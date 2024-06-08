8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бельгия и Люксембург. Начало игры — в 21:00 мск. Бельгия — Люксембург: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бельгия

Турнирное положение: «Красные дьяволы» успешно квалифицировались на Евро. В своей отборочной группе они финишировали на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом Бельгия не проиграла ни разу в отборочном цикле. Да и пропустила команда всего 4 мяча в 10 поединках.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добиться победы. Бельгийцы элегантно расправились с Черногорией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Бельгия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота лишь 2.

Бельгийцы не проигрывают уже полтора года. До последней виктории «Красные дьяволы» расписали паритет с Англией (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: в контрольных матчах бельгийцы не особо напрягаются. А вот перед финальной частью чемпионата Европы команда явно прибавит.

Матчи с Люксембургом для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков 4 завершились победами бельгийцев.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Бельгия банально выше классом, да и оппонент нестабилен.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембург давно зарекомендовал себя ершистым оппонентом. В последней квалификации на Евро команда финишировала на 3 месте своей группы.

При этом Люксембург имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 10 матчах отбора команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: в отборе на Евро команда отличилась всего 13 голами. А вот в плей-офф квалификации команда уступила грузинам (0:2).

Причем свой последний поединок команда проиграла. В контрольной встрече она вчистую уступила блестящим французам (0:3).

А вот чуть ранее Люксембург добыл натужную викторию. Команда переиграла крепенькую сборную Казахстана (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит довольно-таки монолитно. Вот только противостоять бельгийцам ей будет чрезвычайно сложно.

Между тем, Люксембург не раз давал бой более сильным оппонентам. Вот только с надежностью тылов у карлика имеются проблемы.

В 5 своих последних матчах ершистая сборная выиграла 3 раза. В них игроки команды отличились 7 мячами при 7 же пропущенных.

Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой принципиальному оппоненту у команды будет высокой.

Статистика для ставок

Бельгия не проигрывает уже полтора года

Люксембург еще ни разу не обыгрывал бельгийцев

Бельгия в последнем отборочном цикле забила 22 мяча в 8 матчах

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 28.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.31 и 3.04.

Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.

Бельгия намеревается проявить весь свой атакующий потенциал, и уж точно разгромит столь удобного для себя соперника.

Ставка: Фора Бельгии -3.5 за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более четырех голов.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.80