24 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Форталеза». Начало игры — в 00:30 мск. «Атлетико Минейро» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» выдал не столь продуктивный старт сезона. Сейчас команда находится на скромном 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Минейро» лишь на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. Да и пропускает команда в среднем более гола за матч: 13 мячей в 9 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Минейро» потерпел поражение от «Витории» (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 10 пропущенных.

В двух своих последних поединках команда уступила. Плюс вернется в состав после дисквалификации Халк.

Не сыграют: Отавио — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Атлетико Минейро» отличается неплохим уровнем реализации. В 9 матчах команда отличилась 14 голами.

Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при одном поражении.

Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом им в срочном порядке необходимо работать над повышением надежности своих тылов.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» выдала бледноватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.

Притом, что «Форталеза» выиграла лишь в 3 матчах из 9. Да и забила команда лишь 7 мячей в 9 матчах чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Форталеза» минимально переиграла «Гремио».

До того команда провалила матч с «Куябой» (0:5). Причем еще раньше случилось минимальное поражение от «Баии».

В пяти последних матчах «Форталеза» выиграла дважды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 8 пропущенных.

Не сыграют: Мариньо, Мойсес, Дуду — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Форталеза» смотрится не столь уверенно. Причем до последней виктории команда уступила трижды кряду.

При этом «Форталеза» пропускает в среднем чуть более гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны составляет 6 зачетных баллов.

В кадровом плане у команды также имеются пробоины. Да и победы даются «Форталезе» крайне натужно.

Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Форталеза» крайне нестабильна, да и голы ей даются тяжеловато.

Статистика для ставок

До последней виктории «Форталеза» проиграла трижды кряду

«Форталеза» в среднем забивает менее гола за матч

«Атлетико Минейро» проиграл в 2 своих поединках кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.

Прогноз: Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, и уж точно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.

Номинальные хозяева неплохо атакуют, да и «Форталеза» не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.04