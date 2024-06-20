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    Смогут ли англичане одолеть датчан?

    Дания — Англия. Прогноз и ставка (к. 2.05) на победителя в матче чемпионата Европы 20 июня 2024 года

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    Гарри Кейн — нападающий сборной Англии
    20 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Дании и Англии. Начало игры — в 19:00 мск. Дания — Англия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 20 Июня 2024 года

    Дания

  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Англия

    Англия

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    Дания

    Турнирное положение: После 1-го тура группового этапа Евро-2024 Дания занимает 2-е место в группе С с 1-м очком в активе, отставая от предстоящего соперника — Англии на 2 балла.

    Стоит отметить, что Дания заняла 1-е место в группе отбора на Евро-2024 с 22 очками в активе, опередив Словению и Финляндию.

    Дания — Англия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы Дания сыграла вничью с той же Словенией (1:1), упустив минимальное преимущество на 77-й минуте.

    В последних 5-и матчах Дания ни разу не проиграла, трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот период датчане забили 8 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Ориентировочный состав: Шмейхель; Андерсен, Кристенсен, Вестергор; Кристиансен, Нергор, Эриксен, Хейбьерг, Меле; Хейлунн, Поульсен.

    Состояние команды: Датчане не очень ярко начали Евро-2024, поделив очки со Словенией. Единственный гол у Дании забил Кристиан Эриксен, у которого остановилось сердце в последнем матче Евро 4 года назад.

    Последний раз Дания обыгрывала Англию в 2020-м году со счетом 1:0. Интересно, что единственный гол в том матче забил все тот же Эриксен с пенальти.

    Англия

    Турнирное положение: После 1-го тура Англия возглавляет группу С с 3 очками в активе. Сборная «трех львов» считается главным фаворитом в своей группе, но Дания может доставить англичанам проблемы.

    К слову, в отборе на Евро-2024 Англия выступила очень уверенно, команда заняла 1-е место в своей группе, набрав 20 очков из 24-х возможных.

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    Последние матчи: В прошедшем матче Евро-2024 Англия обыграла Сербию с минимальным счетом 1:0. У сборной «трех львов» мало что получалось, а сербы вполне могли сравнять счет.

    В последних 5-и матчах у Англии по 2 победы и поражения, а также 1 ничья. За эти встречи сборная забила 6 голов при 4-х пропущенных.

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    • Ориентировочный состав: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер; Александер-Арнолд, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн.

    Состояние команды: Кажется, что англичане еще не показали весь свой потенциал. Нападающий сборной Гарри Кейн вообще практически не имел голевых моментов во встрече с Сербией.

    Прошедший очных поединок против Дании проходил в рамках полуфинала Евро-2020. В том матче Англия одолела датчан в дополнительном времени (2:1).

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах Англия выиграла только 2 раза

    • Дания не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • В последних 3-х очных поединках сборные по одному разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1.67, а на Данию — 6.00, ничью букмекеры оценивают в 3.75.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.70, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.20.

    Прогноз: Прогнозируем победу англичан во 2-м тайме.

    Ставка: Победа Англии во 2-м тайме за 2.05.

    Прогноз: Рискнем предположить, что в 1-м тайме команды сыграют вничью.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.03.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче с коэффициентом 2.19.

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    Дания — Англия. 20 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Дании и Англии. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Дания — Англия с коэффициентом 2.05.
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