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    Сумеют ли «канониры» разгромить «Борнмут»?

    «Арсенал» — «Борнмут». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Борнмут Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Борнмут»
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    Кай Хаверц
    25 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Борнмут». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 25 Июля 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 05:30 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» провели продуктивный минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в АПЛ.

    При этом «Арсенал» лишь на 2 очка отстал от чемпиона «Манчестер Сити». Да и оборона лондонцев дала сбой всего 29 раз в 38 матчах.

    Арсенал Лондон — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Лондонцы только начинают серию контрольных матчей. Да и состав «пушкарей» в первой встрече едва ли будет оптимальным.

    Свой последний на данный момент поединок команда провела успешно. В заключительном туре минувшего чемпионата Англии был обыгран «Эвертон» (2:1).

    В 6 своих последних матчах «Арсенал» победил. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Пока что команда Микеля Артеты лишь тренировалась. Да и ряд игроков клуба принимали участие на Евро.

    Поединки с «Борнмутом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Арсенал» неизменно побеждал.

    Наверняка «канониры» постараются максимально проявить себя в атаке. Вот только в этой встрече они вряд ли сыграют не в оптимальном составе.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» провел относительно продуктивный минувший сезон. Команда избежала борьбы за выживание, заняв итоговое 12 место в АПЛ.

    При этом «Борнмут» в 38 матчах чемпионата Англии победил всего 13 раз. Да и пропустила команда аж 67 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В премьерном из них «Борнмут» подписал мировую с «Рексхэмом» (1:1).

    При этом «Борнмут» не может выиграть уже в 4 матчах кряду. Да и в нынешнем своем состоянии команда пока не готова на все сто.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной победой. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и в плане игровой практики у «Борнмута» имеется минимальное преимущество над оппонентом.

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    В майском поединке АПЛ команда по всем статьям уступила «канонирам» (0:3). Да и в первом круге прошедшего чемпионата «Борнмут» был бит (0:4).

    И уж наверняка «Борнмут» постарается дать бой столь сильному сопернику. Да и почему бы команде не воспользоваться разбалансированностью соперника?!

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они вполне способны найти на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» в среднем забивает более 2 голов за матч

    • Лондонцы обыграли «Борнмут» в 5 последних поединках

    • «Борнмут» не побеждает в 4 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.28, а победа оппонента — в скромные 14.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.32 и 3.50.

    Прогноз: Лондонцы в любом сочетании смотрятся монолитнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Канониры» явно превосходят соперника в классе, к тому же исторически успешно ему противостоят.

    Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    «Арсенал» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «канониры» разгромить «Борнмут»?
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