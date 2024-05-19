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    «Ткачи» не будут медлить

    «Лион» — «Страсбург». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Страсбург»
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    Александр Ляказетт
    19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. «Лион» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Мая 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в топ-6. За тур до финиша команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги-1.

    При этом команда имеет столько же очков, сколько и «Ланс». Однако лионцы уступают по дополнительным показателям.

    Лион — Страсбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три пункта. «Лион» минимально переиграл «Клермон».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Очевидно, что команда мотивирована победить. При этом «ткачам» нужно рассчитывать на осечку «Ланс» в параллельном матче.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: проблемы в обороне никуда не запропастились. Зато в последних поединках лионцы несутся!

    Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Лион» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    И уж наверняка хозяева постараются вновь преуспеть в плане реализации. Плюс оппонент уже не имеет турнирной мотивации.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: Середняк французского футбола провел блеклый сезон. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Страсбург» выиграл лишь в 10 поединках из 33. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 37 мячей в 36 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. «Страсбург» не оставил шансов «Мецу» (2:1).

    В пяти последних матчах «Страсбург» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    При этом команда уже просто доигрывает сезон. Да и вообще, стабильность результатов не является союзником «Страсбурга».

    Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба — травмированы.

    Состояние команды: на финальном турнирном отрезке «Страсбург» выступает неровно. Да и главная задача по сохранению прописки в элите решена.

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    Плюс команде очень хочется отомстить «ткачам» за вылет из Кубка Франции. «Страсбург» уступил лионцам в серии пенальти.

    А вот пропускает команда немало — 48 мячей. Да и 14 поражений — явно многовато для традиционно ершистого клуба.

    Больше, чем на одну строчку команда уже не поднимется. Да и проблем в игре гостей вагон и маленькая тележка.

    Статистика для ставок

    • «Лион» имеет трехматчевую победную серию

    • «Страсбург» забивает в среднем чуть более гола за матч

    • Лионцы не обыгрывают «Страсбург» уже больше года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.41, а победа оппонента — в скромные 7.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 1.39 и 2.74.

    Прогноз: «Лион» мотивирован попасть в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.

    Лионцы в нынешнем чемпионате прекрасно атакуют, да и «Страсбург» уже не мотивирован.

    Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Лион» — «Страсбург». 19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Страсбург» с коэффициентом 2.11.
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