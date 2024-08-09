9 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Олимпик». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» Ташкент — «Олимпик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент нынче сражается за выживание в элите узбекского футбола. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент лишь на 3 зачетных пункта опережает зону прямого вылета. Да и выиграла команда всего в 2 матчах чемпионата из 14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Локомотив» Ташкент не сумел одолеть «Металлург» Бекабад (1:1).

Причем в команда не побеждает уже на протяжении 5 месяцев. Да и забивают ташкентцы в среднем меньше гола за матч: 13 мячей в 14 поединках.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» Ташкент проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Локомотив» Ташкент набирал очки с огромным трудом. Да и проиграла команда уже 7 матчей в чемпионате.

Матчи против «Олимпика» для команды традиционно складываются удачно. Из трех очных поединков «Локомотив» Ташкент выиграл 2 раза при одной коллизии.

Наверняка номинальные хозяева будут стараться взять три очка. Да и пора бы железнодорожникам наконец-то выбираться из опасной зоны!

«Олимпик»

Турнирное положение: «Олимпик» привычно ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Олимпик» относительно неплохо атакует. В 13 поединках узбекского чемпионата команда отличилась 16 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненное поражение. «Олимпик» вылетел из Кубка страны от «Андижана» (0:1).

До того команда одолела «Металлург» Бекабад со счетом 4:1. Да и с «Сурханом» «олимпийцы» расправились уверенно (2:0).

В пяти своих последних матчах «Олимпик» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух своих последних поединках в рамках чемпионата Узбекистана команда победила. Да и вообще, «олимпийцы» способны побороться за медали чемпионата.

При этом «Олимпик» имеет достаточно надежные тылы. В 13 поединках в воротах команды побывало 12 мячей.

В чемпионате команда не проигрывает 3 матча кряду. Последняя коллизия пришлась еще на встречу с сильным АГМК (0:1).

Нет сомнений, что номинальные гости постараются продлить свою беспроигрышную серию. Да и вообще, «Олимпик» явно способен прибавить.

Статистика для ставок

«Олимпик» победил в 2 своих последних матчах чемпионата

«Локомотив» Ташкент в среднем забивает почти гол за матч

«Олимпик» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.09 и 1.69.

Прогноз: «Олимпик» явно намерен продолжить свой победный путь в чемпионате, и уж точно будет активно атаковать.

«Олимпик» постарается поднатореть в плане реализации, да и соперник имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержат номинальные гости.

Ставка: Победа «Олимпика» за 2.84