23 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Ференцварош» и ТНС. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Венгрии.

Команда в итоге на 16 очков опередила своего ближайшего преследователя «Пакш» и шестой раз кряду стала лучшей в стране.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках товарищеской встречи клуб на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

Эта мировая стала второй кряду в поединках, которые были контрольными. Ранее будапештцы сыграли вничью 1:1 с ЦСКА Софией.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ференцварош» ни разу не выиграл при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, хотя то, что в последнее время у него были ничьи, сулит сопернику пусть все равно не лучшие, но все же шансы на мировую.

Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в чемпионата Венгрии прошлого сезона с 20 голами.

ТНС

Турнирное положение: «Нью-Сейнтс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Уэльса.

Команда по итогам 32-х туров на целых 32 (!) очка опередила своего ближайшего преследователя и 15-й раз в истории стала чемпионом.

Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб сыграл вничью с «Дечичем» на выезде — 1:1.

Поскольку в первой игре коллектив разгромил черногорского соперника со счетом 3:0, именно он прошел в следующий раунд.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ТНС проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Брэд Янг — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ференцвароша» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Ференцварош» не выиграл

в четырех из шести последних матчей ТНС забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 6.80, победа ТНС — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.51 и 2.45.

Прогноз: хозяева явно превосходят соперника классом. Кроме того, на своем поле они выиграли в трех из четырех последних домашних матчей.

Последнее поражение гостей имело место как раз в игре против оппонентов, которые были сильнее его классом — шотландского «Килмарнока».

Ставка: «Ференцварош» выиграет оба тайма за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних матчей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.28