В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ сыграет против «Фейеноорда». Встреча пройдет 4 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов в 25-й раз в своей истории.

Команда набрала 91 балл в 34-х турах национального первенства и опередила своего ближайшего конкурента в лице нынешнего соперника на восемь баллов.

Последние матчи: Эйндховенцы в своей последней игре, которая была товарищеской, переиграли на своем поле испанскую «Валенсию» (2:1).

Этот успех оформил мини-серию из двух побед коллектива, которые одержаны в контрольных поединках — ранее были повержены земляки из «Эйндховена» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Боскальи, Мауро Жуниор, Обиспо, Ланг, Дест, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые были контрольными, ПСВ ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тем не менее, все они зафиксированы в товарищеских играх, так что по ним не стоит судить об истинном состоянии коллектива.

Люк де Йонг — лучший бомбардир клуба и нидерландской лиги прошлого сезона с 29-ю голами.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: «Фейеноорд» в прошлом сезоне выиграл Кубок Нидерландов, обыграв в финале «Неймеген» (1:0), поэтому и сыграет в Суперкубке.

В национальном чемпионате же команда заняла вторую позицию и отстала от ставшего чемпионом в лице нынешнего соперника на семь баллов.

Последние матчи: Роттердамцы в своей последней игре крупно проиграли в товарищеской встрече против «Монако» (1:3).

Перед этим клуб также уступил, что также случилось в контрольном поединке. Его обидчиком стала португальская «Бенфика» (0:5).

Не сыграют: Травмированы — Смал, Траунер, Карранса, Белен, Тимбер, Хименес, Ньивкоп, Зехиэл, Хартман, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 18-ти поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Фейеноорд» проиграл только раз при 14-ти победах и двух ничьих.

При этом оба поражения пришлись на последние два поединка коллектива, но стоит ли по этим товарищеским встречам судить о его форме, актуальный вопрос.

Сантьяго Хименес — лучший бомбардир команды в чемпионате Нидерландов прошлого сезона с 23 голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей ПСВ забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей ПСВ забивали обе команды

в восьми последних матчей «Фейеноорда» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Фейеноорда» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в восьми из 11-ти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом данный сценарий был реализован в двух последних матчах «Фейеноорда».

Ставка: ПСВ победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь так было в в восьми из 11-ти их последних матчей.

Ставка: ПСВ победит и тотал больше 1,5 голов за 2.15