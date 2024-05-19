Челси
Борнмут
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» на данный момент занимает шестое место в таблице. В активе команды 60 очков.
В 37 встречах «Челси» одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Лондонцы забили 75 голов и пропустили 62 мяча.
Челси — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Челси» образцово проводит нынешний месяц. Команда выигрывает один матч за другим.
Ранее синие одержали четыре победы кряду. Лондонцам удалось взять верх над «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом», «Ноттингем Форестом» и «Брайтоном».
Не сыграют: Джеймс (дисквалификация). Лавия, Мудрик, Санчес, Фернандес, Фофана (травмы).
Состояние команды: «Челси» набрал великолепную форму. Команда Почеттино постарается завершить сезон на мажорной ноте.
Есть отличный шанс добиться домашней победы в заключительной игре сезона. Атака «Челси» выглядит прекрасно. В четырех последних матчах АПЛ синие забили 12 голов.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» заканчивает сезон в середине таблицы. На данный момент клуб находится на 11-м месте.
В 37 встречах чемпионата Англии-2023/24 «Борнмут» одержал 13 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. В активе команды 48 очков.
Последние матчи: «Борнмут» в апреле выдал неплохую концовку. Были одержаны две победы кряду над «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном».
В мае команда еще не набирала очков. Ранее «Борнмут» уступил «Арсеналу» и «Брентфорду».
Не сыграют: Мефам, Синистерра, Фредерикс — травмированы.
Состояние команды: «Борнмут» в последнем туре может сыграть в свое удовольствие. Никаких турнирных задач у команды нет.
Однако букмекеры не верят в гостей. «Челси» набрал отличный ход и, скорее всего, снова победит.
В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 0:0.
Статистика для ставок
- У «Челси» четырехматчевая выигрышная серия
- «Борнмут» в мае еще не завоевал ни одного очка
- В первом круге команды сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.80, а победа оппонента — в 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.23 и 3.74.
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Прогноз: Синие находятся в отличной форме. В заключительном матче сезона «Челси» добьется успеха на своем стадионе.
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не станут устраивать голевую феерию.
Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.26