30 июня в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Англии и Словакии. Начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Словакия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Англия

Турнирное положение: Родоначальники футбола стали победителем своего квартета, набрав в трех поединках пять пунктов.

Сборная Англии на групповом этапе добыла одну викторию и дважды сыграла вничью, забила всего два гола при одном пропущенном.

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Последние матчи: Начали Евро-2024 «три льва» с минимальной победы над сборной Сербии со счетом 1:0. после этого они две последующие встречи завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с Данией 1:1 и Словенией 0:0.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу; Майну, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн﻿.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: За минувшие восемь встреч сборная Англии смогла выиграть только в двух из них. Также за этот период времени она дважды уступала и четыре раза играла вничью.

А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в трех поединках из 13 последних.

Словакия

Турнирное положение: На групповом этапе данного турнира сборная Словакии с четырьмя набранными очками заняла третье место. Стоит отметить, что все команды данного квартета заработали по четыре пункта.

Словаки на этом турнире выиграли один поединок, один проиграли и раз сыграли вничью, забили и пропустили по три гола.

Последние матчи: Стартовали «соколы» на Евро-2024 с сенсационной победы над сборной Бельгией, выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол еще в самом начале игры. После этого они потерпели поражение от команды Украины со счетом 1:2, а в заключительном туре расписали ничью с Румынией 1:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Ориентировочный состав Дубравка; Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко; Куцка, Лоботка, Дуда; Шранц, Боженик, Гараслин﻿.

Состояние команды: Словакия проиграла только один поединок из шести своих предыдущих. Еще за этот период времени она расписала две мировые и трижды победила.

Всего же у нее два проигрыша за минувшие десять встреч с учетом всех турниров. И в половине данного отрезка матчи носили низовой характер.

Статистика для ставок

Англия выиграла у Словакии в пяти из шести очных противостояний при одной мировой

За предыдущие четыре поединка этих сборных в трех случаях англичане не пропускали

Словаки забили англичанам лишь гол за минувшие четыре очных матча

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.46, победа Словакии — 9.25, ничья — 4.49.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.80 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем низовой тотал. И вот почему. Англия на групповом этапе продемонстрировала слабую игру в атаке и вряд ли сможет много забить словакам, которые в поединке с превосходящем в классе противником изберут сугубо защитный вариант.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что в первой половине зрители забитых мячей так и не увидят.

Ставка: в первом тайме гола не будет за 2.70.