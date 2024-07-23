ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей МичковКолдер Трофи 2024/25: на кого из новичков НХЛ стоит обратить внимание уже сейчас? «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича Джошуа ЗиркзеПодписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ»
  • 21:59
    • «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью
  • 19:30
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ
  • 18:55
    • Шнайдер разобралась с Саснович и стала чемпионкой турнира в Будапеште
    Все новости спорта

    Одержит ли «Ференцварош» разгромную победу над ТНС?

    Ференцварош — ТНС: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 23.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Ференцварош Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — ТНС
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ференцварош»
    23 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Ференцварош» и ТНС. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Июля 2024 года

    Ференцварош

  • Будапешт
    •  Ференцварош 21:00 ТНС

    ТНС

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Ференцварош»

    Турнирное положение: «Ференцварош» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Венгрии.

    Команда в итоге на 16 очков опередила своего ближайшего преследователя «Пакш» и шестой раз кряду стала лучшей в стране.

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках товарищеской встречи клуб на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

    Эта мировая стала второй кряду в поединках, которые были контрольными. Ранее будапештцы сыграли вничью 1:1 с ЦСКА Софией.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ференцварош» ни разу не выиграл при двух победах и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, хотя то, что в последнее время у него были ничьи, сулит сопернику пусть все равно не лучшие, но все же шансы на мировую.

    Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в чемпионата Венгрии прошлого сезона с 20 голами.

    ТНС

    Турнирное положение: «Нью-Сейнтс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Уэльса.

    Команда по итогам 32-х туров на целых 32 (!) очка опередила своего ближайшего преследователя и 15-й раз в истории стала чемпионом.

  • Кто получит «Золотой мяч»: Месси, Беллингем, Родри или Винисиус?
  • По итогам Евро-2024 и Кубка Америки определился основной фаворит
  • 20/07/2024

    • Последние матчи: в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб сыграл вничью с «Дечичем» на выезде — 1:1.

    Поскольку в первой игре коллектив разгромил черногорского соперника со счетом 3:0, именно он прошел в следующий раунд.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ТНС проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Брэд Янг — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Ференцвароша» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Ференцварош» не выиграл

    • в четырех из шести последних матчей ТНС забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 6.80, победа ТНС — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.51 и 2.45.

    Прогноз: хозяева явно превосходят соперника классом. Кроме того, на своем поле они выиграли в трех из четырех последних домашних матчей.

    Последнее поражение гостей имело место как раз в игре против оппонентов, которые были сильнее его классом — шотландского «Килмарнока».

    Ставка: «Ференцварош» выиграет оба тайма за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти их последних матчей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.28

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Парризас Диас — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Карле — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аванесян — Ромеро-Гормаз
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Френх — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Цанчжоу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.49
  • Прогноз на матч Интер — Перджолеттезе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кошице — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сантос — Коритиба Парана
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Паневежис — Ягеллония
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ференцварош» — ТНС: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Ференцварош» разгромную победу над ТНС?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры