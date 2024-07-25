25 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Борнмут». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» провели продуктивный минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в АПЛ.

При этом «Арсенал» лишь на 2 очка отстал от чемпиона «Манчестер Сити». Да и оборона лондонцев дала сбой всего 29 раз в 38 матчах.

Последние матчи: Лондонцы только начинают серию контрольных матчей. Да и состав «пушкарей» в первой встрече едва ли будет оптимальным.

Свой последний на данный момент поединок команда провела успешно. В заключительном туре минувшего чемпионата Англии был обыгран «Эвертон» (2:1).

В 6 своих последних матчах «Арсенал» победил. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Пока что команда Микеля Артеты лишь тренировалась. Да и ряд игроков клуба принимали участие на Евро.

Поединки с «Борнмутом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Арсенал» неизменно побеждал.

Наверняка «канониры» постараются максимально проявить себя в атаке. Вот только в этой встрече они вряд ли сыграют не в оптимальном составе.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» провел относительно продуктивный минувший сезон. Команда избежала борьбы за выживание, заняв итоговое 12 место в АПЛ.

При этом «Борнмут» в 38 матчах чемпионата Англии победил всего 13 раз. Да и пропустила команда аж 67 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В премьерном из них «Борнмут» подписал мировую с «Рексхэмом» (1:1).

При этом «Борнмут» не может выиграть уже в 4 матчах кряду. Да и в нынешнем своем состоянии команда пока не готова на все сто.

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной победой. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и в плане игровой практики у «Борнмута» имеется минимальное преимущество над оппонентом.

В майском поединке АПЛ команда по всем статьям уступила «канонирам» (0:3). Да и в первом круге прошедшего чемпионата «Борнмут» был бит (0:4).

И уж наверняка «Борнмут» постарается дать бой столь сильному сопернику. Да и почему бы команде не воспользоваться разбалансированностью соперника?!

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они вполне способны найти на контратаках.

Статистика для ставок

«Арсенал» в среднем забивает более 2 голов за матч

Лондонцы обыграли «Борнмут» в 5 последних поединках

«Борнмут» не побеждает в 4 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.28, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.32 и 3.50.

Прогноз: Лондонцы в любом сочетании смотрятся монолитнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Канониры» явно превосходят соперника в классе, к тому же исторически успешно ему противостоят.

Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.16