущено 4 мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Реал» Мадрид явно постарается начать официальный сезон с трофея. Триумфатор Лиги чемпионов выглядит сильнее итальянцев

Поединки против «Аталанты» для команды традиционно складываются удачно. В двух очных встречах «Реал» Мадрид переиграл земляков Труффальдино.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и подбор атакующих исполнителей у «сливочных» блестящий.

«Аталанта»

Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила довольно удачно. «Аталанта» финишировала на 4 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Аталанта» блестяще выглядела в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 72 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 3 контрольных поединка. В них «Аталанта» проиграла дважды при одном паритете.

Поединок с «Санкт-Паули» команда провела неудачно (0:3). Да и «Парме» клуб из Бергамо уступил, причем тоже разгромно (1:4).

Вообще, в 5 последних матчах «Аталанта» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 раз при 12 пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь монолитно. При этом ей нужно явно прибавлять в плане надежности тылов.

При этом «Аталанта» не побеждала в 4 своих последних матчах. Причем два последних поединка завершились для команды разгромными поражениями.

А вот в минувшем чемпионате бергамаски пропускали в среднем более гола за матч. «Аталанта» компенсировала ошибки в обороне прекрасной атакой.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и свои шансы на контратаках итальянцы способны отыскать.

Статистика для ставок

«Аталанта» не побеждала в 4 своих последних поединках

Бергамаски разгромно уступили в 2 своих последних контрольных матчах

«Реал» Мадрид обыграл «Аталанту» в обоих очных поединках

Ставка и прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.62, а победа оппонента — в скромные 6.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно постараются быстро вскрыть итальянские тылы.

«Реал» явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, прекрасно выглядит в плане реализации.

Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.29