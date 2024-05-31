31 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 17:30 мск. АГМК — «Металлург» Бекабад: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

АГМК

Турнирное положение: АГМК стремится попасть в медальную зону. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК лишь на 2 пункта отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч: 16 мячей в 9 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. АГМК минимально уступил ферганскому «Нефтчи».

А вот до того команда перестреляла «Согдиану» (5:3). Да и ташкентский «Локомотив» был уверенно бит (2:0).

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках АГМК забил 11 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует нестабильные результаты. Да и пропущено уже 12 мячей.

Матчи против «металлургов» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков она проиграла 4 раза при одном паритете.

Несомненно, АГМК постарается закрепиться в лидирующей группе. Хозяева наверняка будут активно атаковать.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: Клуб из Бекабада привычно бьется за сохранение прописки в элите. Ныне «Металлург» Бекабад располагается на 14 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Металлург» Бекабад еще не выиграл ни разу в чемпионате. Да и набрала команда всего 5 очков в 8 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла разжиться одним баллом. «Металлург» Бекабад дал бой «Навбахору» (1:1).

Эта ничья стала для команды уже третьей подряд. Так что «металлурги» постепенно улучшают свои результаты.

Забивает команда в среднем гол за матч. Да и пропускает «Металлург» Бекабад не так уж часто: 11 мячей в 8 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Металлург» Бекабад постепенно выходит из пике. Между тем, нужны победы.

При этом в двух последних очных встречах «Металлург» Бекабад обыграл АГМК. Причем в этих матчах команда выигрывала с разницей в 2 мяча.

По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Да и показатели у «металлургов» явно на аутсайдерские.

Нет сомнений, что номинальные гости едут в Алмалык за очками. Пора бы клубу из Бекабада отталкиваться от дна.

Статистика для ставок

АГМК уже 2 с половиной года не может одолеть «металлургов»

АГМК уступил «металлургам» в 2 последних очных поединках

«Металлург» Бекабад еще ни разу не выиграл в текущем чемпионате

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.73, а победа оппонента — в скромные 4.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: Номинальные гости явно улучшили свою игру и результаты, и наверняка cнова зацепятся за очки.

«Металлург» Бекабад в последних очных поединках обыгрывал АГМК, да и сейчас способен разжиться баллами.

Ставка: «Металлург» Бекабад не проиграет за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.05