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    Добудет ли «Алай» пятую победу подряд?

    «Талант» — «Алай». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 июня 2024 года

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    «Алай»
    25 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алай». Начало игры — в 15:00 мск. «Талант» — «Алай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 25 Июня 2024 года

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •  Талант 15:00 Алай

    Алай

  • Ош
    •

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» нынче сражается за высокие места. На данный момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Талант» всего на 4 балла отстает от медальной зоны. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 12 мячей в 11 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Талант» нанес поражение «Илбирсу» (2:1).

    Причем до того команда разгромно уступила «Мурас Юнайтед» (0:4). Да и «Абдыш-Ата» оказалась не по зубам (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. До последней виктории она уступила 2 раза кряду.

    Матчи с «Алаем» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Талант» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

    Несомненно, номинальные хозяева постараются добыть хотя бы балл. Тем более, команда еще ни разу не обыгрывала «Алай».

    «Алай»

    Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно продуктивный сезон. Ныне «Алай» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Алай» имеет проблемы в плане надежности тылов. В 11 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 12 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Алай» уступила «Абдыш-Ата» (1:3).

    Причем на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит блестяще. Свидетельством тому является серия из 4 побед кряду.

    А вот отставание от 2 позиции составляет 4 очка. Хотя забивает команда немало: 19 мячей в 11 поединках киргизского чемпионата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» выглядит уверенно. В 4 последних матчах команда не забивала меньше 2 голов за матч.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла четырежды. В них «Алай» наколотил 14 мячей при 7 пропущенных.

    Притом, что «Алай» не проигрывает уже почти 3 месяца. Да и амбиции у клуба явно повыше, чем нынешняя третья позиция.

    Наверняка гости будут действовать первым номером. Вот только пропускает команда уж чересчур легко.

    Статистика для ставок

    • «Талант» в среднем забивает гол за матч

    • «Алай» выиграл в 4 своих последних матчах

    • «Талант» еще никогда не обыгрывал «Алай»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.89.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    «Алай» намерен продлить свой победный сериал, и явно быстро воспользуется проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.08

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    «Талант» — «Алай». 25 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алай». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Алай» с коэффициентом 2.10.
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