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    «Рома» не справится с «россонери»

    «Рома» — «Милан». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Милан»
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    Пауло Дибала
    15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Рома» и «Милан». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Рома»

    Турнирное положение: Римляне минувший сезон провела не столь продуктивно. Команда финишировала на 6 месте в Серии А.

    При этом «Рома» не сумела пробиться в Лигу чемпионов. Да и оборона «волков» давала сбои частенько: 46 пропущенных мячей в 38 матчах.

    Последние матчи: в первом спарринге летнего межсезонья команда Даниэле Де Росси победила. «Милан» был разгромлен со счетом 5:2.

    Причем в том поединке отличились признанные лидеры римлян. Да и пролежавший в лазарете весь минувший сезон Тэмми Абрахам вписал свою фамилию на табло.

    В 5 своих последних матчах «Рома» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Римляне имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.

    По-прежнему полезен Пауло Дибала. Да и Сердар Азмун явно не скакал своего последнего слова в Вечном городе.

    Наверняка римляне постараются повторно одолеть «Милан». Да и вообще, в трех последних очных поединках «Рома» обыгрывала «россонери».

    «Милан»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела достаточно неплохо. «Милан» финишировал на 2 месте в Серии А.

    При этом «Милан» пропускал уж слишком часто. В 38 поединках итальянского чемпионата тылы «россонери» дали результативный сбой 49 раз.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась неудачно. Поражение от «Ромы» вышло болезненным (2:5).

    При этом «Милан» уже активно готовится в тренировочном режиме. Вот только оптимальный состав пока собрать не получается.

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 14 мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Миланцы намерены отомстить «волкам» за недавнюю оплеуху. Да и с атакой у команды относительный порядок.

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    Миланцы сильны, однако не блещут стабильностью. Да и разбалансированность состава может сыграть свою негативную роль.

    И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Милан» явно постарается сыграть с позиции силы.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы миланцам проявить свои лучшие качества!

    Статистика для ставок

    • «Рома» в 3 последних очных поединках обыгрывала миланцев

    • «Милан» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Милан» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.36 и 1.62.

    Прогноз: «Милан» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активен в атаке.

    Миланцы явно намерены отомстить «Роме» за разгромное поражение в спарринге полуторамесячной давности.

    Ставка: Победа «Милана» за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.36

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    «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. «Рома» не справится с «россонери»
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