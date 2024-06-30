Англия
Словакия
Англия
Турнирное положение: Родоначальники футбола стали победителем своего квартета, набрав в трех поединках пять пунктов.
Сборная Англии на групповом этапе добыла одну викторию и дважды сыграла вничью, забила всего два гола при одном пропущенном.
Англия — Словакия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Начали Евро-2024 «три льва» с минимальной победы над сборной Сербии со счетом 1:0. после этого они две последующие встречи завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с Данией 1:1 и Словенией 0:0.
Не сыграют: Все игроки основы в строю.
Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу; Майну, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: За минувшие восемь встреч сборная Англии смогла выиграть только в двух из них. Также за этот период времени она дважды уступала и четыре раза играла вничью.
А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в трех поединках из 13 последних.
Словакия
Турнирное положение: На групповом этапе данного турнира сборная Словакии с четырьмя набранными очками заняла третье место. Стоит отметить, что все команды данного квартета заработали по четыре пункта.
Словаки на этом турнире выиграли один поединок, один проиграли и раз сыграли вничью, забили и пропустили по три гола.
Последние матчи: Стартовали «соколы» на Евро-2024 с сенсационной победы над сборной Бельгией, выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол еще в самом начале игры. После этого они потерпели поражение от команды Украины со счетом 1:2, а в заключительном туре расписали ничью с Румынией 1:1.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Ориентировочный состав Дубравка; Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко; Куцка, Лоботка, Дуда; Шранц, Боженик, Гараслин.
Состояние команды: Словакия проиграла только один поединок из шести своих предыдущих. Еще за этот период времени она расписала две мировые и трижды победила.
Всего же у нее два проигрыша за минувшие десять встреч с учетом всех турниров. И в половине данного отрезка матчи носили низовой характер.
Статистика для ставок
- Англия выиграла у Словакии в пяти из шести очных противостояний при одной мировой
- За предыдущие четыре поединка этих сборных в трех случаях англичане не пропускали
- Словаки забили англичанам лишь гол за минувшие четыре очных матча
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.46, победа Словакии — 9.25, ничья — 4.49.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.80 соответственно.
- 2.14Испания — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.24Англия — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем низовой тотал. И вот почему. Англия на групповом этапе продемонстрировала слабую игру в атаке и вряд ли сможет много забить словакам, которые в поединке с превосходящем в классе противником изберут сугубо защитный вариант.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что в первой половине зрители забитых мячей так и не увидят.
Ставка: в первом тайме гола не будет за 2.70.