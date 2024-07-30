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    «Дечич» — «Динамо» Батуми. Ставка (к. 3.42) и прогноз на футбол, Лига конференций, 30 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дечич» — «Динамо» Батуми
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    «Лех» — «Динамо» Батуми
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 30 июля пройдет матч «Дечич» — «Динамо» Батуми. Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Дечич» — «Динамо» Батуми, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 30 Июля 2024 года

    Дечич

  • Тузи
    •  Дечич 22:00 Динамо Батуми

    Динамо Батуми

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Дечич»

    Турнирная таблица: В высшей лиге чемпионата Черногории «Дечич» выиграл титул, набрав 70 очков. От ближайшего конкурента — команды «Морнар» отрыв победителей составил 6 пунктов. Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 4 августа, «Дечич» в 1 туре сыграет домашнюю игру против команды «Арсенал» Тиват.

    Последние матчи: «Дечич» в шаге от выхода в третий отборочный раунд Лиги конференций. Чемпион Черногории выииграл гостевую игру у «Динамо» Батуми (2:0).

    Дечич — Динамо Батуми: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: «Дечич» как чемпион своей страны начал выступление в еврокубках с Лиги чемпионов, в стартовом же раунде коллектив из Черногории проиграл клубу ТНС из Уэльса (1:1 — дома, 0:3 — в гостях).

    «Динамо» Батуми

    Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Батуми занимает 4 место в турнирной таблице, с активом в 31 очко. Ближайший матч «Динамо» Батуми проведёт 4 августа против команды «Колхети-1913».

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  • 27/07/2024

    • Последние матчи: В еврокубках «Динамо» Батуми выступает крайне неудачно, чемпион Грузии в шаге от вылета. В первой игре второго отборочного раунда Лиги конференций Батуми проиграл на своём поле черногорскому клубу «Дечич» (0:2).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Квалификация: Чемпион Грузии стартовал с поражения в Лиге чемпионов, в стартовой игре квалификации «Динамо» Батуми проиграл лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — победа дома, 1:3 — поражение в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Батуми и «Дечич» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

    • «Дечич» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию

    • «Динамо» Батуми — «Дечич» (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Батуми — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.78, а победа «Дечич» — 4.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: «Дечич» сотворил сенсацию в первом матче противостояния с «Динамо» Батуми. И всё же чемпион Грузии по-прежнему считается фаворитом пары. Но мы можем рискнуть в пользу черногорского чемпиона и сыграть на форе «Дечича».

    Ставка: Фора «Дечича» (0) с коэффициентом 3.42.

    Прогноз: Или можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.92.

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    «Дечич» — «Динамо» Батуми: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Динамо» прописку в Лиге конференций?
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