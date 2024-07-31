Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 31 июля пройдет матч РФШ — «Будё-Глимт». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч РФШ — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

РФШ

Турнирная таблица: РФШ лидирует в латвийском первенстве и сейчас, после 23 туров чемпионы набрали 59 пунктов. За лидером пытается угнаться «Рига», у которой сейчас 55 пунктов.

Последние матчи: Матч 24 тура чемпионата Латвии с участием команды РФШ против «Тукумса» завершился крупной победой (4:1).

На международной арене рижская футбольная школа провалилась. В первом матче второго раунда Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (0:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

«Будё-Глимт»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Норвегии уверенно лидирует в Элитсерии, набрав 37 очков. «Будё-Глимт» опережает ближайшего преследователя — команду «Викинг» на 6 пунктов.

Последние матчи: В 16 туре внутреннего первенства «Будё-Глимт» обменялся голами с клубом «Осло» (1:1).

В Лиге чемпионов «Будё-Глимт» уверенно разобрался с чемпионом Латвии (4:0) и теперь в шаге от выхода в 3-й раунд еврокубка.

Не сыграют: У чемпиона Норвегии большие проблемы с состав, в лазарете норвежского чемпиона находятся вингеры Басси, Хоуг, Сорли, нападающий Эспейорд.

Квалификация: «Будё-Глимт» миновал первую стадию отбора в Лиге чемпионов, еврокампанию за выход в основную сетку норвежцы начнут с противостояния против лучшей команды Латвии — РФШ.

Статистика для ставок

Прервалась победная серия РФШ, которая составляла 7 матчей

РФШ не проигрывал 14 матчей: 13 побед и 1 ничья

«Будё-Глимт» — РФШ (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.26, а победа РФШ — в 4.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.37 и 1.59 соответственно.

Прогноз: «Будё-Глимт» своего шанса не упустит, чтобы снова нанести поражение своему латвийскому визави.

Ставка: Фора «Будё-Глимт» (-1) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от трёх голов и более.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.37.