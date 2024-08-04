ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анжела Бладцева2 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Лионель МессиПерепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • 00:02
    • Франция обыграла Аргентину в 1/4 финала ОИ-2024
  • 22:14
    • Джокович вышел в финал Олимпиады
  • 21:23
    • «Динамо» продлило контракт с Нгамале
  • 20:00
    • Испания обыграла Японию и вышла в полуфинал ОИ-24
  • 23:35
    • Египет вышел в полуфинал ОИ-24, победив по пенальти Парагвай
  • 23:13
    • Чептегеи завоевал золото на 10000 м в легкой атлетике на ОИ-24
  • 22:48
    • Венгрия взяла золото в командной шпаге у мужчин на Олимпиаде
    Все новости спорта

    Победит ли ПСВ «Фейеноорд» в битве за Суперкубок?

    ПСВ — Фейеноорд: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. 04.08.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на ПСВ — «Фейеноорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Люк де Йонг
    В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ сыграет против «Фейеноорда». Встреча пройдет 4 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Суперкубок 04 Августа 2024 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 19:00 Фейеноорд

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов в 25-й раз в своей истории.

    Команда набрала 91 балл в 34-х турах национального первенства и опередила своего ближайшего конкурента в лице нынешнего соперника на восемь баллов.

    ПСВ — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Эйндховенцы в своей последней игре, которая была товарищеской, переиграли на своем поле испанскую «Валенсию» (2:1).

    Этот успех оформил мини-серию из двух побед коллектива, которые одержаны в контрольных поединках — ранее были повержены земляки из «Эйндховена» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Боскальи, Мауро Жуниор, Обиспо, Ланг, Дест, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые были контрольными, ПСВ ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тем не менее, все они зафиксированы в товарищеских играх, так что по ним не стоит судить об истинном состоянии коллектива.

    Люк де Йонг — лучший бомбардир клуба и нидерландской лиги прошлого сезона с 29-ю голами.

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: «Фейеноорд» в прошлом сезоне выиграл Кубок Нидерландов, обыграв в финале «Неймеген» (1:0), поэтому и сыграет в Суперкубке.

    В национальном чемпионате же команда заняла вторую позицию и отстала от ставшего чемпионом в лице нынешнего соперника на семь баллов.

  • Трансферный дайджест. 23-29 июля
  • Хамес может вернуться в Европу, «ПСЖ» перехватывает Уильямса у «Барселоны», Мусиала заменит Де Брёйне в «Манчестер Сити».
  • 29/07/2024

    • Последние матчи: Роттердамцы в своей последней игре крупно проиграли в товарищеской встрече против «Монако» (1:3).

    Перед этим клуб также уступил, что также случилось в контрольном поединке. Его обидчиком стала португальская «Бенфика» (0:5).

    Не сыграют: Травмированы — Смал, Траунер, Карранса, Белен, Тимбер, Хименес, Ньивкоп, Зехиэл, Хартман, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 18-ти поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Фейеноорд» проиграл только раз при 14-ти победах и двух ничьих.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом оба поражения пришлись на последние два поединка коллектива, но стоит ли по этим товарищеским встречам судить о его форме, актуальный вопрос.

    Сантьяго Хименес — лучший бомбардир команды в чемпионате Нидерландов прошлого сезона с 23 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей ПСВ забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей ПСВ забивали обе команды

    • в восьми последних матчей «Фейеноорда» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Фейеноорда» — в 4.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в восьми из 11-ти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом данный сценарий был реализован в двух последних матчах «Фейеноорда».

    Ставка: ПСВ победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь так было в в восьми из 11-ти их последних матчей.

    Ставка: ПСВ победит и тотал больше 1,5 голов за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Корда — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Циньвэнь — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Торпедо — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч США (жен) — Япония (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Урал — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Колумбия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Думас — Тюлюлин
  • Бои
  • Сегодня в 19:05
    •  1.50
  • Прогноз на матч Дудакова — Хьюз
  • Бои
  • Сегодня в 19:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПСВ — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на футбол. Победит ли ПСВ «Фейеноорд» в битве за Суперкубок?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры