Ноа
АЕК Афины
«Ноа»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. «Ноа» матч 1-го тура пропускал, а игру 2-го игрового дня участник Лиги конференций проведёт против «Ширака» 10 августа.
Последние матчи: В Лиге конференций «Ноа» преодолел две стадии отбора. Сначала вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Ноа — АЕК Афины: коэффициенты букмекеров
Потом было участие во втором отборочном раунде, в котором «Ноа» одержал победу над клубом «Слима» (Мальта) (7:0 — дома, 0:0 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Ноа» в последних пяти встречах одержал три победы, одну игру сыграл вничью и одну встречу проиграл.
АЕК
Турнирная таблица: В чемпионате Греции АЕК стал серебряным призёром, набрав 78 очков. Команда уступила золото ПАОКу два пункта. Новый сезон на внутренней арене стартует 18 августа, в рамках 1-го тура АЕК сыграет против ФК ОФИ.
Последние матчи: АЕК стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии греческий коллектив добился победы в противостоянии против «Интера» из Андорры (4:3 — дома, 4:0 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: Перед стартом нового официального сезона АЕК провёл 6 товарищеских матчей: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.
Статистика для ставок
- «Ноа» в Лиге конференций обыгал «Шкендию» (4:1) и «Слиму» (7:0)
- АЕК выиграл во втором раунде у «Интера» (8:3)
- «Ноа» и АЕК ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ноа» — в 6.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.86 соответственно.
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Прогноз: АЕК не должен встретить сопротивление со стороны армянского соперника. Греки в последних играх много забивают и вполне могут добиться нового успеха в противостоянии.
Ставка: Фора АЕКа (-2) с коэффициентом 3.42.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что команды сыграют в результативный футбол. В среднем за матч игроки «Ноа» и АЕКа забивают по 4 мяча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 3.18.