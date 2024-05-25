В субботу, 25 мая, в заключительном 38-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле сыграет против «Бетиса» из Севильи. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Реал» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: Мадридская команда еще несколько туров тому назад обеспечила себе чемпионский титул и теперь может спокойно доиграть первенство.

«Реал» за всю турнирную дистанцию отпраздновал 29 викторий, семь встреч свел вничью и потерпел всего одно поражение, разница мячей составляет 87:26.

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Последние матчи: В прошлом туре Примеры «сливочные» расписали гостевую мировую с «Вильярреалом», завершив поединок со счетом 4:4. Причем мадридцы вели по ходу поединка 4:1. Игровым же днем ранее они на своем поле разгромили середняка «Алавес» — 5:0.

Не сыграют: Орельен Тчуамени и Давид Алаба находятся в лазарете команды.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Реал» просто шикарно проводит этот сезон и последний раз уходил с поля поверженным еще в январе этого года. За минувшие же десять матчей с учетом всех турниров мадридский клуб расписал три мировые и добился семи викторий. И в семи случаях данного этапа он забивал за поединок два и более мячей.

«Бетис»

Турнирное положение: Клуб из Севильи уже точно финиширует на седьмой позиции. И в следующем сезоне будет представлять Испанию в Лиге конференций.

За всю дистанцию «Бетис» выиграл 14 игр из 37 проведенных, столько же раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, забил 48 мячей, а пропустил на три гола меньше.

Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата «зелено-белые» в родных стенах потерпели фиаско от «Реал Сосьедада» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще в первом тайме. И этой неудачей они прервали свою длительную серию без поражений.

Не сыграют: Иско, Марк Бартра, Гвидо Родригес и Герман Песселья травмированы.

Состояние команды: «Бетис» уступил в своей последней проведенной игре. Но до этого коллектив не знал горечи поражений на протяжении шести встреч кряду, выиграв за это время четыре раза и дважды сыграв вничью. Не забивала же севильская команда только раз за предыдущие восемь поединков.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл семь предыдущих домашних игр чемпионата

«Бетис» на выезде сейчас имеет 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победил

Три из четырех последних встреч этих клубов завершились вничью по 0:0

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.42, победа «Бетиса» — 7.50, ничья — 5.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.00 соответственно.

Прогноз: «Реалу» через неделю после этого матча предстоит играть в финале Лиги чемпионов. И поэтому тренерский штаб «сливочных» наверняка даст отдых ведущим футболистам и сыграет не основой, что даст шанс гостям не проиграть.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что поединок вряд ли порадует результативностью, ведь в Мадриде между собой эти клубы выдали лишь один верховой матч из шести предыдущих.

Ставки

Рекомендуемая ставка: Х2 за 3.05.

Ставка: ТМ 3,0 за 2.50.