22 мая в 1/16 финала Кубка Аргентины по футболу сыграют «Темперлей» и «Ривер Плейт». Начало игры — в 03:10 мск. «Темперлей» — «Ривер Плейт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Темперлей»

Турнирное положение: «Темперлей» выступает в Примере Насьональ. Там команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Темперлей» в 16 матчах выиграл всего 5 раз. Да и уровень реализации не впечатляет: всего забитых 17 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Темперлей» переиграл «Химнасию и Тиро» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Темперлей» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при всего 2 пропущенных.

Более того, в двух последних поединках команда оставляла свои ворота сухими. Да и вообще, в среднем она пропускает меньше гола за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: команда способна выдать отдельный яркий поединок. Правда, ей явно не хватает пресловутой стабильности.

Матчи против «Ривер Плейта» для команды исторически складываются неудачно. Из трех очных поединков «Темперлей» проиграл 2 раза при одной ничьей.

Наверняка хозяева будут пытаться дать бой местному гранду. Хозяев явно устроит даже ничейный результат.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» прекрасно стартовал в Кубке Профессиональной лиги. Команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ривер Плейт» в 2 стартовых турах выиграл дважды. Забила команда 6 мячей, не пропустив ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Ривер Плейт» учинил разгромил «Бельграно» (3:0).

В пяти последних матчах «Ривер Плейт» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

В трех последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и атака на нынешнем этапе преуспевает.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ривер Плейт» выглядит прилично. Да и удачный старт в чемпионате очень важен в психологическом плане.

В двух последних очных поединках «Ривер Плейт» обыгрывал «Темперлей». Да и нынче гости смотрятся куда выгоднее соперника.

В отличной форме находится Пабло Солари. Молодой форвард может стать одним из главных открытий сезона.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Ривер Плейт» явно постарается сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Ривер Плейт» уже еще ни разу проигрывал «Темперлею»

«Ривер Плейт» выиграл у «Темперлея» в 2 последних очных поединках

«Темперлей» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень непохожими коэффициентами — 2.22 и 1.74.

Прогноз: «Ривер Плейт» смотрится сильнее соперника, к тому же явно мотивирован выиграть Кубок Аргентины.

Гости имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, тогда как «Темперлей» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22