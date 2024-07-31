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    «Будё-Глимт» метит в третий раунд Лиги чемпионов

    РФШ — «Будё-Глимт». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 31 июля 2024 года

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    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 31 июля пройдет матч РФШ — «Будё-Глимт». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч РФШ — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 31 Июля 2024 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 20:00 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    РФШ

    Турнирная таблица: РФШ лидирует в латвийском первенстве и сейчас, после 23 туров чемпионы набрали 59 пунктов. За лидером пытается угнаться «Рига», у которой сейчас 55 пунктов.

    Последние матчи: Матч 24 тура чемпионата Латвии с участием команды РФШ против «Тукумса» завершился крупной победой (4:1).

    На международной арене рижская футбольная школа провалилась. В первом матче второго раунда Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (0:4).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

    «Будё-Глимт»

    Турнирная таблица: Действующий чемпион Норвегии уверенно лидирует в Элитсерии, набрав 37 очков. «Будё-Глимт» опережает ближайшего преследователя — команду «Викинг» на 6 пунктов.

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    • Последние матчи: В 16 туре внутреннего первенства «Будё-Глимт» обменялся голами с клубом «Осло» (1:1).

    В Лиге чемпионов «Будё-Глимт» уверенно разобрался с чемпионом Латвии (4:0) и теперь в шаге от выхода в 3-й раунд еврокубка.

    Не сыграют: У чемпиона Норвегии большие проблемы с состав, в лазарете норвежского чемпиона находятся вингеры Басси, Хоуг, Сорли, нападающий Эспейорд.

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    Квалификация: «Будё-Глимт» миновал первую стадию отбора в Лиге чемпионов, еврокампанию за выход в основную сетку норвежцы начнут с противостояния против лучшей команды Латвии — РФШ.

    Статистика для ставок

    • Прервалась победная серия РФШ, которая составляла 7 матчей

    • РФШ не проигрывал 14 матчей: 13 побед и 1 ничья

    • «Будё-Глимт» — РФШ (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.26, а победа РФШ — в 4.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.37 и 1.59 соответственно.

    Прогноз: «Будё-Глимт» своего шанса не упустит, чтобы снова нанести поражение своему латвийскому визави.

    Ставка: Фора «Будё-Глимт» (-1) с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от трёх голов и более.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.37.

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