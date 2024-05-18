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    Сможет ли «Торино» противостоять «Милану»?

    «Торино» — «Милан». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Серия А, 18 мая 2024 года

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    «Милан»
    В субботу, 18 мая в 37-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет «Милан». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Торино» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2024 года

    Торино

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    •  Торино 21:45 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Торино»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за еврокубки по итогам нынешнего сезона. «Торино» занимает 10-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе.

    «Быки» отстают от 8-й строчки («Фиорентина») лишь на 3 балла за 2 тура до конца чемпионата. Если у «Торино» получится забрать максимум очков, то вполне возможно попасть в еврокубки.

    Торино — Милан: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Торино» обыграл «Верону» (2:1), забив победный гол на 83-й минуте. До этого «быки» сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).

    В последних 5-и встречах у «Торино» только 1 поражение в матче с «Интером» (0:2), 3 ничейных результата и 1 победа. За этот период команда забила только 2 гола при 3-х пропущенных.

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    Не сыграют: Перр Схюрс, Коффи Джиджи, Гвидас Гинейтис и Никола Влашич (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Торино» будет до последнего бороться за еврокубки по итогам нынешнего сезона — шансы на это есть. К тому же, команда не так уж и плохо выступает на своем поле, набрав 30 очков из 54-х возможных.

    К слову, у «Торино» есть лидер, который ведет за собой. За 33 матча в Серии А Дуван Сапата забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи, занимая 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Милан»

    Турнирное положение: Команда уже точно закончит чемпионат на 2-м месте в таблице Серии А. За 36 туров «Милан» набрав 74 очка, опережая «Болонью» (3-е место) на 7 баллов.

    «Россонери» уже давненько не претендует на чемпионство. Сейчас команда отступает от 1-й позиции на 18 очков. К тому же, «Милан», судя по последним результатам, хочет закончить сезон на мажорной ноте.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «россонери» разгромил «Кальяри» со счетом 5:1. До этого команда сыграла результативно вничью с «Дженоа» (3:3), упустив победу на 87-й минуте.

    За последние 5 матчей в Серии А «Милан» проиграл только «Интеру» (1:2), трижды сыграл вничью, а также однажды победил. За этот период команда забила 12 голов при 9-и пропущенных.

    Не сыграют: Самуэль Чуквуезе, Рубин Лофтус-Чик (у обоих — травмы) и Маттео Габбия (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли с большой доли вероятности покинет свой пост, команда уже откровенно доигрывает нынешний сезон, вообще не имея никаких задач.

    Стоит отметить, что «Милан» уже громил «Торино» в нынешнем сезоне. В рамках 2-го тура Серии А «россонери» одолели своего соперника со счетом 4:1, забив 3 гола уже в 1-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Милан» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

    • В 3-х из 5-и последних матчей «Торино» сыграл вничью с одинаковыми счетами — 0:0

    • «Милан» не может победить на протяжении 3-х последних гостевых матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 2.60, победа «Торино» — 2.80, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Милан» не сможет обыграть мотивированный «Торино».

    Ставка: Фора «Торино» 0 за 1.95.

    Прогноз: В последних матчах «Торино» не так часто пробивает тотал больше.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.75.

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    «Торино» — «Милан». В субботу, 18 мая в 37-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет «Милан». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Милан» с коэффициентом 1.95.
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