ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМбаппе тормозит Францию. Не пора ли Дешаму посадить звездного форварда в запас? Дани Ольмо стал героем матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 9 июля Сборная ИспанииViva Espana! Матч Испании против Франции — это битва за душу футбола
  • 23:27
    • Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, уверенно победив Руне
  • 21:43
    • ЦСКА купил малийского форварда
    Все новости спорта

    РФШ и «Ларн» обменяются голами?

    РФШ — «Ларн». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 10 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на РФШ Рига Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на РФШ — «Ларн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ларн» — ХИК. Лига чемпионов 2023/2024
    В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 10 июля пройдет матч РФШ — «Ларн». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч РФШ — «Ларн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2024 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 20:00 Ларн

    Ларн

  • Ларн
    •

    РФШ

    Турнирная таблица: РФШ — чемпион Латвии сезона 2023, в котором набрал 89 очков. Рижская футбольная школа опередила своего основного конкурента в битве за титул на один балл. РФШ лидирует в латвийском первенстве и сейчас, после 22 туров чемпионы набрали 56 пунктов. За лидером пытается угнаться «Рига», у которой сейчас 49 пунктов.

    Последние матчи: В 22 тур чемпионата Латвии футболисты РФШ нанесли сокрушительное поражение команде «Елгава» (7:0).

    РФШ — Ларн: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне РФШ выступала в Лиге конференций. В первом отборочном раунде рижский клуб переиграла клуб «Македония Скопье» (4:1 — дома и 1:0 — в гостях). Во втором раунде ЛК РФШ уступил «Сабаху» из Азейрбайджана (0:2 — дома, 1:2 — в гостях).

    «Ларн»

    Турнирная таблица: Чемпионат Северной Ирландии сезона 2023/2024 «Ларн» выиграл с отрывом в 5 очков, набрав 90 пунктов.

  • Трансферный дайджест. 2 — 8 июля
  • Зиркзее переберется в Англию, Хуммельс — в Италию, борьба за Кьезу, Кепа может оказаться в Саудовской Аравии
  • Вчера

    • Последние матчи: Новый сезон во внутреннем чемпионате ещё не стартовал. «Ларн» начнёт защиту титула в домашнем матче против команды «Лофголл», игра запланирована на 10 августа.

    Не сыграют: В команде есть три травмированных футболиста, в первом матче Лиги чемпионов не смогут сыграть Чан Болгер, Шон Уонт и Али Омар.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Прошлый евросезон: «Ларн» провалил предыдущую еврокампанию: в Лиге чемпионов североирландцы проиграли финскому клубу ХИК (2:3 — в доп.время по сумме двух встреч), а в Лиге конференций «Ларн» проиграли клубу «Балкани» из Косово (1:4 — дома, 0:3 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • Победная серия РФШ составляет 4 матча

    • «Ларн» не проигрывает уже 7 матчей: 5 побед и 2 ничьи

    • Ранее РФШ и «Ларн» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа «Ларн» — в 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: В матчах РФШ и «Ларн» в среднем забивается 3 мяча, не исключаем вероятности результативного футбола.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.62.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч ФК Рома — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Додиг — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Кун
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Рахимова — Эрьявец
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Паолини — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Сувон Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тэгу — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Алькарас — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Коларж — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Моллекер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пер — Печчи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    РФШ — «Ларн»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. РФШ и «Ларн» обменяются голами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры