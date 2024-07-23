Ференцварош
ТНС
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Венгрии.
Команда в итоге на 16 очков опередила своего ближайшего преследователя «Пакш» и шестой раз кряду стала лучшей в стране.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках товарищеской встречи клуб на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).
Эта мировая стала второй кряду в поединках, которые были контрольными. Ранее будапештцы сыграли вничью 1:1 с ЦСКА Софией.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ференцварош» ни разу не выиграл при двух победах и двух ничьих.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, хотя то, что в последнее время у него были ничьи, сулит сопернику пусть все равно не лучшие, но все же шансы на мировую.
Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в чемпионата Венгрии прошлого сезона с 20 голами.
ТНС
Турнирное положение: «Нью-Сейнтс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Уэльса.
Команда по итогам 32-х туров на целых 32 (!) очка опередила своего ближайшего преследователя и 15-й раз в истории стала чемпионом.
Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб сыграл вничью с «Дечичем» на выезде — 1:1.
Поскольку в первой игре коллектив разгромил черногорского соперника со счетом 3:0, именно он прошел в следующий раунд.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ТНС проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Брэд Янг — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Ференцвароша» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Ференцварош» не выиграл
- в четырех из шести последних матчей ТНС забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 6.80, победа ТНС — в 14.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.51 и 2.45.
- 1.75Пари НН — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.36Ротор — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: хозяева явно превосходят соперника классом. Кроме того, на своем поле они выиграли в трех из четырех последних домашних матчей.
Последнее поражение гостей имело место как раз в игре против оппонентов, которые были сильнее его классом — шотландского «Килмарнока».
Ставка: «Ференцварош» выиграет оба тайма за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних матчей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.28