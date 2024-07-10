РФШ и «Ларн» обменяются голами?

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 10 июля пройдет матч РФШ — «Ларн». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч РФШ — «Ларн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

РФШ

Турнирная таблица: РФШ — чемпион Латвии сезона 2023, в котором набрал 89 очков. Рижская футбольная школа опередила своего основного конкурента в битве за титул на один балл. РФШ лидирует в латвийском первенстве и сейчас, после 22 туров чемпионы набрали 56 пунктов. За лидером пытается угнаться «Рига», у которой сейчас 49 пунктов.

Последние матчи: В 22 тур чемпионата Латвии футболисты РФШ нанесли сокрушительное поражение команде «Елгава» (7:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне РФШ выступала в Лиге конференций. В первом отборочном раунде рижский клуб переиграла клуб «Македония Скопье» (4:1 — дома и 1:0 — в гостях). Во втором раунде ЛК РФШ уступил «Сабаху» из Азейрбайджана (0:2 — дома, 1:2 — в гостях).

«Ларн»

Турнирная таблица: Чемпионат Северной Ирландии сезона 2023/2024 «Ларн» выиграл с отрывом в 5 очков, набрав 90 пунктов.

Последние матчи: Новый сезон во внутреннем чемпионате ещё не стартовал. «Ларн» начнёт защиту титула в домашнем матче против команды «Лофголл», игра запланирована на 10 августа.

Не сыграют: В команде есть три травмированных футболиста, в первом матче Лиги чемпионов не смогут сыграть Чан Болгер, Шон Уонт и Али Омар.

Прошлый евросезон: «Ларн» провалил предыдущую еврокампанию: в Лиге чемпионов североирландцы проиграли финскому клубу ХИК (2:3 — в доп.время по сумме двух встреч), а в Лиге конференций «Ларн» проиграли клубу «Балкани» из Косово (1:4 — дома, 0:3 — в гостях).

Статистика для ставок

Победная серия РФШ составляет 4 матча

«Ларн» не проигрывает уже 7 матчей: 5 побед и 2 ничьи

Ранее РФШ и «Ларн» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа «Ларн» — в 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.85 соответственно.

Прогноз: В матчах РФШ и «Ларн» в среднем забивается 3 мяча, не исключаем вероятности результативного футбола.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.62.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.16.