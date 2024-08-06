ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлс5 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Мирра Андреева и Диана Шнайдер4 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Дмитрий Баринов«Ахмат» — «Локомотив» 0:5. Онлайн
  • 23:40
    • Американец Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м
  • 22:53
    • Украинка Могучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту
  • 22:44
    • «Пари НН» минимально победил махачкалинское «Динамо»
  • 22:32
    • «Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
  • 20:46
    • Андреева и Шнайдер проиграли в финале Олимпиады
  • 20:56
    • Китай выиграл золото в плавании на 4х100 комплексом у мужчин на ОИ, а США у женщин
  • 19:33
    • «Факел» и «Краснодар» сыграли безголевую ничью
    Все новости спорта

    АЕК прервёт беспроигрышную серию «Ноа»?

    «Ноа» — АЕК. Ставка (к. 3.42) и прогноз на футбол, Лига конференций, 6 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на АЕК Афины Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Ноа» — АЕК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гент» — АЕК
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 6 августа пройдет матч «Ноа» — АЕК. Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Ноа» — АЕК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 06 Августа 2024 года

    Ноа

  • Ереван
    •  Ноа 19:00 АЕК Афины

    АЕК Афины

  • Афины
    •

    «Ноа»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. «Ноа» матч 1-го тура пропускал, а игру 2-го игрового дня участник Лиги конференций проведёт против «Ширака» 10 августа.

    Последние матчи: В Лиге конференций «Ноа» преодолел две стадии отбора. Сначала вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Ноа — АЕК Афины: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 6.764.201.47Бонус180%
    •

    Потом было участие во втором отборочном раунде, в котором «Ноа» одержал победу над клубом «Слима» (Мальта) (7:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ноа» в последних пяти встречах одержал три победы, одну игру сыграл вничью и одну встречу проиграл.

    АЕК

    Турнирная таблица: В чемпионате Греции АЕК стал серебряным призёром, набрав 78 очков. Команда уступила золото ПАОКу два пункта. Новый сезон на внутренней арене стартует 18 августа, в рамках 1-го тура АЕК сыграет против ФК ОФИ.

  • Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • Рейтинг самых блестящих игроков текущего столетия
  • 02/08/2024

    • Последние матчи: АЕК стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии греческий коллектив добился победы в противостоянии против «Интера» из Андорры (4:3 — дома, 4:0 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Межсезонье: Перед стартом нового официального сезона АЕК провёл 6 товарищеских матчей: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» в Лиге конференций обыгал «Шкендию» (4:1) и «Слиму» (7:0)

    • АЕК выиграл во втором раунде у «Интера» (8:3)

    • «Ноа» и АЕК ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ноа» — в 6.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: АЕК не должен встретить сопротивление со стороны армянского соперника. Греки в последних играх много забивают и вполне могут добиться нового успеха в противостоянии.

    Ставка: Фора АЕКа (-2) с коэффициентом 3.42.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что команды сыграют в результативный футбол. В среднем за матч игроки «Ноа» и АЕКа забивают по 4 мяча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 3.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Чивас Гвадалахара — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ястремская — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Линетт — Марино
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Роджерс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мария — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андрееску — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Долхайд — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калинина — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч ТрансИнвест — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ноа» — АЕК: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. АЕК прервёт беспроигрышную серию «Ноа»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры