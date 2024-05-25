Реал Мадрид
Бетис
«Реал»
Турнирное положение: Мадридская команда еще несколько туров тому назад обеспечила себе чемпионский титул и теперь может спокойно доиграть первенство.
«Реал» за всю турнирную дистанцию отпраздновал 29 викторий, семь встреч свел вничью и потерпел всего одно поражение, разница мячей составляет 87:26.
Реал Мадрид — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Примеры «сливочные» расписали гостевую мировую с «Вильярреалом», завершив поединок со счетом 4:4. Причем мадридцы вели по ходу поединка 4:1. Игровым же днем ранее они на своем поле разгромили середняка «Алавес» — 5:0.
Не сыграют: Орельен Тчуамени и Давид Алаба находятся в лазарете команды.
Состояние команды: «Реал» просто шикарно проводит этот сезон и последний раз уходил с поля поверженным еще в январе этого года. За минувшие же десять матчей с учетом всех турниров мадридский клуб расписал три мировые и добился семи викторий. И в семи случаях данного этапа он забивал за поединок два и более мячей.
«Бетис»
Турнирное положение: Клуб из Севильи уже точно финиширует на седьмой позиции. И в следующем сезоне будет представлять Испанию в Лиге конференций.
За всю дистанцию «Бетис» выиграл 14 игр из 37 проведенных, столько же раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, забил 48 мячей, а пропустил на три гола меньше.
Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата «зелено-белые» в родных стенах потерпели фиаско от «Реал Сосьедада» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще в первом тайме. И этой неудачей они прервали свою длительную серию без поражений.
Не сыграют: Иско, Марк Бартра, Гвидо Родригес и Герман Песселья травмированы.
Состояние команды: «Бетис» уступил в своей последней проведенной игре. Но до этого коллектив не знал горечи поражений на протяжении шести встреч кряду, выиграв за это время четыре раза и дважды сыграв вничью. Не забивала же севильская команда только раз за предыдущие восемь поединков.
Статистика для ставок
- «Реал» выиграл семь предыдущих домашних игр чемпионата
- «Бетис» на выезде сейчас имеет 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победил
- Три из четырех последних встреч этих клубов завершились вничью по 0:0
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.42, победа «Бетиса» — 7.50, ничья — 5.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.00 соответственно.
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Прогноз: «Реалу» через неделю после этого матча предстоит играть в финале Лиги чемпионов. И поэтому тренерский штаб «сливочных» наверняка даст отдых ведущим футболистам и сыграет не основой, что даст шанс гостям не проиграть.
Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что поединок вряд ли порадует результативностью, ведь в Мадриде между собой эти клубы выдали лишь один верховой матч из шести предыдущих.
Ставки
Рекомендуемая ставка: Х2 за 3.05.
Ставка: ТМ 3,0 за 2.50.