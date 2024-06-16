В первом туре группового этапа Евро-2024 в квартете С сборная Сербии сыграет против национальной команды Англии. Матч, который состоится 16 июня в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 22:00 по мск. Сербия — Англия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сербия

Турнирное положение: В отборочной компании к предстоящему турниру сборная Сербии стала второй в группе и получила прямой билет в Германию. Она оказалась ниже Венгрии, но опередила Черногорию, Литву и Болгарию.

Сербы в квалификации смогли выиграть четыре поединка из восьми, а также по два раза уступали и играли вничью, разница мячей составила — 15:9.

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Последние матчи: При подготовке к этому соревнованию «белые орлы» в данном месяце провели два товарищеских поединка. Сперва в них они на выезде уступили сборной Австрии со счетом 1:2, а затем также вдали от дома смогли переиграть Швецию 3:0.

Не сыграют: Все основные игроки в строю.

Ориентировочный состав Ваня Милинкович-Савич; Миленкович, Велькович, Павлович; Живкович, Сергей Милинкович-Савич, Лукич, Костич; Тадич; Митрович, Влахович.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Сербии за прошедшие восемь матчей с учетом всех турниров проиграла в половине случаев, добилась трех выигрышей и расписала одну мировую. Однако у сербов довольно-таки неплохая результативность, ведь они забивали в восьми из десяти минувших своих поединках.

Англия

Турнирное положение: Родоначальники футбола без особых проблем завоевали билет в Германию, выиграв свою группу в компании с Италией, Украиной, Македоний и Мальтой.

В восьми поединках квалификации сборная Англии так ни разу и не проиграла, выиграв шесть встреч при двух мировых, разница мячей составила 22:4.

Последние матчи: Непосредственно перед стартом Евро-2024 «три льва» провели два товарищеских матча. В них они в домашних встречах сперва разгромили сборную Боснии со счетом 3:0, а затем неожиданно проиграли скромной Исландии со счетом 0:1.

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: Защитник «МЮ» Люк Шоу не сможет принять участие в этом поединке из-за небольшого повреждения.

Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер; Александер-Арнолд, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн.

Состояние команды: За минувшие пять встреч сборная Англии смогла выиграть только в одном из них. Также за этот период времени она дважды уступала и дважды играла вничью.

А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в двух поединках из десяти последних.

Статистика для ставок

Четыре из пяти предыдущих игр с участием Сербии завершились на тотал больше 2,5

Четыре из шести минувших матчей англичан приносили низовые исходы

Это будет дебютный поединок в противостоянии данных сборных

Ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.54, победа Сербии — 6.60, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 1.99 соответственно.

Прогноз: Англичане наверняка начнут турнир в неспешном темпе и свой очередной поединок проведут невзрачно, и много не забьют. Сербы также голами не порадуют, ведь зачастую с превосходящими в силе соперниками они играют плохо в атаке.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.99.

Прогноз: И также можно рискнуть и поставить, что в первой половине вообще забитых мячей не будет.

Ставка: Тотал первого тайма меньше 0,5 за 3.00.