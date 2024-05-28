Валмиера
Елгава
«Валмиера»
Турнирное положение: Этой команде вполне по силам побороться за попадание не пьедестал. На данный момент она находится на 4 строчке турнирной таблицы.
При этом «Валмиера» лишь по дополнительным показателям отстает от идущего третьим «Даугавпилса». Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Валмиера» уверенно переиграла «Лиепаю» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Валмиера» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.
Победная серия команды составляет 3 матча кряду. Причем в двух последних встречах ворота «Валмиеры» оставались сухими.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сейчас «Валмиера» смотрится весьма выгодно. Да и оборона команды весьма надежна и монолитна.
Поединки с «Елгавой» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних матчей «Валмиера» выиграла 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонент пропускает чаще всех в латвийском чемпионате.
«Елгава»
Турнирное положение: «Елгава» скромно сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Елгава» имеет заметные проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды настреляли всего 10 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда наконец-то победила. Виктория над «Аудой» вышла минимальной.
Причем до того команда проиграла «Риге» (1:5). Да и с РФШ аутсайдер не справился — поражение 1:2.
Вот только оборона команды выглядит словно проходной двор. В 15 матчах чемпионата она дала результативный сбой 28 раз.
Не сыграют: Икуто Гоми — травмирован.
Состояние команды: до последней виктории команда проиграла 5 раз кряду. Да и оттолкнуться от дна таблице ей удалось.
Между тем, «Елгава» лишь на один пункт опережает зону прямого вылета. Да и проиграла команда уже 10 раз в чемпионате.
Наверняка аутсайдер попробует дать бой одному из лидеров. К тому же «Елгава» в минувшем туре наконец-то прервала свою серию неудач.
Номинальные гости будут стремиться разжиться очками. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила «Валмиере».
Статистика для ставок
- «Елгава» пропускает чаще всех в лиге — 28 мячей
- «Валмиера» имеет действующую трехматчевую победную серию
- «Елгава» уступила «Валмиере» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валмиера» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 9.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 3.30Фортуна — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.82Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.50НАК Бреда — Эксельсиор: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же сражаются за высокие места.
«Валмиера» не пропускает в двух матчах кряду, да и наверняка постарается сыграть максимально агрессивно в атаке.
Ставка: Фора «Валмиеры» -2.5 за 2.94.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный исход.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.59