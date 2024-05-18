Торино
Милан
«Торино»
Турнирное положение: Команда продолжает бороться за еврокубки по итогам нынешнего сезона. «Торино» занимает 10-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе.
«Быки» отстают от 8-й строчки («Фиорентина») лишь на 3 балла за 2 тура до конца чемпионата. Если у «Торино» получится забрать максимум очков, то вполне возможно попасть в еврокубки.
Торино — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Торино» обыграл «Верону» (2:1), забив победный гол на 83-й минуте. До этого «быки» сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).
В последних 5-и встречах у «Торино» только 1 поражение в матче с «Интером» (0:2), 3 ничейных результата и 1 победа. За этот период команда забила только 2 гола при 3-х пропущенных.
Не сыграют: Перр Схюрс, Коффи Джиджи, Гвидас Гинейтис и Никола Влашич (у всех — травмы).
Состояние команды: «Торино» будет до последнего бороться за еврокубки по итогам нынешнего сезона — шансы на это есть. К тому же, команда не так уж и плохо выступает на своем поле, набрав 30 очков из 54-х возможных.
К слову, у «Торино» есть лидер, который ведет за собой. За 33 матча в Серии А Дуван Сапата забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи, занимая 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Милан»
Турнирное положение: Команда уже точно закончит чемпионат на 2-м месте в таблице Серии А. За 36 туров «Милан» набрав 74 очка, опережая «Болонью» (3-е место) на 7 баллов.
«Россонери» уже давненько не претендует на чемпионство. Сейчас команда отступает от 1-й позиции на 18 очков. К тому же, «Милан», судя по последним результатам, хочет закончить сезон на мажорной ноте.
Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «россонери» разгромил «Кальяри» со счетом 5:1. До этого команда сыграла результативно вничью с «Дженоа» (3:3), упустив победу на 87-й минуте.
За последние 5 матчей в Серии А «Милан» проиграл только «Интеру» (1:2), трижды сыграл вничью, а также однажды победил. За этот период команда забила 12 голов при 9-и пропущенных.
Не сыграют: Самуэль Чуквуезе, Рубин Лофтус-Чик (у обоих — травмы) и Маттео Габбия (перебор желтых карточек).
Состояние команды: Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли с большой доли вероятности покинет свой пост, команда уже откровенно доигрывает нынешний сезон, вообще не имея никаких задач.
Стоит отметить, что «Милан» уже громил «Торино» в нынешнем сезоне. В рамках 2-го тура Серии А «россонери» одолели своего соперника со счетом 4:1, забив 3 гола уже в 1-м тайме.
Статистика для ставок
- «Милан» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей
- В 3-х из 5-и последних матчей «Торино» сыграл вничью с одинаковыми счетами — 0:0
- «Милан» не может победить на протяжении 3-х последних гостевых матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 2.60, победа «Торино» — 2.80, ничья — 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Милан» не сможет обыграть мотивированный «Торино».
Ставка: Фора «Торино» 0 за 1.95.
Прогноз: В последних матчах «Торино» не так часто пробивает тотал больше.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.75.