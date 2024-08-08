В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Корвинул» — «Астана». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Корвинул» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Корвинул»

Турнирная таблица: «Корвинул» выиграл Кубок Румынии в минувшем сезоне, переиграв в финале «Оцелул» (2:2 — в основное время, 3:2 — по пенальти). Это победа позволила румынскому коллективу отправится в Лигу Европы.

Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги Европы «Корвинул» выиграл у венгерского клуба «Пакш» (0:2 — дома, 4:0 — в гостях). Второй раунд для «Корвинула» против «Риеки» завершился проигрышем (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Корвинул» не участвовал в еврокубках

«Астана»

Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 8 место с активом 18 пунктов. От лидера «Ордабасы» астанчане отстают на 10 пунктов.

Последние матчи: «Астана» стартовала в Лиге конференций со второго отборочного раунда. На этой стадии клуб из Казахстана оказался сильнее «Милсами» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях),

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Астана» играла во всех трёх турнирах. В Лиге чемпионов «Астана» выиграла у «Динамо» Тбилиси (1:1 — дома, 2:1 — в гостях),но проиграла «Динамо» Загреб (0:2 — дома, 0:4 — в гостях).

В Лиге Европы астанчане уступили болгарскому «Лудогорце» (2:1 — дома, 1:5 — в гостях).

Потом «Астана» играла в основной сетке Лиги конференций, где заняла 3 место в компании с загребским «Динамо», «Викторией» из Чехии и «Балкани» (Косово).

Статистика для ставок

«Корвинул» в последних пяти матчах одержал одну победу

«Астана» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций

«Корвинул» и «Астана» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Корвинул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.25, а победа «Астаны» — в 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.14 и 1.69 соответственно.

Прогноз: «Астана» может поймать победную волну и добиться успеха над румынским визави. К тому, же «Корвинул» — дебютант еврокубков, так что у казахстанской команды есть все шансы добиться положительного результата в поединке.

Ставка: Победа «Астаны» с коэффициентом 2.98.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.14.