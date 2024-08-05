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    Очередная виктория «Лос-Анджелес Гэлакси»?

    «Чивас Гвадалахара» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Кубок лиг, 5 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Чивас Гвадалахара» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    5 августа во 2 туре группового раунда Кубка лиг по футболу сыграют «Чивас Гвадалахара» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чивас Гвадалахара» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Чивас Гвадалахара»

    Турнирное положение: «Чивас Гвадалахара» пока не преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Чивас Гвадалахара» в 4 турах чемпионата Мексики добыл 7 очков. Да и отставание от лидера составляет всего 3 очка.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Мексики команда добыла 3 очка. «Чивас Гвадалахара» уверенно переиграла «Мазатлан» (2:0).

    Причем после того «Чивас Гвадалахара» в первом туре Кубка лиг в серии пенальти уступила «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Так что в последнем туре мексиканцам нужно срочно брать очки.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чивас Гвадалахара» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мексиканцы явно постараются пробить в плей-офф турнира. Да и оппонент уже вряд ли будет особо надрываться.

    При этом «Чивас Гвадалахара» до последней неудачи выиграла дважды кряду. Да и по игре команда выглядит достаточно выгодно.

    Очевидно, что мексиканцы будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева постараются найти свои шансы на контратаках.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: Американцы явно нацелены на удержание первого места в группе. «Лос-Анджелес Гэлакси» в первом поединке турнира одолел «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:1).

    Причем «Лос-Анджелес Гэлакси» успешно выступает и в МЛС. Команда на текущий момент лидирует в Западной конференции.

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    • Последние матчи: три победы кряду говорят о неплохой форме команды. Да и вообще, американцы способны пройти максимально далеко.

    До последней виктории «Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл еще и «Портленд Тимберс» (3:2). Да и «Колорадо Рэпидс» был обыгран (3:2).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки «Лос-Анджелес Гэлакси» отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победа в первом матче турнира не расхолодит команду. За 1 место в группе «Лос-Анджелес Гэлакси» обязан зацепиться, ведь для этого хватит и ничьей.

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    Нет сомнений, что американцы постараются сыграть результативно. Никакой недооценки соперника гости точно не допустят.

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» имеет довольно качественный по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация продолжить свой трехматчевый победный сериал.

    Наверняка номинальные гости будут действовать первым номером. Да и в последних матчах команда прилично выглядит в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Чивас Гвадалахара» до последней коллизии выиграл 2 раза кряду

    • В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.21.

    Прогноз: Американцы превосходят соперника в классе, что явно продемонстрируют на деле.

    Мексиканцы слишком нестабильны, плюс оборона команды слишком часто дает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.28

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    «Чивас Гвадалахара» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на футбол. Очередная виктория «Лос-Анджелес Гэлакси»?
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