25 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алай». Начало игры — в 15:00 мск. «Талант» — «Алай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» нынче сражается за высокие места. На данный момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Талант» всего на 4 балла отстает от медальной зоны. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 12 мячей в 11 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Талант» нанес поражение «Илбирсу» (2:1).

Причем до того команда разгромно уступила «Мурас Юнайтед» (0:4). Да и «Абдыш-Ата» оказалась не по зубам (0:2).

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. До последней виктории она уступила 2 раза кряду.

Матчи с «Алаем» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Талант» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

Несомненно, номинальные хозяева постараются добыть хотя бы балл. Тем более, команда еще ни разу не обыгрывала «Алай».

«Алай»

Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно продуктивный сезон. Ныне «Алай» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алай» имеет проблемы в плане надежности тылов. В 11 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 12 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Алай» уступила «Абдыш-Ата» (1:3).

Причем на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит блестяще. Свидетельством тому является серия из 4 побед кряду.

А вот отставание от 2 позиции составляет 4 очка. Хотя забивает команда немало: 19 мячей в 11 поединках киргизского чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» выглядит уверенно. В 4 последних матчах команда не забивала меньше 2 голов за матч.

В 5 своих последних матчах команда выиграла четырежды. В них «Алай» наколотил 14 мячей при 7 пропущенных.

Притом, что «Алай» не проигрывает уже почти 3 месяца. Да и амбиции у клуба явно повыше, чем нынешняя третья позиция.

Наверняка гости будут действовать первым номером. Вот только пропускает команда уж чересчур легко.

Статистика для ставок

«Талант» в среднем забивает гол за матч

«Алай» выиграл в 4 своих последних матчах

«Талант» еще никогда не обыгрывал «Алай»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.89.

Прогноз: Номинальные гости выглядят явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

«Алай» намерен продлить свой победный сериал, и явно быстро воспользуется проблемами соперника.

Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.08