ПСВ
Фейеноорд
ПСВ
Турнирное положение: ПСВ по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов в 25-й раз в своей истории.
Команда набрала 91 балл в 34-х турах национального первенства и опередила своего ближайшего конкурента в лице нынешнего соперника на восемь баллов.
ПСВ — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Эйндховенцы в своей последней игре, которая была товарищеской, переиграли на своем поле испанскую «Валенсию» (2:1).
Этот успех оформил мини-серию из двух побед коллектива, которые одержаны в контрольных поединках — ранее были повержены земляки из «Эйндховена» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Боскальи, Мауро Жуниор, Обиспо, Ланг, Дест, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые были контрольными, ПСВ ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тем не менее, все они зафиксированы в товарищеских играх, так что по ним не стоит судить об истинном состоянии коллектива.
Люк де Йонг — лучший бомбардир клуба и нидерландской лиги прошлого сезона с 29-ю голами.
«Фейеноорд»
Турнирное положение: «Фейеноорд» в прошлом сезоне выиграл Кубок Нидерландов, обыграв в финале «Неймеген» (1:0), поэтому и сыграет в Суперкубке.
В национальном чемпионате же команда заняла вторую позицию и отстала от ставшего чемпионом в лице нынешнего соперника на семь баллов.
Последние матчи: Роттердамцы в своей последней игре крупно проиграли в товарищеской встрече против «Монако» (1:3).
Перед этим клуб также уступил, что также случилось в контрольном поединке. Его обидчиком стала португальская «Бенфика» (0:5).
Не сыграют: Травмированы — Смал, Траунер, Карранса, Белен, Тимбер, Хименес, Ньивкоп, Зехиэл, Хартман, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 18-ти поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Фейеноорд» проиграл только раз при 14-ти победах и двух ничьих.
При этом оба поражения пришлись на последние два поединка коллектива, но стоит ли по этим товарищеским встречам судить о его форме, актуальный вопрос.
Сантьяго Хименес — лучший бомбардир команды в чемпионате Нидерландов прошлого сезона с 23 голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей ПСВ забивали больше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей ПСВ забивали обе команды
- в восьми последних матчей «Фейеноорда» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Фейеноорда» — в 4.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в восьми из 11-ти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.
При этом данный сценарий был реализован в двух последних матчах «Фейеноорда».
Ставка: ПСВ победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь так было в в восьми из 11-ти их последних матчей.
Ставка: ПСВ победит и тотал больше 1,5 голов за 2.15