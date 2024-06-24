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    «Атлетико Минейро» — «Форталеза». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Форталеза»
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    Халк
    24 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Форталеза». Начало игры — в 00:30 мск. «Атлетико Минейро» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 24 Июня 2024 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 00:30 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» выдал не столь продуктивный старт сезона. Сейчас команда находится на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Минейро» лишь на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. Да и пропускает команда в среднем более гола за матч: 13 мячей в 9 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Минейро» потерпел поражение от «Витории» (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 10 пропущенных.

    В двух своих последних поединках команда уступила. Плюс вернется в состав после дисквалификации Халк.

    Не сыграют: Отавио — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атлетико Минейро» отличается неплохим уровнем реализации. В 9 матчах команда отличилась 14 голами.

    Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при одном поражении.

    Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом им в срочном порядке необходимо работать над повышением надежности своих тылов.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» выдала бледноватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.

    Притом, что «Форталеза» выиграла лишь в 3 матчах из 9. Да и забила команда лишь 7 мячей в 9 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Форталеза» минимально переиграла «Гремио».

    До того команда провалила матч с «Куябой» (0:5). Причем еще раньше случилось минимальное поражение от «Баии».

    В пяти последних матчах «Форталеза» выиграла дважды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Мариньо, Мойсес, Дуду — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Форталеза» смотрится не столь уверенно. Причем до последней виктории команда уступила трижды кряду.

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    При этом «Форталеза» пропускает в среднем чуть более гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны составляет 6 зачетных баллов.

    В кадровом плане у команды также имеются пробоины. Да и победы даются «Форталезе» крайне натужно.

    Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Форталеза» крайне нестабильна, да и голы ей даются тяжеловато.

    Статистика для ставок

    • До последней виктории «Форталеза» проиграла трижды кряду

    • «Форталеза» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Атлетико Минейро» проиграл в 2 своих поединках кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.

    Прогноз: Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, и уж точно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.

    Номинальные хозяева неплохо атакуют, да и «Форталеза» не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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    «Атлетико Минейро» — «Форталеза». 24 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Форталеза». Начало игры — в 00:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Форталеза» с коэффициентом 2.15.
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