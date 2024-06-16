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    Поединок выдастся скудным на голы

    Сербия — Англия. Ставка на тоталы (к. 3.00) 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Англия
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    Гарри Кейн
    В первом туре группового этапа Евро-2024 в квартете С сборная Сербии сыграет против национальной команды Англии. Матч, который состоится 16 июня в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 22:00 по мск. Сербия — Англия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 16 Июня 2024 года

    Сербия

  • Белград
    •  Сербия 22:00 Англия

    Англия

  • Лондон
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    Сербия

    Турнирное положение: В отборочной компании к предстоящему турниру сборная Сербии стала второй в группе и получила прямой билет в Германию. Она оказалась ниже Венгрии, но опередила Черногорию, Литву и Болгарию.

    Сербы в квалификации смогли выиграть четыре поединка из восьми, а также по два раза уступали и играли вничью, разница мячей составила — 15:9.

    Сербия — Англия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: При подготовке к этому соревнованию «белые орлы» в данном месяце провели два товарищеских поединка. Сперва в них они на выезде уступили сборной Австрии со счетом 1:2, а затем также вдали от дома смогли переиграть Швецию 3:0.

    Не сыграют: Все основные игроки в строю.

    Ориентировочный состав Ваня Милинкович-Савич; Миленкович, Велькович, Павлович; Живкович, Сергей Милинкович-Савич, Лукич, Костич; Тадич; Митрович, Влахович.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сборная Сербии за прошедшие восемь матчей с учетом всех турниров проиграла в половине случаев, добилась трех выигрышей и расписала одну мировую. Однако у сербов довольно-таки неплохая результативность, ведь они забивали в восьми из десяти минувших своих поединках.

    Англия

    Турнирное положение: Родоначальники футбола без особых проблем завоевали билет в Германию, выиграв свою группу в компании с Италией, Украиной, Македоний и Мальтой.

    В восьми поединках квалификации сборная Англии так ни разу и не проиграла, выиграв шесть встреч при двух мировых, разница мячей составила 22:4.

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  • 12/06/2024

    • Последние матчи: Непосредственно перед стартом Евро-2024 «три льва» провели два товарищеских матча. В них они в домашних встречах сперва разгромили сборную Боснии со счетом 3:0, а затем неожиданно проиграли скромной Исландии со счетом 0:1.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: Защитник «МЮ» Люк Шоу не сможет принять участие в этом поединке из-за небольшого повреждения.

    Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер; Александер-Арнолд, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн.

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    Состояние команды: За минувшие пять встреч сборная Англии смогла выиграть только в одном из них. Также за этот период времени она дважды уступала и дважды играла вничью.

    А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в двух поединках из десяти последних.

    Статистика для ставок

    • Четыре из пяти предыдущих игр с участием Сербии завершились на тотал больше 2,5

    • Четыре из шести минувших матчей англичан приносили низовые исходы

    • Это будет дебютный поединок в противостоянии данных сборных

    Ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.54, победа Сербии — 6.60, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 1.99 соответственно.

    Прогноз: Англичане наверняка начнут турнир в неспешном темпе и свой очередной поединок проведут невзрачно, и много не забьют. Сербы также голами не порадуют, ведь зачастую с превосходящими в силе соперниками они играют плохо в атаке.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.99.

    Прогноз: И также можно рискнуть и поставить, что в первой половине вообще забитых мячей не будет.

    Ставка: Тотал первого тайма меньше 0,5 за 3.00.

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    Сербия — Англия. В первом туре группового этапа Евро-2024 в квартете С сборная Сербии сыграет против национальной команды Англии. Матч, который состоится 16 июня в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Сербия — Англия с коэффициентом 1.99.
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