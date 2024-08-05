5 августа во 2 туре группового раунда Кубка лиг по футболу сыграют «Чивас Гвадалахара» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чивас Гвадалахара» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чивас Гвадалахара»

Турнирное положение: «Чивас Гвадалахара» пока не преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Чивас Гвадалахара» в 4 турах чемпионата Мексики добыл 7 очков. Да и отставание от лидера составляет всего 3 очка.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Мексики команда добыла 3 очка. «Чивас Гвадалахара» уверенно переиграла «Мазатлан» (2:0).

Причем после того «Чивас Гвадалахара» в первом туре Кубка лиг в серии пенальти уступила «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Так что в последнем туре мексиканцам нужно срочно брать очки.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чивас Гвадалахара» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мексиканцы явно постараются пробить в плей-офф турнира. Да и оппонент уже вряд ли будет особо надрываться.

При этом «Чивас Гвадалахара» до последней неудачи выиграла дважды кряду. Да и по игре команда выглядит достаточно выгодно.

Очевидно, что мексиканцы будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева постараются найти свои шансы на контратаках.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: Американцы явно нацелены на удержание первого места в группе. «Лос-Анджелес Гэлакси» в первом поединке турнира одолел «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:1).

Причем «Лос-Анджелес Гэлакси» успешно выступает и в МЛС. Команда на текущий момент лидирует в Западной конференции.

Последние матчи: три победы кряду говорят о неплохой форме команды. Да и вообще, американцы способны пройти максимально далеко.

До последней виктории «Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл еще и «Портленд Тимберс» (3:2). Да и «Колорадо Рэпидс» был обыгран (3:2).

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки «Лос-Анджелес Гэлакси» отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победа в первом матче турнира не расхолодит команду. За 1 место в группе «Лос-Анджелес Гэлакси» обязан зацепиться, ведь для этого хватит и ничьей.

Нет сомнений, что американцы постараются сыграть результативно. Никакой недооценки соперника гости точно не допустят.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» имеет довольно качественный по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация продолжить свой трехматчевый победный сериал.

Наверняка номинальные гости будут действовать первым номером. Да и в последних матчах команда прилично выглядит в плане реализации.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл в 3 своих последних матчах

«Чивас Гвадалахара» до последней коллизии выиграл 2 раза кряду

В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.21.

Прогноз: Американцы превосходят соперника в классе, что явно продемонстрируют на деле.

Мексиканцы слишком нестабильны, плюс оборона команды слишком часто дает результативные сбои.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.28