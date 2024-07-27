«Зенит» снова подтвердил статус главного фаворита РПЛ. Питерцы легко победили «Рубин» в гостях

В матче 2-го тура РПЛ чемпион страны «Зенит» победил с разгромным счетом 4:0 казанский «Рубин». По голу в этом матче забили Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Педро и Вильсон Изидор.

«Зенит» — разгром-машина

Корреспондент «СЭ» Гоша Чернов акцентирует, что «Зенит» не заметил сопротивления еще одной волжской команды.

«Безруков на этот раз вышел в основном составе, хотя в предыдущей встрече с "Пари НН" появился на поле только на замену. Но Рашид Рахимов под "Зенит" слегка перетряхнул состав и сделал его скорее оборонительным — более атакующий Шабанхаджай остался в запасе. В графическом выражении схема больше напоминала 5-4-1, чем 3-4-3.

Сергей Семак тоже не обошелся без перестановок: Клаудиньо из-за небольших проблем со здоровьем не летал в Самару, но сейчас оказался в основе. Удивительно, что восстановление бразильца совпало со слухами о прекращении переговоров "Фламенго" с "Зенитом" по поводу трансфера Клаудиньо. Кроме того, Семак освежил левый фланг нападения — Мостовой уступил место Педро.

Сергей Семак fc-zenit.ru

До 37-й минуты у ворот Нигматуллина возник только один опасный момент, когда Рожков в подкате не позволил Кассьерре замкнуть прострел Педро. Но затем тот же защитник ошибся, подпрыгнув над мячом после передачи Вендела — Глушенков за его спиной оказался в одиночестве и открыл счет, а заодно поздравил маму с днем рождения.

Пятый гол новичка "Зенита" в трех матчах и пятая результативная передача Вендела на Максима. Фантастическая связка!

И так же просто "Зенит" забил второй мяч: Глушенков попытался удвоить счет ударом из-за штрафной, но попал в отставленную руку Вуячича. Арбитр Артем Чистяков после просмотра видеоповтора назначил пенальти, а Кассьерра его реализовал. На 55-й минуте Педро навесил с фланга на колумбийца, тот немного не дотянулся до мяча, но тот все равно занырнул в ворота от штанги — 0:3.

Календарь и таблица РПЛ

При этом не особо заметен был Клаудиньо, который ни разу не пробил по воротам и на 64-й минуте ушел с поля. Как и в матче с "Краснодаром", бразилец остался в тени Глушенкова и Вендела, что косвенно указывает: время кудрявого бразильца в Санкт-Петербурге прошло.

Финальные полчаса превратились в формальность. У "Рубина" были неплохие моменты, но они ни к чему не привели, а вот "Зенит" в добавленное время забил еще — Изидор эффектно замкнул подачу Артура. Кто остановит эту машину?».

Сергей Семак Тренер «Зенита» Первый тайм, особенно первая его часть, был абсолютно равным: команды играли достаточно аккуратно. В обороне было определенное давление у тех и у других ворот, но моментов голевых не было. Уже начиная примерно со второй половины первого тайма у нас стали получаться и быстрые атаки, и хороший контроль мяча — смогли забить гол, причем очень хороший. Кроме этого, у нас были хорошие атаки в первом тайме. Я думаю, помог и пенальти: счет 2:0 счет — это не 1:0. Естественно, был определенный запас прочности. Но во втором тайме, конечно, третий наш забитый мяч практически закрыл интригу матча. Я думаю, забить три гола возможно, но сложно. В любом случае команда, за исключением небольших помарок, хорошо оборонялась — мало что позволяла сопернику создавать. При этом, нужно отдать должное «Рубину» — они старались до последней минуты. Игра была боевая, много борьбы было, единоборств. Поэтому, думаю, сегодня заслуженно победили. Будем готовиться к следующему матчу, он уже через два, дня времени немного.

На поле была только одна команда

Корреспондент издания «Чемпионат» Дмитрий Зимин обращает внимание, что «Зенит» вообще не заметил в этом матче, а один из голов на счету немного подзабытого Вильсона Изидора.

«Рахимов уже привычно выпустил трёх центральных защитников, но некоторые уже с первых минут обратили внимание, как глубоко садились и полузащитники. По сути — впереди оставался только Даку. Рахимову хорошо известно, как использовать сильные стороны своей команды против петербуржцев, ведь весной он обыграл "Зенит", который тогда боролся за чемпионство. Плотно защищаясь весь матч и используя редкие шансы на контратаках.

Семак понимал, что "Рубин" будет играть именно так. Но глобально ничего не перестраивал. Выпустил в основе Клаудиньо, который, похоже, никуда не уходит. А на левом фланге атаки вместо Мостового вышел Педро, который более эффективен при отсутствии свободных зон.

План Рахимова работал. Но ровно до 35-й минуты. Сначала Педро проскочил в штрафную, прострелил, но чуть не вложил в ногу Кассьерре. А чуть ли не в следующей атаке Вендел обыгрался с тем же Педро, проскочил почти к вратарской и прострелил на дальнюю. Там мяч ждал одинокий Глушенков, который забил уже третий гол в РПЛ.

Вильсон Изидор fc-zenit.ru

Прошло ещё несколько минут, и в матче возникла пауза. Никто не понимал, что происходит, пока не показали титр с проверкой на пенальти. Оказалось, что Глушенков пробил с 23 метров и мяч попал в руку Вуячичу. Кассьерра подошёл к мячу и идеально реализовал момент, ударив мимо Нигматуллина.

"Рубин" стал чуть больше владеть мячом, но без хаотичных атак. Всё шло размеренно. А потом хозяева пропустили третий. Педро закрутил мяч с фланга, Кассьерра испугал вратаря — и мяч в сетке. Это уже разгром.

В конце интрига была лишь в том, забьет ли "Зенит" четвёртый. Это сделал Изидор уже в добавленное время: человек не забивал восемь месяцев, а тут вышел — и спокойно реализовал свой момент».

Глушаков выносит РПЛ

Корреспондент «Советского спорта» Максим Шульгин восхищен игрой новичка «Зенита» Максима Глушенкова и обращает внимание, что он забивает только с передач Вендела.

«Похоже, звезда Максима Глушенкова именно в текущем сезоне загорится так ярко, как никогда. В первых трёх матчах он забил пять голов. И все — с передач Вендела. Похоже, в российском футболе появляется новая убойная связка. Пока новичок петербуржцев просто горы сворачивает и едва ли не в одиночку обеспечивает результат. Точнее, с помощью бразильца.

На 64-й минуте вместо Клаудиньо на поле вышел Артур. Первый ничем себя не проявил, и, наверное, справедливо покинул поле досрочно. Всё-таки бразилец очень хотел уехать домой, во "Фламенго", и сорвавшийся трансфер сильно сказался на его состоянии. Посмотрим, насколько быстро Клаудиньо придёт в себя.

Или не придёт — теперь есть Глушенков. "Зенит" укрепился так, что может растерять половину кудесников мяча и не потерять в качестве. А ведь где-то на подходе ещё и Александр Соболев. Хотя пока понятно только то, что он уйдёт из "Спартака". А вот в "Зенит" ли — вопрос.

Кстати, между Клаудиньо и Глушенковым можно провести любопытную параллель. Вполне вероятно, что через пару-тройку сезонов, пресытившись внутренними трофеями и потеряв мотивацию (особенно, если нас так и не вернут в еврокубки), парень захандрит и захочет сменить обстановку.

Как мы сейчас можем убедиться, уйти будет крайне тяжело. Вдвойне обидно, если поступит достойное предложение из Европы, а туда два раза из России зовут редко. Между тем, контракт с "Зенитом" Глушенков заключил до 2028 года. А там ему будет уже 29».

Рашид Рахимов Тренер «Рубина» Соперник нам показал разницу в классе. Если говорить о стопроцентных моментах, то он был уже при счете 0:3, когда Изидор выходил к воротам. Кроме этого по большому счету их не было. Они почти не создавались. Подходы, какие были у «Зенита», точно такие же были у нас. Но они в этих эпизодах показали уровень исполнительского мастерства, убыстрение игры, игру в одно-два касания, смену ритма, а мы в этих случаях, меняя ритм, допускали технический брак. Мы в этом направлении работаем, разговаривали сегодня с президентом клуба. По самоотдаче, организации не могу предъявить претензии команде, но надо повышать уровень исполнительского мастерства. Мы дали сопернику много простора, после пропущенных мячей мы стали пытаться прессинговать, но оголяли зоны, они их находили и выходили в контратаки. Мы видим это исполнительское мастерство. Отсутствие Иву очень сказывается в опорной зоне. Йочич и Зотов великолепно отрабатывают, отдают все силы. Во втором тайме неплохо вышел Юкич на эту позицию, но мы видим, что здесь важен игрок, читающий передачи между линиями. Иву как раз такой футболист. Ушли центральные защитники, нам нужно усилить центральную линию, опорную зону, атаку.

Глушенкова и «Зенит» не остановить!

У журналиста издания «Спорт день за днем» Алексея Михайлова появились три мысли по итогам этого матча.

1. «Рубин» был близок к тому, чтобы забить первым. Поначалу «Рубин» очень надежно действовал в обороне и практически не пускал «Зенит» в свою штрафную. Грамотная позиционная игра хозяев не позволяла действующим чемпионам России начинать быстрые атаки, а высокий прессинг приводил к небольшим потерям со стороны игроков «Зенита». При этом из-под прессинга петербуржцы выходили не через, казалось бы, куда более надежные длинные, а исключительно через короткие передачи.

Фрагмент матча ww.rubin-kazan.ru

При этом, игроки казанской команды пытались подбираться и к воротам Евгения Латышонка. За первый тайм «Рубин» заработал три угловых и четыре раза пробил по воротам гостей. Но чего-то акцентированного создать не смогли, хотя возможность была.

2. Глушенков и Вендел продолжают разрывать. Похоже, Вендел никуда не уедет этим летом, несмотря на различного рода слухи. Да и зачем, если ему сейчас очень комфортно в «Зените»?

Об этом можно свидетельствовать, отталкиваясь от результативной пользы бразильца на старте сезона. В трех матчах на счету Вендела — один гол и пять результативных передач.

Примечательно, что все пять ассистов Вендел оформил для Максима Глушенкова, который за столь небольшой период в «Зените» стал по-настоящему своим. 10 результативных действий на двоих всего за три матча — это космос. А великолепию Макса уже и не удивляешься. Если продолжит в том же духе, то не просто станет лучшим игроком сезона, но и наиграет на интерес из европейского топ-чемпионата.

3. Латышонок снова не пропустил. Евгений Латышонок продолжает закрепляться в статусе первого вратаря «Зенита» в новом сезоне. Второй подряд матч в РПЛ новичок петербургской команды завершает с «сухарем», без пропущенных мячей.

Откровенно говоря, в матче с «Рубином» у Латышонка было не так много работы. Но когда дело все же доходило до Евгения, он выручал. Свои два сэйва он совершил: в начале первого тайма отразил удар Руслана Безрукова низом, а ближе к концу матча оказался в нужной позиции при ударе Мирлинда Даку.

При этом, в игре Латышонка еще есть элементы, которые нуждаются в доработке. В частности, Евгению еще не всегда хватает уверенности в некоторых эпизодах. Ему все же надо улучшить игру ногами, поскольку при такой философии игры его часто будут задействовать в роли «последнего защитника». И тут крайне важно свести количество ошибок к нулю.

«Зенит» напомнил пиковую «Барселону»

Журналист портала Sportbox.ru Денис Петров сравнил нынешний «Зенит» с пиковой «Барселоной» времен Хосепа Гвардиолы.

«Первый тайм на 'Ак Барс Арене' не изобиловал опасными моментами. Казанцы вообще не создавали реальных угроз воротам Латышонка, предпочтя сосредоточиться на оборонительных действиях. В позиционных атаках у 'Зенита' долгое время ничего не получалось, но в итоге класс фаворита сказался.

Фрагмент матча www.rubin-kazan.ru

На 36-й минуте квартет бразильцев разыграл чудо-комбинацию, в результате которой Максиму Глушенкову осталось только подставить ногу. Клаудиньо, Дуглас Сантос, Педро и Вендел все сделали в лучших традициях пиковой 'Барселоны' времен Гвардиолы».

Вендел — лучший

Издание «Футбол на куличках» по традиции определило лучшего игрока встречи «Рубин» — «Зенит». Им стал бразильский полузащитник Вендел.

«Очередной блистательный матч бразильца на старте сезона. Вендел во второй игре чемпионата кряду оформил ассистентский дубль. Сначала полузащитник “Зенита” сделал результативную передачу Глушенкову. Эта связка снова продемонстрировала потрясающее взаимопонимание.

А во втором тайме Вендел снабдил голевым пасом Педро. Яркие выступления одного из лидеров петербуржцев в начале сезона являются наглядной демонстрацией того, почему “Зенит” готов отпустить бразильца только за солидную финансовую компенсацию, которую пока сине-бело-голубым никто не предложил».