19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. «Челси» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» на данный момент занимает шестое место в таблице. В активе команды 60 очков.

В 37 встречах «Челси» одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Лондонцы забили 75 голов и пропустили 62 мяча.

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Последние матчи: «Челси» образцово проводит нынешний месяц. Команда выигрывает один матч за другим.

Ранее синие одержали четыре победы кряду. Лондонцам удалось взять верх над «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом», «Ноттингем Форестом» и «Брайтоном».

Не сыграют: Джеймс (дисквалификация). Лавия, Мудрик, Санчес, Фернандес, Фофана (травмы).

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: «Челси» набрал великолепную форму. Команда Почеттино постарается завершить сезон на мажорной ноте.

Есть отличный шанс добиться домашней победы в заключительной игре сезона. Атака «Челси» выглядит прекрасно. В четырех последних матчах АПЛ синие забили 12 голов.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» заканчивает сезон в середине таблицы. На данный момент клуб находится на 11-м месте.

В 37 встречах чемпионата Англии-2023/24 «Борнмут» одержал 13 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. В активе команды 48 очков.

Последние матчи: «Борнмут» в апреле выдал неплохую концовку. Были одержаны две победы кряду над «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном».

В мае команда еще не набирала очков. Ранее «Борнмут» уступил «Арсеналу» и «Брентфорду».

Не сыграют: Мефам, Синистерра, Фредерикс — травмированы.

Состояние команды: «Борнмут» в последнем туре может сыграть в свое удовольствие. Никаких турнирных задач у команды нет.

Однако букмекеры не верят в гостей. «Челси» набрал отличный ход и, скорее всего, снова победит.

В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 0:0.

Статистика для ставок

У «Челси» четырехматчевая выигрышная серия

«Борнмут» в мае еще не завоевал ни одного очка

В первом круге команды сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.80, а победа оппонента — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.23 и 3.74.

Прогноз: Синие находятся в отличной форме. В заключительном матче сезона «Челси» добьется успеха на своем стадионе.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не станут устраивать голевую феерию.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.26