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    «Реал» будет торопиться!

    Реал Мадрид — Аталанта: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.03. 14.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Аталанта»
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    Джуд Беллингем
    14 августа в финале Суперкубка УЕФА по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Аталанта». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Суперкубок Европы 14 Августа 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Реал» Мадрид в прошлом сезоне выступил весьма продуктивно. Команда выиграла Примеру, в итоге опередив «Барселону» на 10 очков.

    При этом «Реал» Мадрид выиграл в 29 матчах из 38. Причем игроки команды Карло Анчелотти настреляли 87 мячей в ворота соперников.

    Реал Мадрид — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда дважды победила при 2 поражениях.

    В своем последнем поединке «Реал» Мадрид нанес поражение «Челси» (2:1). А вот «Барселоне» мадридцы уступили (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 8 мячей. А вот в свои ворота было пропущено 4 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Реал» Мадрид явно постарается начать официальный сезон с трофея. Триумфатор Лиги чемпионов выглядит сильнее итальянцев

    Поединки против «Аталанты» для команды традиционно складываются удачно. В двух очных встречах «Реал» Мадрид переиграл земляков Труффальдино.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и подбор атакующих исполнителей у «сливочных» блестящий.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила довольно удачно. «Аталанта» финишировала на 4 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Аталанта» блестяще выглядела в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 72 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 3 контрольных поединка. В них «Аталанта» проиграла дважды при одном паритете.

    Поединок с «Санкт-Паули» команда провела неудачно (0:3). Да и «Парме» клуб из Бергамо уступил, причем тоже разгромно (1:4).

    Вообще, в 5 последних матчах «Аталанта» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 раз при 12 пропущенных мячах.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь монолитно. При этом ей нужно явно прибавлять в плане надежности тылов.

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    При этом «Аталанта» не побеждала в 4 своих последних матчах. Причем два последних поединка завершились для команды разгромными поражениями.

    А вот в минувшем чемпионате бергамаски пропускали в среднем более гола за матч. «Аталанта» компенсировала ошибки в обороне прекрасной атакой.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и свои шансы на контратаках итальянцы способны отыскать.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» не побеждала в 4 своих последних поединках

    • Бергамаски разгромно уступили в 2 своих последних контрольных матчах

    • «Реал» Мадрид обыграл «Аталанту» в обоих очных поединках

    Ставка и прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.62, а победа оппонента — в скромные 6.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно постараются быстро вскрыть итальянские тылы.

    «Реал» явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, прекрасно выглядит в плане реализации.

    Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.29

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    «Реал» Мадрид — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» будет торопиться!
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