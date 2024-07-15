15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Рома» и «Милан». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне минувший сезон провела не столь продуктивно. Команда финишировала на 6 месте в Серии А.

При этом «Рома» не сумела пробиться в Лигу чемпионов. Да и оборона «волков» давала сбои частенько: 46 пропущенных мячей в 38 матчах.

Последние матчи: в первом спарринге летнего межсезонья команда Даниэле Де Росси победила. «Милан» был разгромлен со счетом 5:2.

Причем в том поединке отличились признанные лидеры римлян. Да и пролежавший в лазарете весь минувший сезон Тэмми Абрахам вписал свою фамилию на табло.

В 5 своих последних матчах «Рома» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Римляне имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.

По-прежнему полезен Пауло Дибала. Да и Сердар Азмун явно не скакал своего последнего слова в Вечном городе.

Наверняка римляне постараются повторно одолеть «Милан». Да и вообще, в трех последних очных поединках «Рома» обыгрывала «россонери».

«Милан»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела достаточно неплохо. «Милан» финишировал на 2 месте в Серии А.

При этом «Милан» пропускал уж слишком часто. В 38 поединках итальянского чемпионата тылы «россонери» дали результативный сбой 49 раз.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась неудачно. Поражение от «Ромы» вышло болезненным (2:5).

При этом «Милан» уже активно готовится в тренировочном режиме. Вот только оптимальный состав пока собрать не получается.

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 14 мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Миланцы намерены отомстить «волкам» за недавнюю оплеуху. Да и с атакой у команды относительный порядок.

Миланцы сильны, однако не блещут стабильностью. Да и разбалансированность состава может сыграть свою негативную роль.

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Милан» явно постарается сыграть с позиции силы.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы миланцам проявить свои лучшие качества!

Статистика для ставок

«Рома» в 3 последних очных поединках обыгрывала миланцев

«Милан» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Милан» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.36 и 1.62.

Прогноз: «Милан» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активен в атаке.

Миланцы явно намерены отомстить «Роме» за разгромное поражение в спарринге полуторамесячной давности.

Ставка: Победа «Милана» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.36