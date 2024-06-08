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    «Красные дьяволы» разгромят Люксембург

    Бельгия — Люксембург. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2024 года

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    8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бельгия и Люксембург. Начало игры — в 21:00 мск. Бельгия — Люксембург: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2024 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 21:00 Люксембург

    Люксембург

  • Люксембург
    •

    Бельгия

    Турнирное положение: «Красные дьяволы» успешно квалифицировались на Евро. В своей отборочной группе они финишировали на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом Бельгия не проиграла ни разу в отборочном цикле. Да и пропустила команда всего 4 мяча в 10 поединках.

    Бельгия — Люксембург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добиться победы. Бельгийцы элегантно расправились с Черногорией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бельгия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота лишь 2.

    Бельгийцы не проигрывают уже полтора года. До последней виктории «Красные дьяволы» расписали паритет с Англией (2:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: в контрольных матчах бельгийцы не особо напрягаются. А вот перед финальной частью чемпионата Европы команда явно прибавит.

    Матчи с Люксембургом для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков 4 завершились победами бельгийцев.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Бельгия банально выше классом, да и оппонент нестабилен.

    Люксембург

    Турнирное положение: Люксембург давно зарекомендовал себя ершистым оппонентом. В последней квалификации на Евро команда финишировала на 3 месте своей группы.

    При этом Люксембург имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 10 матчах отбора команда пропустила 19 раз.

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    • Последние матчи: в отборе на Евро команда отличилась всего 13 голами. А вот в плей-офф квалификации команда уступила грузинам (0:2).

    Причем свой последний поединок команда проиграла. В контрольной встрече она вчистую уступила блестящим французам (0:3).

    А вот чуть ранее Люксембург добыл натужную викторию. Команда переиграла крепенькую сборную Казахстана (2:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит довольно-таки монолитно. Вот только противостоять бельгийцам ей будет чрезвычайно сложно.

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    Между тем, Люксембург не раз давал бой более сильным оппонентам. Вот только с надежностью тылов у карлика имеются проблемы.

    В 5 своих последних матчах ершистая сборная выиграла 3 раза. В них игроки команды отличились 7 мячами при 7 же пропущенных.

    Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой принципиальному оппоненту у команды будет высокой.

    Статистика для ставок

    • Бельгия не проигрывает уже полтора года

    • Люксембург еще ни разу не обыгрывал бельгийцев

    • Бельгия в последнем отборочном цикле забила 22 мяча в 8 матчах

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 28.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.31 и 3.04.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.

    Бельгия намеревается проявить весь свой атакующий потенциал, и уж точно разгромит столь удобного для себя соперника.

    Ставка: Фора Бельгии -3.5 за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более четырех голов.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.80

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    Бельгия — Люксембург. 8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бельгия и Люксембург. Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Бельгия — Люксембург с коэффициентом 2.66.
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