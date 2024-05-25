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    «Бетис» привезет очки из Мадрида

    «Реал» — «Бетис». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 25 мая 2024 года

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    «Бетис»
    В субботу, 25 мая, в заключительном 38-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле сыграет против «Бетиса» из Севильи. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Реал» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Мая 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: Мадридская команда еще несколько туров тому назад обеспечила себе чемпионский титул и теперь может спокойно доиграть первенство.

    «Реал» за всю турнирную дистанцию отпраздновал 29 викторий, семь встреч свел вничью и потерпел всего одно поражение, разница мячей составляет 87:26.

    Реал Мадрид — Бетис: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре Примеры «сливочные» расписали гостевую мировую с «Вильярреалом», завершив поединок со счетом 4:4. Причем мадридцы вели по ходу поединка 4:1. Игровым же днем ранее они на своем поле разгромили середняка «Алавес» — 5:0.

    Не сыграют: Орельен Тчуамени и Давид Алаба находятся в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Реал» просто шикарно проводит этот сезон и последний раз уходил с поля поверженным еще в январе этого года. За минувшие же десять матчей с учетом всех турниров мадридский клуб расписал три мировые и добился семи викторий. И в семи случаях данного этапа он забивал за поединок два и более мячей.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Клуб из Севильи уже точно финиширует на седьмой позиции. И в следующем сезоне будет представлять Испанию в Лиге конференций.

    За всю дистанцию «Бетис» выиграл 14 игр из 37 проведенных, столько же раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, забил 48 мячей, а пропустил на три гола меньше.

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    • Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата «зелено-белые» в родных стенах потерпели фиаско от «Реал Сосьедада» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще в первом тайме. И этой неудачей они прервали свою длительную серию без поражений.

    Не сыграют: Иско, Марк Бартра, Гвидо Родригес и Герман Песселья травмированы.

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    Состояние команды: «Бетис» уступил в своей последней проведенной игре. Но до этого коллектив не знал горечи поражений на протяжении шести встреч кряду, выиграв за это время четыре раза и дважды сыграв вничью. Не забивала же севильская команда только раз за предыдущие восемь поединков.

    Статистика для ставок

    • «Реал» выиграл семь предыдущих домашних игр чемпионата

    • «Бетис» на выезде сейчас имеет 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победил

    • Три из четырех последних встреч этих клубов завершились вничью по 0:0

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.42, победа «Бетиса» — 7.50, ничья — 5.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.00 соответственно.

    Прогноз: «Реалу» через неделю после этого матча предстоит играть в финале Лиги чемпионов. И поэтому тренерский штаб «сливочных» наверняка даст отдых ведущим футболистам и сыграет не основой, что даст шанс гостям не проиграть.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что поединок вряд ли порадует результативностью, ведь в Мадриде между собой эти клубы выдали лишь один верховой матч из шести предыдущих.

    Ставки

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 3.05.

    Ставка: ТМ 3,0 за 2.50.

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    «Реал» — «Бетис». В субботу, 25 мая, в заключительном 38-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле сыграет против «Бетиса» из Севильи. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Бетис» с коэффициентом 3.05.
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