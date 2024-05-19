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    «Челси» — «Борнмут». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, АПЛ, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Борнмут»
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    Маурисио Почеттино
    19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. «Челси» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 18:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» на данный момент занимает шестое место в таблице. В активе команды 60 очков.

    В 37 встречах «Челси» одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Лондонцы забили 75 голов и пропустили 62 мяча.

    Челси — Борнмут: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Челси» образцово проводит нынешний месяц. Команда выигрывает один матч за другим.

    Ранее синие одержали четыре победы кряду. Лондонцам удалось взять верх над «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом», «Ноттингем Форестом» и «Брайтоном».

    Не сыграют: Джеймс (дисквалификация). Лавия, Мудрик, Санчес, Фернандес, Фофана (травмы).

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: «Челси» набрал великолепную форму. Команда Почеттино постарается завершить сезон на мажорной ноте.

    Есть отличный шанс добиться домашней победы в заключительной игре сезона. Атака «Челси» выглядит прекрасно. В четырех последних матчах АПЛ синие забили 12 голов.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» заканчивает сезон в середине таблицы. На данный момент клуб находится на 11-м месте.

    В 37 встречах чемпионата Англии-2023/24 «Борнмут» одержал 13 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. В активе команды 48 очков.

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    • Последние матчи: «Борнмут» в апреле выдал неплохую концовку. Были одержаны две победы кряду над «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном».

    В мае команда еще не набирала очков. Ранее «Борнмут» уступил «Арсеналу» и «Брентфорду».

    Не сыграют: Мефам, Синистерра, Фредерикс — травмированы.

    Состояние команды: «Борнмут» в последнем туре может сыграть в свое удовольствие. Никаких турнирных задач у команды нет.

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    Однако букмекеры не верят в гостей. «Челси» набрал отличный ход и, скорее всего, снова победит.

    В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 0:0.

    Статистика для ставок

    • У «Челси» четырехматчевая выигрышная серия

    • «Борнмут» в мае еще не завоевал ни одного очка

    • В первом круге команды сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.80, а победа оппонента — в 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.23 и 3.74.

    Прогноз: Синие находятся в отличной форме. В заключительном матче сезона «Челси» добьется успеха на своем стадионе.

    Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не станут устраивать голевую феерию.

    Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.26

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    «Челси» — «Борнмут». 19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Борнмут» с коэффициентом 2.02.
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