Локомотив Ташкент
Сурхан
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: Ташкентцы пока что сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» Ташкент лишь 2 раза победил в нынешнем сезоне. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 2 пункта.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова уступила. Железнодорожники потерпели поражение от «Бунедкора» (2:3).
А вот до того команда проиграла еще и АГМК (0:2). Да и «Навбахору» она уступила со счетом 0:4.
В 5 своих последних матчах команда потерпела 4 поражения. В этих поединках «Локомотив» Ташкент забил всего 3 мяча при 11 пропущенных.
Не сыграют: Сухроб Султанов — дисквалифицирован.
Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и средняя результативность составляет всего гол за матч.
Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков ташкентцы выиграли 3 раза при одной коллизии.
Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. С учетом высокой плотности в турнирной таблицы у них есть шанс подняться сразу в середину таблицы.
«Сурхан»
Турнирное положение: Эта команда проводит весьма посредственный сезон. Ныне «Сурхан» располагается на 10 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Сурхан» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропустила команда уже 13 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Сурхан» минимально уступил «Насафу».
А вот до того команда расписала мировую с самаркандским «Динамо» (1:1). Зато «Бунедкор» удалось обыграть со счетом 2:0.
Забивает команда в среднем гол за матч. Да и стабильностью результатов «Сурхан» уж точно не отличается.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сурхан» выглядит неубедительно. Да и ошибок в обороне многовато.
На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Поединок с соседом по турнирной таблице идеально подходит для этого.
Более того, «Сурхан» уже 2 года не проигрывает ташкентцам. Да и вообще, команда способна поднатореть в плане реализации.
Нет сомнений, что гости едут в Ташкент за очками. Команда явно постарается сыграть на своих сильных качествах.
Статистика для ставок
- «Локомотив» Ташкент уже 2 года не может обыграть «Сурхан»
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Локомотив» Ташкент проиграл в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 2.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.54.
- 2.09Аталанта — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Обоим оппонентам нужно улучшать свои атакующие показатели, да и турнирное положение нужно исправлять.
Обе команды мотивированы оторваться от опасной зоны, а значит будут активно атаковать.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.
Ставка: Обе забьют за 2.11