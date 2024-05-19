19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. «Лион» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в топ-6. За тур до финиша команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги-1.

При этом команда имеет столько же очков, сколько и «Ланс». Однако лионцы уступают по дополнительным показателям.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три пункта. «Лион» минимально переиграл «Клермон».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Очевидно, что команда мотивирована победить. При этом «ткачам» нужно рассчитывать на осечку «Ланс» в параллельном матче.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: проблемы в обороне никуда не запропастились. Зато в последних поединках лионцы несутся!

Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Лион» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

И уж наверняка хозяева постараются вновь преуспеть в плане реализации. Плюс оппонент уже не имеет турнирной мотивации.

«Страсбург»

Турнирное положение: Середняк французского футбола провел блеклый сезон. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Страсбург» выиграл лишь в 10 поединках из 33. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 37 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. «Страсбург» не оставил шансов «Мецу» (2:1).

В пяти последних матчах «Страсбург» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

При этом команда уже просто доигрывает сезон. Да и вообще, стабильность результатов не является союзником «Страсбурга».

Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба — травмированы.

Состояние команды: на финальном турнирном отрезке «Страсбург» выступает неровно. Да и главная задача по сохранению прописки в элите решена.

Плюс команде очень хочется отомстить «ткачам» за вылет из Кубка Франции. «Страсбург» уступил лионцам в серии пенальти.

А вот пропускает команда немало — 48 мячей. Да и 14 поражений — явно многовато для традиционно ершистого клуба.

Больше, чем на одну строчку команда уже не поднимется. Да и проблем в игре гостей вагон и маленькая тележка.

Статистика для ставок

«Лион» имеет трехматчевую победную серию

«Страсбург» забивает в среднем чуть более гола за матч

Лионцы не обыгрывают «Страсбург» уже больше года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.41, а победа оппонента — в скромные 7.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 1.39 и 2.74.

Прогноз: «Лион» мотивирован попасть в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.

Лионцы в нынешнем чемпионате прекрасно атакуют, да и «Страсбург» уже не мотивирован.

Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.25