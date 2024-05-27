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    В Ташкенте будут забивать!

    «Локомотив» Ташкент — «Сурхан». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» Ташкент — «Сурхан»
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    «Сурхан»
    27 мая в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Сурхан». Начало игры — в 17:00 мск. «Локомотив» Ташкент — «Сурхан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 27 Мая 2024 года

    Локомотив Ташкент

  • Ташкент
    •  Локомотив Ташкент 17:00 Сурхан

    Сурхан

  • Термез
    •

    «Локомотив» Ташкент

    Турнирное положение: Ташкентцы пока что сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» Ташкент лишь 2 раза победил в нынешнем сезоне. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 2 пункта.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова уступила. Железнодорожники потерпели поражение от «Бунедкора» (2:3).

    А вот до того команда проиграла еще и АГМК (0:2). Да и «Навбахору» она уступила со счетом 0:4.

    В 5 своих последних матчах команда потерпела 4 поражения. В этих поединках «Локомотив» Ташкент забил всего 3 мяча при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Сухроб Султанов — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и средняя результативность составляет всего гол за матч.

    Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков ташкентцы выиграли 3 раза при одной коллизии.

    Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. С учетом высокой плотности в турнирной таблицы у них есть шанс подняться сразу в середину таблицы.

    «Сурхан»

    Турнирное положение: Эта команда проводит весьма посредственный сезон. Ныне «Сурхан» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Сурхан» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропустила команда уже 13 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Сурхан» минимально уступил «Насафу».

    А вот до того команда расписала мировую с самаркандским «Динамо» (1:1). Зато «Бунедкор» удалось обыграть со счетом 2:0.

    Забивает команда в среднем гол за матч. Да и стабильностью результатов «Сурхан» уж точно не отличается.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сурхан» выглядит неубедительно. Да и ошибок в обороне многовато.

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    На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Поединок с соседом по турнирной таблице идеально подходит для этого.

    Более того, «Сурхан» уже 2 года не проигрывает ташкентцам. Да и вообще, команда способна поднатореть в плане реализации.

    Нет сомнений, что гости едут в Ташкент за очками. Команда явно постарается сыграть на своих сильных качествах.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» Ташкент уже 2 года не может обыграть «Сурхан»

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • «Локомотив» Ташкент проиграл в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 2.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.54.

    Прогноз: Обоим оппонентам нужно улучшать свои атакующие показатели, да и турнирное положение нужно исправлять.

    Обе команды мотивированы оторваться от опасной зоны, а значит будут активно атаковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

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    «Локомотив» Ташкент — «Сурхан». 27 мая в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Сурхан». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Локомотив» Ташкент — «Сурхан» с коэффициентом 2.49.
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