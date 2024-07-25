Арсенал Лондон
Борнмут
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» провели продуктивный минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в АПЛ.
При этом «Арсенал» лишь на 2 очка отстал от чемпиона «Манчестер Сити». Да и оборона лондонцев дала сбой всего 29 раз в 38 матчах.
Арсенал Лондон — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Лондонцы только начинают серию контрольных матчей. Да и состав «пушкарей» в первой встрече едва ли будет оптимальным.
Свой последний на данный момент поединок команда провела успешно. В заключительном туре минувшего чемпионата Англии был обыгран «Эвертон» (2:1).
В 6 своих последних матчах «Арсенал» победил. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пока что команда Микеля Артеты лишь тренировалась. Да и ряд игроков клуба принимали участие на Евро.
Поединки с «Борнмутом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Арсенал» неизменно побеждал.
Наверняка «канониры» постараются максимально проявить себя в атаке. Вот только в этой встрече они вряд ли сыграют не в оптимальном составе.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» провел относительно продуктивный минувший сезон. Команда избежала борьбы за выживание, заняв итоговое 12 место в АПЛ.
При этом «Борнмут» в 38 матчах чемпионата Англии победил всего 13 раз. Да и пропустила команда аж 67 мячей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В премьерном из них «Борнмут» подписал мировую с «Рексхэмом» (1:1).
При этом «Борнмут» не может выиграть уже в 4 матчах кряду. Да и в нынешнем своем состоянии команда пока не готова на все сто.
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной победой. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и в плане игровой практики у «Борнмута» имеется минимальное преимущество над оппонентом.
В майском поединке АПЛ команда по всем статьям уступила «канонирам» (0:3). Да и в первом круге прошедшего чемпионата «Борнмут» был бит (0:4).
И уж наверняка «Борнмут» постарается дать бой столь сильному сопернику. Да и почему бы команде не воспользоваться разбалансированностью соперника?!
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они вполне способны найти на контратаках.
Статистика для ставок
- «Арсенал» в среднем забивает более 2 голов за матч
- Лондонцы обыграли «Борнмут» в 5 последних поединках
- «Борнмут» не побеждает в 4 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.28, а победа оппонента — в скромные 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.32 и 3.50.
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.09Дифферданж — Ордабасы: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Лондонцы в любом сочетании смотрятся монолитнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Канониры» явно превосходят соперника в классе, к тому же исторически успешно ему противостоят.
Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.16