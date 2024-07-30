Во втором отборочном раунде Лиги конференций 30 июля пройдет матч «Дечич» — «Динамо» Батуми. Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Дечич» — «Динамо» Батуми, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дечич»

Турнирная таблица: В высшей лиге чемпионата Черногории «Дечич» выиграл титул, набрав 70 очков. От ближайшего конкурента — команды «Морнар» отрыв победителей составил 6 пунктов. Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 4 августа, «Дечич» в 1 туре сыграет домашнюю игру против команды «Арсенал» Тиват.

Последние матчи: «Дечич» в шаге от выхода в третий отборочный раунд Лиги конференций. Чемпион Черногории выииграл гостевую игру у «Динамо» Батуми (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: «Дечич» как чемпион своей страны начал выступление в еврокубках с Лиги чемпионов, в стартовом же раунде коллектив из Черногории проиграл клубу ТНС из Уэльса (1:1 — дома, 0:3 — в гостях).

«Динамо» Батуми

Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Батуми занимает 4 место в турнирной таблице, с активом в 31 очко. Ближайший матч «Динамо» Батуми проведёт 4 августа против команды «Колхети-1913».

Последние матчи: В еврокубках «Динамо» Батуми выступает крайне неудачно, чемпион Грузии в шаге от вылета. В первой игре второго отборочного раунда Лиги конференций Батуми проиграл на своём поле черногорскому клубу «Дечич» (0:2).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Квалификация: Чемпион Грузии стартовал с поражения в Лиге чемпионов, в стартовой игре квалификации «Динамо» Батуми проиграл лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — победа дома, 1:3 — поражение в гостях).

Статистика для ставок

«Динамо» Батуми и «Дечич» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

«Дечич» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию

«Динамо» Батуми — «Дечич» (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Батуми — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.78, а победа «Дечич» — 4.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.86 соответственно.

Прогноз: «Дечич» сотворил сенсацию в первом матче противостояния с «Динамо» Батуми. И всё же чемпион Грузии по-прежнему считается фаворитом пары. Но мы можем рискнуть в пользу черногорского чемпиона и сыграть на форе «Дечича».

Ставка: Фора «Дечича» (0) с коэффициентом 3.42.

Прогноз: Или можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.92.