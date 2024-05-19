Лион
Страсбург
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в топ-6. За тур до финиша команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги-1.
При этом команда имеет столько же очков, сколько и «Ланс». Однако лионцы уступают по дополнительным показателям.
Лион — Страсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три пункта. «Лион» минимально переиграл «Клермон».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Очевидно, что команда мотивирована победить. При этом «ткачам» нужно рассчитывать на осечку «Ланс» в параллельном матче.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: проблемы в обороне никуда не запропастились. Зато в последних поединках лионцы несутся!
Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Лион» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
И уж наверняка хозяева постараются вновь преуспеть в плане реализации. Плюс оппонент уже не имеет турнирной мотивации.
«Страсбург»
Турнирное положение: Середняк французского футбола провел блеклый сезон. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Страсбург» выиграл лишь в 10 поединках из 33. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 37 мячей в 36 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. «Страсбург» не оставил шансов «Мецу» (2:1).
В пяти последних матчах «Страсбург» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
При этом команда уже просто доигрывает сезон. Да и вообще, стабильность результатов не является союзником «Страсбурга».
Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба — травмированы.
Состояние команды: на финальном турнирном отрезке «Страсбург» выступает неровно. Да и главная задача по сохранению прописки в элите решена.
Плюс команде очень хочется отомстить «ткачам» за вылет из Кубка Франции. «Страсбург» уступил лионцам в серии пенальти.
А вот пропускает команда немало — 48 мячей. Да и 14 поражений — явно многовато для традиционно ершистого клуба.
Больше, чем на одну строчку команда уже не поднимется. Да и проблем в игре гостей вагон и маленькая тележка.
Статистика для ставок
- «Лион» имеет трехматчевую победную серию
- «Страсбург» забивает в среднем чуть более гола за матч
- Лионцы не обыгрывают «Страсбург» уже больше года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.41, а победа оппонента — в скромные 7.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 1.39 и 2.74.
- 3.00Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Лион» мотивирован попасть в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.
Лионцы в нынешнем чемпионате прекрасно атакуют, да и «Страсбург» уже не мотивирован.
Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.
Ставка: Обе не забьют за 2.25