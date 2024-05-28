28 мая в 16-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Валмиера» и «Елгава». Начало игры — в 18:00 мск. «Валмиера» — «Елгава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Валмиера»

Турнирное положение: Этой команде вполне по силам побороться за попадание не пьедестал. На данный момент она находится на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Валмиера» лишь по дополнительным показателям отстает от идущего третьим «Даугавпилса». Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Валмиера» уверенно переиграла «Лиепаю» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валмиера» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

Победная серия команды составляет 3 матча кряду. Причем в двух последних встречах ворота «Валмиеры» оставались сухими.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас «Валмиера» смотрится весьма выгодно. Да и оборона команды весьма надежна и монолитна.

Поединки с «Елгавой» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних матчей «Валмиера» выиграла 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонент пропускает чаще всех в латвийском чемпионате.

«Елгава»

Турнирное положение: «Елгава» скромно сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Елгава» имеет заметные проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды настреляли всего 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда наконец-то победила. Виктория над «Аудой» вышла минимальной.

Причем до того команда проиграла «Риге» (1:5). Да и с РФШ аутсайдер не справился — поражение 1:2.

Вот только оборона команды выглядит словно проходной двор. В 15 матчах чемпионата она дала результативный сбой 28 раз.

Не сыграют: Икуто Гоми — травмирован.

Состояние команды: до последней виктории команда проиграла 5 раз кряду. Да и оттолкнуться от дна таблице ей удалось.

Между тем, «Елгава» лишь на один пункт опережает зону прямого вылета. Да и проиграла команда уже 10 раз в чемпионате.

Наверняка аутсайдер попробует дать бой одному из лидеров. К тому же «Елгава» в минувшем туре наконец-то прервала свою серию неудач.

Номинальные гости будут стремиться разжиться очками. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила «Валмиере».

Статистика для ставок

«Елгава» пропускает чаще всех в лиге — 28 мячей

«Валмиера» имеет действующую трехматчевую победную серию

«Елгава» уступила «Валмиере» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валмиера» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 9.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же сражаются за высокие места.

«Валмиера» не пропускает в двух матчах кряду, да и наверняка постарается сыграть максимально агрессивно в атаке.

Ставка: Фора «Валмиеры» -2.5 за 2.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный исход.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.59