15 июня в 12-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и БАТЭ. Начало игры — в 20:00 мск. «Неман» — БАТЭ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы вполне способны побороться за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Неман» лишь на 2 очка отстает от лидера. Вот только с реализацией не все так позитивно: всего 13 мячей в 11 матчах.

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Последние матчи: гродненцы постепенно прибавляют в плане игры и результатов. В двух своих последних поединках они не пропустили ни разу.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

Причем в минувшем туре команда расправилась с крепкими брестчанами (2:0). Да и победа над «Ислочью» (2:0) в финале Кубка страны явно окрылила игроков.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма симпатично. Да и пропускают в свои ворота гродненцы в среднем менее гола за матч: 8 мячей.

Матчи против борисовцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Неман» потерпел 3 поражения при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный ход. Да и поднатореть в атаке команда явно способна.

БАТЭ

Турнирное положение: Борисовский клуб переживает сложные времена. На текущий момент команда находится на скромном 8 месте турнирной таблицы.

Причем БАТЭ выиграл лишь в 4 матчах из 11. Да и забила команда всего 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Борисовцы буквально смели с газона «Слуцк» (6:0).

Победить удалось и крепкую мозырскую «Славию» (1:0). А вот встреча с дзержинским «Арсеналом» завершилась коллизией (0:2).

Вообще, БАТЭ в 5 последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Да и лидеры коллектива никак не продемонстрируют свой максимум.

Все никак не раскочегарится Александр Панюков. Российский форвард пока отличился лишь 4 точными ударами.

Причем БАТЭ уже 2 года не проигрывает гродненцам. Да и при нынешней диспозиции дать бой сопернику команда просто обязана.

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Вот только в плане реализации команде срочно нужно прибавлять.

Статистика для ставок

Гродненцы не пропускали в 2 своих последних матчах

БАТЭ уже 2 года не проигрывает «Неману»

И те, и другие в среднем забивают чуть больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.99 и 1.82.

Прогноз: Обе команды в своих последних матчах смотрелись прилично, и наверняка постараются преуспеть в плане реализации.

И те, и другие проводят продуктивный цикл, так что ждем от них обоюдной атакующей активности.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.10